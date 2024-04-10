Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки

Голодный медведь пытался заползти в дом женщины в Вашингтоне через дверь для ее собачки, согласно видеозаписи попытки взлома. Но, кажется, размерчик не его!
Жительница Норт-Бенда Эми Холд обнаружила большого медведя на ее заднем крыльце, который вынюхивал еду. Это произошло около 10 часов вечера и женщина сразу решила заснять пушистого посетителя на камеру видеонаблюдения.
«Это видео очень забавное, но также оно заставляет меня немного беспокоиться о том, что я проснусь в постели с медведем рядом со мной», — сказала Холт.
На кадрах, которые Холт выложила в социальные, видно, как медведь осторожно забирается на ограждение у крыльца и, стоя на двух задних лапах, обнюхивает все вокруг. Затем он спускается на крыльцо и заглядывает в окно.
Медведя, который уже посещал дом раньше, можно увидеть обнюхивающим заднюю дверь и неоднократно просовывающим свою морду — и гигантские лапы — в щель собачьей двери.
Постучав в дверь несколько раз, поверженный медведь спустился с крыльца и неторопливо скрылся в темноте, как показано в ролике. Холт сказала, что две ее большие собаки абсолютно ничего не сделали, когда медведь попытался ворваться внутрь.
«Наши собаки даже не лаяли, хотя медведь производил немало шума дверью», — написала она в посте в социальных сетях. «Мы просто кричали на него и шумели, но, похоже, это его не сильно беспокоит».
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