Блоха, собака и человек как звенья одного явления

Определение вывели два американских психолога Мартин Селигман и Стивен Майер, которые провели целую серию опытов с животными. На собак воздействовали громкими звуками и слабыми ударами тока, которые чередовались друг с другом. Задачей было приучить животное к алгоритму, чтобы собака пугалась в ожидании разряда.

После закрепления навыка психологи перешли к центральной части опыта. Животных поместили на огороженные площадки без верха. Ток подавался снизу таким образом, чтобы почувствовавшее боль животное могло перепрыгнуть через перегородку и избежать болезненных ощущений. В принципе, это обычный трюк, который животные легко осваивают при дрессировке.

Но псы только ложились и скулили в ожидании боли, не желая перепрыгивать через, в общем-то, легко преодолимую преграду. По итогам тестов Селигман предложил использовать термин выученной беспомощности – состояния, предполагающего эмоциональное расстройство, при котором отсутствует желание бороться со сложностями. А любая, даже незначительная проблема, кажется непреодолимой, и попытки её решения вызывают страдания.