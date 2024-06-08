FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17027 постов • 1715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медведь просто зашел на кухню мужчины, пока он готовил

Медведь просто зашел на кухню мужчины, пока он готовил

Автор:
08 июня 2024 08:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   мужчина   незванный гость   удивительно   
984
2
1


Джейсон Уайтман испытал настоящий шок, когда он мыл посуду, и на его кухню забрел медведь.

В видео, опубликованном на его странице в социальных сетях, Уайтман спрашивает животное: «Привет, ты хороший? Ты в моем доме, поэтому убирайся из моего дома, мистер Медведь! Я предупреждаю тебя».

Однако медведь кажется даже не слышал мужчину! Только хозяин дома спросил, не «хочет ли животное быть обрызгано водой?». Не дожидаясь ответа, Уайтман все-таки обрызгал медведя водой, прежде чем последовать за ним на улицу. Там он увидел, что на самом деле их было двое.

Медведи очень мирно гуляли по двору Уайтман и, несмотря на его уговоры уйти, они продолжали его игнорировать. Тогда мужчина открыл медведям дверь забора. Животные кажется поняли намек, но в конце концов перелезли через забор.

«Это милые животные, но характер у них не из приятных. Их характер может измениться в мгновение ока», — отмечает Уайтман.

Житель города Брюс Андерсон рассказал местному каналу о том, как люди воспринимают этих животных: «Обычно они играют друг с другом, поэтому вы можете увидеть, как они переворачиваются, борются и все такое. Я видел их, например, на своей садовой мебели. Они просто забираются на нее и играют, а потом падают с настила... Это довольно мило».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Медведь   животные   мужчина   незванный гость   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
lekha-fil 2 часа назад
Он медведя взвешивал до кухни или после? (забрел 140-килограммовый медведь.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1645 постов (1339 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289066



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
25 доказательств того, что Антарктида — самое безумное место на Земле
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по...
Набирающие популярность в сообществах
Сюрреализма вам в ленту
Сюрреализма вам в ленту
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#животные#история#Автовсячина#США#авто аварии#Россия#фильм#удивительно
#фото#автомобили#интересно#кино#забавно#интересное#позитив#Китай#улыбнуло#трейлер
#люди#автомир#Прикол#Юмор#ДТП#аварии#факты#полиция#милота#новости
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки «Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео «Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео Медведь-альпинист ловко забирается по скалам Медведь-альпинист ловко забирается по скалам В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы Медведица Бусинка играет с бревном Медведица Бусинка играет с бревном

На что жалуетесь?

Вернуться