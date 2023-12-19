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15 очень странных вещей, которые продают в Интернете

15 очень странных вещей, которые продают в Интернете

Автор:
19 декабря 2023 22:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Откровенная   Очень странные   дичь   интернет   продают   
1542
16

У каждого человека разные вкусы и предпочтения, поэтому на рынке все чаще можно встретить разные версии одного и того же продукта. В интернет-магазинах и на других виртуальных торговых площадках, для нас доступны самые глупые и странные вещи, которые только можно себе представить. Но самое забавное это то, что есть люди, которые не прочь купить даже самую откровенную дичь. Взгляните!

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Метки: Вещи   Откровенная   Очень странные   дичь   интернет   продают   
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34k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Гадость какая...
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20k
Robin Hood 54 минуты назад
15 очень странных вещей, которые продают в ИнтернетеПосмотреть
15 очень странных вещей, которые продают в Интернете
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34k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Это просто опасно...
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