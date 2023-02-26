15 загадочных предметов, назначение которых поставило пользователей в тупик

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Иногда нам попадаются вещи, и мы понятия не имеем как их можно использовать, ведь инструкция по эксплуатации явно отсутствует. Это отличный способ потренировать интуицию. Но пользователи пошли другим путём, и решили спросить совета в Интернете. Что же это за предметы?
Что это за кожаная штука, была в коробке с книгами
Закладка для книги, крепится к углу страницы.
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Серебряной ложки странной формы
Ложка с короткой ручкой, использовалась для отмеривания сухого чая из чайника, где он хранился, в чайник для заваривания. Её использовали в викторианскую эпоху.
Предмет, найденный на кухне умершего родственника. Конец в форме шайбы - тяжелый, из цельного металла
Это французский кулинарный инструмент, для карамелизации блюд.
Это прилагалось к велосипеду. Этого нет в инструкциях или списке запчастей
Это гаечный ключ для регулировки натяжения колесных спиц. Цифры соответствуют размерам спиц.
Маленькие бритвы, прикрепленные к какой-то ручке
Это насадка на овощерезку, чтобы нарезать овощи соломкой. Похоже, что одна из сторон, за которую она крепится, оторвалась
Узкие доски, которые выдвигаются из шкафа в спальне. Есть идеи, для чего они нужны?
Подставки для швейного столика. Швейная машина была установлена так, чтобы ножка была на одном уровне со столешницей.
Загадочный викторианский предмет, похож на тупое шило
Это приспособление для продевания ленты, шнуровки корсетов, и так далее.
Тонкие, похожие на зубочистки предметы, похоже, сделаны из слоновой кости
Это палочки для украшения коктейлей.
Что это за металлическая штука рядом с входной дверью? Найдено в Англии
Это устройство, которое использовалось для тушения факелов.
Старый деревянный ящик с деревянными досками с серебряными пластинами внутри, у кого-нибудь есть идея?
Он предназначен для хранения благовоний.
Это керамические цилиндры, внутри они не гладкие
Это вертикальные жаровни для птицы. Идея состоит в том, чтобы вставить их в целую курицу и запечь ее стоя.
Сегодня утром обнаружил в парке этот ледяной феномен
Это "ледяные цветы", они возникают, когда замерзает влага, выделяемая из растений
В номере отеля я увидел огни в зеркале.Что это такое?
Это "бесконечное" зеркало. Такой эффект достигается с помощью светодиодов, которые помещают между слоями зеркала.
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