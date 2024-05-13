Опасность пришла откуда не ждали

К счастью, всё обошлось, но напомним, лось — дикое животное и лучше от него держаться подальше. А если встреча неминуема, зоологи советуют вести себя спокойно, даже если эмоции переполняют, не надо их выдавать наружу. Потому что животное ощущает страх и может его отзеркалить совершенно по-разному.