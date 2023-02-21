В Швеции придумали джинсы, в которых падать с мотоцикла стало безопаснее

Шведский бренд Mo'cycle предложил новый способ защитить мотоциклиста: джинсы, которые при падении срабатывают как подушка безопасности. В критический момент надувные штаны наполняются углекислым газом и происходит это буквально за несколько секунд.
Airbag Jeans стоимостью 499 долларов (примерно 37 000 руб.) снабжены сменным картриджем с CO2. Газ выпускается из картриджа в тот момент, когда человек начинает падать.
По статистике у мотоциклистов самый высокий уровень травматизма среди всех участников дорожного движения. Во многом из-за того, что владельцы железных коней не всегда надевают надлежащую защиту. Может быть, надувные джинсы — это то, что им нужно?
Кстати, другая шведская компания — Hövding — несколько лет назад анонсировала шлем, который выглядит как надетый на шею шарф, а в момент аварии надувается, обхватывая и закрывая голову. Тоже интересное решение.
На сайте Mo'cycle объясняется, что джинсы Airbag внешне ничем не отличаются от тех, к которым мы привыкли. Они такие же удобные и прочные, и их водоотталкивающая, воздухонепроницаемая и износостойкая ткань на ощупь похожа на обычную джинсовую. Подушка безопасности до срабатывания совершенно невидима. Однако после срабатывания раскрывается в течение нескольких миллисекунд.
Фактически это система dead man's switch («переключатель мертвеца»), которая активируется в критический момент, когда человек теряет дееспособность или не может контролировать ситуацию.
Джинсы соединены эластичным тросом с мотоциклом. Когда водитель во время аварии вылетает из седла, трос отсоединяется, и это приводит к высвобождению подпружиненного поршня. Поршень протыкает картридж с CO2, выпуская газ и надувая подушку безопасности, которая защищает нижнюю часть тела — бёдра, ягодицы и копчик. Всё это происходит мгновенно, ещё до того, как падающий человек коснётся земли.
Через некоторое время после активации подушка безопасности сдувается и её можно перезарядить, заменив картридж.
Для срабатывания подушки безопасности требуется усилие около 40 кг, поэтому она не сработает, если водитель не упадет с мотоцикла.
Помимо подушки безопасности джинсы Airbag снабжены подушечками на коленях, что позволяет дополнительно защитить коленные чашечки.
Производители утверждают, что протестировали чудо-джинсы на скорости 70 км/ч. Результат был превосходным, а истирание ткани — минимальным.
Планируется, что новинка будет запущена 28 февраля на краудфандинговой платформе Indiegogo с доставкой по всему миру летом 2023 года.
Концепцию джинсов с подушкой безопасности предложил Мозес Шахривар, основатель технологической компании Airbag Inside Sweden AB, торговой маркой которой является Mo'cycle.
«Единственная защита от ударов в обычных мотоциклетных джинсах — это защита коленей, а иногда и защита бёдер, — говорит он. — Большинство травм при серьёзной аварии — это травмы нижней части тела. Я уже 17 лет пытаюсь найти решение этой проблемы. То, что подушка безопасности сделала с автомобилями, скоро произойдет и с нами, мотоциклистами».
Mo'cycle предлагает не только джинсы, но и жилет с такой же подушкой безопасности, который снижает риск травм позвоночника и стабилизирует шлем водителя.
Стоимость жилета пока неизвестна, но при заказе покупатели смогут объединить его с джинсами и получить полную экипировку, говорится на веб-сайте.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Приехал на заправку, забыл отстегнуть тросик и слезая с мотоцикла надул жопу и попал на 500 баксов. Забавно.
Есть ролик, там Болта в таком жилете битой охаживают и ничего...
Надо просто сделать мотоциклетные джинсы несколько герметичней. ))
- ну или если на худой конец совсем все плохо то хотя бы твоя тушка была в сборе внутри костюма, а не надо было собирать её по частям в радиусе 50 метров
в общем я считаю стартап или че там это - фигня, то же самое что и те экологичные ёмкости для воды которые можно глотать
кстати где они? шуму то было) надеюсь они с инвесторов норм денег сняли