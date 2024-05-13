Опасность пришла откуда не ждали

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Две подруги гуляли со своими собаками, когда к ним решил присоединиться молодой лось. Рогатый так раззадорился, что чуть не лягнул женщину копытом.
К счастью, всё обошлось, но напомним, лось — дикое животное и лучше от него держаться подальше. А если встреча неминуема, зоологи советуют вести себя спокойно, даже если эмоции переполняют, не надо их выдавать наружу. Потому что животное ощущает страх и может его отзеркалить совершенно по-разному.
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