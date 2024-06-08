Медведь просто зашел на кухню мужчины, пока он готовил

Житель города Брюс Андерсон рассказал местному каналу о том, как люди воспринимают этих животных: «Обычно они играют друг с другом, поэтому вы можете увидеть, как они переворачиваются, борются и все такое. Я видел их, например, на своей садовой мебели. Они просто забираются на нее и играют, а потом падают с настила... Это довольно мило».