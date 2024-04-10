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Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки

Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки

Автор:
10 апреля 2024 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   гость   дверь для собак   животные   забавно   фото   
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Голодный медведь пытался заползти в дом женщины в Вашингтоне через дверь для ее собачки, согласно видеозаписи попытки взлома. Но, кажется, размерчик не его!

Жительница Норт-Бенда Эми Холд обнаружила большого медведя на ее заднем крыльце, который вынюхивал еду. Это произошло около 10 часов вечера и женщина сразу решила заснять пушистого посетителя на камеру видеонаблюдения.


«Это видео очень забавное, но также оно заставляет меня немного беспокоиться о том, что я проснусь в постели с медведем рядом со мной», — сказала Холт.

На кадрах, которые Холт выложила в социальные, видно, как медведь осторожно забирается на ограждение у крыльца и, стоя на двух задних лапах, обнюхивает все вокруг. Затем он спускается на крыльцо и заглядывает в окно.

Медведя, который уже посещал дом раньше, можно увидеть обнюхивающим заднюю дверь и неоднократно просовывающим свою морду — и гигантские лапы — в щель собачьей двери.

Постучав в дверь несколько раз, поверженный медведь спустился с крыльца и неторопливо скрылся в темноте, как показано в ролике. Холт сказала, что две ее большие собаки абсолютно ничего не сделали, когда медведь попытался ворваться внутрь.

«Наши собаки даже не лаяли, хотя медведь производил немало шума дверью», — написала она в посте в социальных сетях. «Мы просто кричали на него и шумели, но, похоже, это его не сильно беспокоит».


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Метки: Видео   Медведь   гость   дверь для собак   животные   забавно   фото   
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1  комментарий
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ишты Полчаса назад
Ну хоть без балалайки был, а то было бы крику "Русские идут!".
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2077 постов (2028 в горячем)

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