Блоха, собака и человек как звенья одного явления

Учиться обычно получается на собственных ошибках. Но если переусердствовать в их совершении, то можно столкнуться с малоприятным и необратимым явлением – выученной беспомощностью.
Learned helplessness – выученная беспомощность представляет собой полученный опыт, из-за которого человек не хочет даже пытаться повторять какое-то действие, поскольку заведомо и совершенно точно уверен в неудаче.
Определение вывели два американских психолога Мартин Селигман и Стивен Майер, которые провели целую серию опытов с животными. На собак воздействовали громкими звуками и слабыми ударами тока, которые чередовались друг с другом. Задачей было приучить животное к алгоритму, чтобы собака пугалась в ожидании разряда.
После закрепления навыка психологи перешли к центральной части опыта. Животных поместили на огороженные площадки без верха. Ток подавался снизу таким образом, чтобы почувствовавшее боль животное могло перепрыгнуть через перегородку и избежать болезненных ощущений. В принципе, это обычный трюк, который животные легко осваивают при дрессировке.
Но псы только ложились и скулили в ожидании боли, не желая перепрыгивать через, в общем-то, легко преодолимую преграду. По итогам тестов Селигман предложил использовать термин выученной беспомощности – состояния, предполагающего эмоциональное расстройство, при котором отсутствует желание бороться со сложностями. А любая, даже незначительная проблема, кажется непреодолимой, и попытки её решения вызывают страдания.
Блохи как люди?
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Аналогичный эксперимент провели с блохами: посадили несколько сотен насекомых в банку и закрыли крышкой. Они пытались выпрыгнуть, но наталкивались на препятствие. Потом прекратили попытки освободиться, даже когда крышку убрали. Просто сидели и ничего не предпринимали, смирившись со своей участью. Кстати, новые поколения насекомых в банке вообще не предпринимали попыток выбраться. Беспомощность передалась им уже на генетическом уровне.
Несмотря на примитивность испытуемых, прослеживается явное сходство с человеческим поведением. Которое выражается в боязни перемен, смирении, пассивности и нежелании что-то даже пытаться менять.
Наверняка у каждого найдутся примеры знакомых, страдающих выученной беспомощностью. Из-за которой не могут бросить работу за копейки, разорвать изжившие себя отношения, даже не пытающиеся решить какую-то проблему, потому что «всё равно не выйдет», или попробовать себя в новом интересном деле.
Можно ли бороться с этим состоянием? Можно, хоть и сложно. Для этого нужно:
- находить позитивные примеры из прошлого – ситуации, в которых вышло что-то изменить;
- определять и оценивать стоимость неудачи, если действия не приведут к желаемому результату;
- избавляться от руминации – привычки постоянно обдумывать, анализировать и переосмысливать даже незначительные действия и поступки.
И, конечно, брать курс на оптимизм и рассматривать преодоление трудностей как обычную составляющую жизни, в которой нет ничего страшного.
А вам приходилось сталкиваться с проявлениями выученной беспомощности на примере кого-то из своего окружения?
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обезьяна проголодалась полезла за бананом, ее облили из бранзбойта и
остальных тоже. Вторая обезьяна проголодалась и полезла за бананом, ее
также облили из бранзбойта и остальных тоже. Больше желающих не было.
Убирают из клетки одну мокрую обезьяну и подсаживают сухую. Новая
обезьяна проголодалась и полезла за бананом, остальные обезьяны начали
ее бить. Убирают из клетки еще одну мокрую обезьяну и подсаживают новую,
история повторяется. В итоге в клетке сидят четыре сухие голодные
обезьяны и ни кто не лезет за бананом, потому что здесь так не принято!