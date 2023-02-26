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15 загадочных предметов, назначение которых поставило пользователей в тупик

15 загадочных предметов, назначение которых поставило пользователей в тупик

Автор:
26 февраля 2023 21:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: В тупик   Загадочные   Пользователи   Поставили   Предметы   инструкция   
3405
16

Иногда нам попадаются вещи, и мы понятия не имеем как их можно использовать, ведь инструкция по эксплуатации явно отсутствует. Это отличный способ потренировать интуицию. Но пользователи пошли другим путём, и решили спросить совета в Интернете. Что же это за предметы?

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Метки: В тупик   Загадочные   Пользователи   Поставили   Предметы   инструкция   
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3  комментария
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
"Чайник для хранения чая" называется чайница.
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65
Алексей Хмелёв 5 минут назад
"Увидел отверстие в стене, в доме своего друга". Отверстие? Да, там целая комната с плинтусами оборудована.
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3k
поручик Ржевский 47 минут назад
Это шайбочный ключ, работает в паре с разводным зубилом...
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