12 вещей, которые озадачили пользователей, но Интернет пришёл на помощь

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Наверняка, каждый сталкивался с причудливыми объектами или явлениями, которые ставили в тупик. Но, к счастью, Интернет полон любознательных умов и экспертов, которые могут помочь разгадать многие тайны. В этом посте вы увидите странные вещи, которые не на шутку заинтересовали людей, и они получили ответ на вопрос, что же это за штуковина?
1. Я нашел этот кусок стекла, который меняет цвет в зависимости от того, как на него смотришь. Откуда это могло взяться?
Это дихроичный фильтр из стекла, используемый для коррекции цвета в фотопринтерах.
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2. Табурет на трех ножках с очень узкой спинкой, служит ли он определенной цели?
Это специальный стул для доения.
3. Купила на барахолке. Маленькая чаша раскачивается взад-вперед. Написано, что это из Японии
Это свадебный кубок.
4. Маленький металлический стержень с волнистой рукояткой, которая открывается
Это пружинный зажим для денег.
6. Что это за штука? Внутри пустое пространство
Это прикроватный столик, его используют для чтения в постели. По бокам можно положить бумаги. Середина поднимается, и можно положить книгу под удобным углом.
7. Купил дачу, и нашёл это в кустах. Шурупы в деревянном шарике, похоже на булаву. Для чего это использовалось?
Похоже, что это чьё-то творчество. Это цветок, сделанный из металлолома.
8. Нашёл в лесу перочинный ножик, и не знаю, для чего используют этот инструмент
Это карманный стеклорез.
9. Коробка со стрелками, в которых находится пористая ткань
Это увлажнитель для сигар. Его кладут в коробку сигарами.
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Метки: Вещи Загадочные Пользователи вопрос интернет тайна
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