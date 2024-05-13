FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16796 постов • 1711 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Опасность пришла откуда не ждали

Опасность пришла откуда не ждали

Автор:
13 мая 2024 11:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   встреча   животные   забавно   лось   удивительно   
1054
1
1

Две подруги гуляли со своими собаками, когда к ним решил присоединиться молодой лось. Рогатый так раззадорился, что чуть не лягнул женщину копытом.

К счастью, всё обошлось, но напомним, лось — дикое животное и лучше от него держаться подальше. А если встреча неминуема, зоологи советуют вести себя спокойно, даже если эмоции переполняют, не надо их выдавать наружу. Потому что животное ощущает страх и может его отзеркалить совершенно по-разному.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   встреча   животные   забавно   лось   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
750
DuckTales Час назад
Вломить он нормально может, а если в голову, то и убьёт запросто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вир Норин 9 минут назад
У лося рефлекс от волков отбиваться. Собака подставляка :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леший 18 минут назад
тётка дура полная....бежать надо было зигзагами вдаль...лось это вам не собачка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Жирный бот 57 минут назад
собака какашка, хозяйку подставляет под удары, лось явно на пса возбудился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom Час назад
Что эт лось размахался? )) Пёс не понравился, наверно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3569 постов (3400 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

919543



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Для любителей пожёстче: чёрный и безбашенный юмор
Для любителей пожёстче: чёрный и безбашенный юмор
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Конвой, который охраняли почти все Союзники. Операция «Брошюра»
Конвой, который охраняли почти все Союзники. Операция «Брошюра»
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#Юмор#люди#конфликт#Спорт#автомобили#драка#Санкт-Петербург
#животные#СССР#Россия#кино#машина#новости#аварии#авария#Евровидение#Краснодар
#история#забавно#интересно#Прикол#кот#Китай#автобус#ДТП#Еда#милота
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Камера кормушки для птиц делает забавные снимки животных, наслаждающихся полуночным пиршеством Камера кормушки для птиц делает забавные снимки животных, наслаждающихся полуночным пиршеством Медведица привела своих медвежат купаться в бассейне чужого дома Медведица привела своих медвежат купаться в бассейне чужого дома Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки Медведь пытался пробраться в дом через дверь для собаки Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру

На что жалуетесь?

Вернуться