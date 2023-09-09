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12 вещей, которые озадачили пользователей, но Интернет пришёл на помощь

12 вещей, которые озадачили пользователей, но Интернет пришёл на помощь

Автор:
09 сентября 2023 22:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Загадочные   Пользователи   вопрос   интернет   тайна   
1888
13

Наверняка, каждый сталкивался с причудливыми объектами или явлениями, которые ставили в тупик. Но, к счастью, Интернет полон любознательных умов и экспертов, которые могут помочь разгадать многие тайны. В этом посте вы увидите странные вещи, которые не на шутку заинтересовали людей, и они получили ответ на вопрос, что же это за штуковина?

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Метки: Вещи   Загадочные   Пользователи   вопрос   интернет   тайна   
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6  комментариев
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27k
Егор Час назад
Тут масштаб непонятен. А форма отверстия такова, что "фантазия прекрати".
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9k
Billi_Bons Час назад
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