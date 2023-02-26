15 загадочных предметов, назначение которых поставило пользователей в тупик

Иногда нам попадаются вещи, и мы понятия не имеем как их можно использовать, ведь инструкция по эксплуатации явно отсутствует. Это отличный способ потренировать интуицию. Но пользователи пошли другим путём, и решили спросить совета в Интернете. Что же это за предметы?