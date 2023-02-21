В Швеции придумали джинсы, в которых падать с мотоцикла стало безопаснее

Airbag Jeans стоимостью 499 долларов (примерно 37 000 руб.) снабжены сменным картриджем с CO 2. Газ выпускается из картриджа в тот момент, когда человек начинает падать.

По статистике у мотоциклистов самый высокий уровень травматизма среди всех участников дорожного движения. Во многом из-за того, что владельцы железных коней не всегда надевают надлежащую защиту. Может быть, надувные джинсы — это то, что им нужно?

Кстати, другая шведская компания — Hövding — несколько лет назад анонсировала шлем, который выглядит как надетый на шею шарф, а в момент аварии надувается, обхватывая и закрывая голову. Тоже интересное решение.