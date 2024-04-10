Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки

Жительница Норт-Бенда Эми Холд обнаружила большого медведя на ее заднем крыльце, который вынюхивал еду. Это произошло около 10 часов вечера и женщина сразу решила заснять пушистого посетителя на камеру видеонаблюдения.

«Это видео очень забавное, но также оно заставляет меня немного беспокоиться о том, что я проснусь в постели с медведем рядом со мной», — сказала Холт.