В Норвегии придумали, как превратить песок пустыни в плодородную почву всего за 7 часов

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Норвежский стартап Desert Control утверждает, что с помощью их разработки - "жидкой наноглины" (Liquid NanoClay, LNC) - можно эффективно бороться с опустыниванием. Этот чудо-состав превращает песок в почву за считанные часы. Не в чернозём, конечно. Но в песчаную почву, которая удерживает влагу и в которой можно что-то выращивать.
Секрет удивительных достижений компании Desert Control - жидкая наноглина, изобретенная в начале 2000-х годов норвежским ученым Кристианом Олесеном. При опрыскивании составом из жидкой наноглины сыпучего песка он буквально через семь часов превращается в песчаную почву, удерживающую воду.
Фермеры использовали глину для повышения плодородия своих земель на протяжении тысячелетий, а дельта Нила славится своей плодородностью благодаря своей глине, но обработка густой, тяжелой глины на менее плодородной земле, не говоря уже о песке, всегда была трудоемкой и требовала огромных усилий. Стартапу Desert Control удалось преодолеть это препятствие, сделав частицы глины в NanoClay как можно меньше.
Название Liquid NanoClay звучит красиво, но состав сделан только из воды и глины. Секрет компании заключается в технологии превращения густой глины в глинистую жидкость, которую можно распылять на песок и которая промачивает верхний его слой на несколько десятков сантиметров. Глина связывается с частицами песка и образует влагоудерживающую почву, которая определенно может поддерживать жизнь растений.
Название Liquid NanoClay звучит красиво, но состав сделан только из воды и глины. Секрет компании заключается в технологии превращения густой глины в глинистую жидкость, которую можно распылять на песок и которая промачивает верхний его слой на несколько десятков сантиметров. Глина связывается с частицами песка и образует влагоудерживающую почву, которая определенно может поддерживать жизнь растений.
В настоящее время компания Desert Control нацелена на ОАЭ. Это богатый рынок, который в настоящее время импортирует около 90 процентов своей еды, потому что выращивать что-либо в пустынной среде очень сложно. Технология уже зарекомендовала себя, превратив бесплодную пустыню в почву, но пока является слишком дорогой, что ограничивает ее применение.
Стоимость "лечения" песка составляет от 2 до 5 долларов за квадратный метр, что не совсем дешево, учитывая огромные площади, которые нужно обрабатывать. Осознавая эту проблему, компания Desert Control планирует разработать устройства, способные производить большое количество жидкой наноглины, что значительно снизит ее цену.
Стоимость "лечения" песка составляет от 2 до 5 долларов за квадратный метр, что не совсем дешево, учитывая огромные площади, которые нужно обрабатывать. Осознавая эту проблему, компания Desert Control планирует разработать устройства, способные производить большое количество жидкой наноглины, что значительно снизит ее цену.
«Если они смогут снизить цену и сделать ее более доступной, это может оказать огромное влияние на продовольственную безопасность многих стран, расположенных в засушливых регионах. Эти страны смогут выращивать собственные культуры, не полагаясь только на импорт, — сказал Исмахан Элуафи, генеральный директор Дубайского международного центра биозасоленного земледелия. — Результаты могут быть потрясающими».
Ежегодно из-за опустынивания теряется 12 миллионов гектаров плодородных земель, и решение Desert Control — это настоящее чудо. Возможность превратить песок в почву для растений всего за семь часов звучит нереально, но это работает.
По данным Desert Control, действие Liquid NanoClay длится около пяти лет, после чего искусственно созданная почва нуждается в подпитке.
По данным Desert Control, действие Liquid NanoClay длится около пяти лет, после чего искусственно созданная почва нуждается в подпитке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Решение проблемы жидкая наноглина озеленение опустынивание песок почва разработка стартап технологии будущего
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Это 120 млрд квадратных метров. Т.е чтобы хотя бы не допустить увеличения пустыни (не говоря уж о сокращении размеров) - потребуется примерно пол-триллиарда баксов ежегодно.
Хотелось бы посмотреть кто возглавит такой распил.
тут скорее гидропоника на больших площадях
ну а лет через 10-15 от опавшей листвы может и образуется что-то более-менее плодородное
А какой рецепт котлетки?
Мясо рябчика пополам с кониной.
Э... то есть 50 грамм рябчика и 50 гр конины?
Нет!
Один рябчик - один конь!
Что-то у меня подозрения что Чубайс не в Турцию сбежал...
Саудиты десятилетия закупают сапропель в прибалтике и в РФ.