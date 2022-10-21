В Норвегии придумали, как превратить песок пустыни в плодородную почву всего за 7 часов

Фермеры использовали глину для повышения плодородия своих земель на протяжении тысячелетий, а дельта Нила славится своей плодородностью благодаря своей глине, но обработка густой, тяжелой глины на менее плодородной земле, не говоря уже о песке, всегда была трудоемкой и требовала огромных усилий. Стартапу Desert Control удалось преодолеть это препятствие, сделав частицы глины в NanoClay как можно меньше.



Название Liquid NanoClay звучит красиво, но состав сделан только из воды и глины. Секрет компании заключается в технологии превращения густой глины в глинистую жидкость, которую можно распылять на песок и которая промачивает верхний его слой на несколько десятков сантиметров. Глина связывается с частицами песка и образует влагоудерживающую почву, которая определенно может поддерживать жизнь растений.