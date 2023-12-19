15 очень странных вещей, которые продают в Интернете

У каждого человека разные вкусы и предпочтения, поэтому на рынке все чаще можно встретить разные версии одного и того же продукта. В интернет-магазинах и на других виртуальных торговых площадках, для нас доступны самые глупые и странные вещи, которые только можно себе представить. Но самое забавное это то, что есть люди, которые не прочь купить даже самую откровенную дичь. Взгляните!