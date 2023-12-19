15 очень странных вещей, которые продают в Интернете

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У каждого человека разные вкусы и предпочтения, поэтому на рынке все чаще можно встретить разные версии одного и того же продукта. В интернет-магазинах и на других виртуальных торговых площадках, для нас доступны самые глупые и странные вещи, которые только можно себе представить. Но самое забавное это то, что есть люди, которые не прочь купить даже самую откровенную дичь. Взгляните!
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Метки: Вещи Откровенная Очень странные дичь интернет продают
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Типа "трахать толпой во все дырки школьницу можно, но фильм, снятый об этом, будет жестоко цензурирован! Сиськи и письки мы "замажем большими пикселями"! Зато держатель для туалетной бумажки в виде жопы - пустим в продажу! И даже рекламировать будем"