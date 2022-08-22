Семья медведей пытается забраться в гамак

Джастин Мэтьюз, навещавший друзей в Эйвоне (Коннектикут, США), пил с хозяевами кофе на кухне, когда заметил, что в поле видимости появились новые визитёры.
К людям в гости явилось семейство медведей, которое для начала облюбовало садовую мебель, но после нашло кое-что поинтереснее — подвешенный гамак.
Тут-то очевидцам оставалось только посмеиваться, ведь медведи в тот день выяснили нечто важное — если лежать в гамаке легко и приятно, то вот забраться в него не так уж просто. Джастин снял забавную сценку на видео, добавив, что было очень интересно наблюдать за игрой зверей, которые, кажется, вовсю наслаждались жизнью.
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АНТИФИШКИ
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