Медведь просто зашел на кухню мужчины, пока он готовил

Джейсон Уайтман испытал настоящий шок, когда он мыл посуду, и на его кухню забрел медведь.
В видео, опубликованном на его странице в социальных сетях, Уайтман спрашивает животное: «Привет, ты хороший? Ты в моем доме, поэтому убирайся из моего дома, мистер Медведь! Я предупреждаю тебя».
Однако медведь кажется даже не слышал мужчину! Только хозяин дома спросил, не «хочет ли животное быть обрызгано водой?». Не дожидаясь ответа, Уайтман все-таки обрызгал медведя водой, прежде чем последовать за ним на улицу. Там он увидел, что на самом деле их было двое.
Медведи очень мирно гуляли по двору Уайтман и, несмотря на его уговоры уйти, они продолжали его игнорировать. Тогда мужчина открыл медведям дверь забора. Животные кажется поняли намек, но в конце концов перелезли через забор.
«Это милые животные, но характер у них не из приятных. Их характер может измениться в мгновение ока», — отмечает Уайтман.
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Житель города Брюс Андерсон рассказал местному каналу о том, как люди воспринимают этих животных: «Обычно они играют друг с другом, поэтому вы можете увидеть, как они переворачиваются, борются и все такое. Я видел их, например, на своей садовой мебели. Они просто забираются на нее и играют, а потом падают с настила... Это довольно мило».
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