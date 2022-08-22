Семья медведей пытается забраться в гамак

Тут-то очевидцам оставалось только посмеиваться, ведь медведи в тот день выяснили нечто важное — если лежать в гамаке легко и приятно, то вот забраться в него не так уж просто. Джастин снял забавную сценку на видео, добавив, что было очень интересно наблюдать за игрой зверей, которые, кажется, вовсю наслаждались жизнью.