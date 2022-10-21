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В Норвегии придумали, как превратить песок пустыни в плодородную почву всего за 7 часов

В Норвегии придумали, как превратить песок пустыни в плодородную почву всего за 7 часов

Автор:
21 октября 2022 16:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Решение проблемы   жидкая наноглина   озеленение   опустынивание   песок   почва   разработка   стартап   технологии будущего   
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Норвежский стартап Desert Control утверждает, что с помощью их разработки - "жидкой наноглины" (Liquid NanoClay, LNC) - можно эффективно бороться с опустыниванием. Этот чудо-состав превращает песок в почву за считанные часы. Не в чернозём, конечно. Но в песчаную почву, которая удерживает влагу и в которой можно что-то выращивать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Решение проблемы   жидкая наноглина   озеленение   опустынивание   песок   почва   разработка   стартап   технологии будущего   
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8  комментариев
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16k
Bill 2 часа назад
"Ежегодно из-за опустынивания теряется 12 миллионов гектаров плодородных земель. "
Это 120 млрд квадратных метров. Т.е чтобы хотя бы не допустить увеличения пустыни (не говоря уж о сокращении размеров) - потребуется примерно пол-триллиарда баксов ежегодно.
Хотелось бы посмотреть кто возглавит такой распил.
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1k
Andrey 4 минуты назад
насколько я помню школу, Нил при разливах приносил ил, в глине почти нет питательных веществ для растений
тут скорее гидропоника на больших площадях
ну а лет через 10-15 от опавшей листвы может и образуется что-то более-менее плодородное
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6k
Allmaster Час назад
Ну да, рецепт как в анекдоте про котлеты из рябчика...
А какой рецепт котлетки?
Мясо рябчика пополам с кониной.
Э... то есть 50 грамм рябчика и 50 гр конины?
Нет!
Один рябчик - один конь!
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23k
Влад 3 часа назад
Есть такая простая вещь как геомембрана, это строительная гидроизоляция, стоимость доллар за квадрат. Насыпаешь поверх неё что угодно и выращиваешь что угодно. Насыпал земли значит просто полив, насыпал песок значит комплекс удобрений как при гидропонике. В чём проблема то?
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1k
ChePaev 3 часа назад
"Норвежский стартап Desert Control утверждает, что с помощью их разработки - "жидкой наноглины" (Liquid NanoClay, LNC) - можно эффективно бороться с опустыниванием. Этот чудо-состав превращает песок в почву за считанные часы. Не в чернозём, конечно. Но в песчаную почву, которая удерживает влагу и в которой можно что-то выращивать." (с)
Что-то у меня подозрения что Чубайс не в Турцию сбежал...
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21k
sssss3 3 часа назад
Нано=куяно...
Саудиты десятилетия закупают сапропель в прибалтике и в РФ.
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237
Feto13 3 часа назад
Британские учёные неврно курят в сторонке...
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