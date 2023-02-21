FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10008 постов • 1386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Швеции придумали джинсы, в которых падать с мотоцикла стало безопаснее

В Швеции придумали джинсы, в которых падать с мотоцикла стало безопаснее

Автор:
21 февраля 2023 16:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   джинсы   защита   защитная экипировка   мотоциклисты   надувные   подушка безопасности   разработка   
766
6
1

Шведский бренд Mo'cycle предложил новый способ защитить мотоциклиста: джинсы, которые при падении срабатывают как подушка безопасности. В критический момент надувные штаны наполняются углекислым газом и происходит это буквально за несколько секунд.

Airbag Jeans стоимостью 499 долларов (примерно 37 000 руб.) снабжены сменным картриджем с CO2. Газ выпускается из картриджа в тот момент, когда человек начинает падать.


По статистике у мотоциклистов самый высокий уровень травматизма среди всех участников дорожного движения. Во многом из-за того, что владельцы железных коней не всегда надевают надлежащую защиту. Может быть, надувные джинсы — это то, что им нужно?


Кстати, другая шведская компания — Hövding — несколько лет назад анонсировала шлем, который выглядит как надетый на шею шарф, а в момент аварии надувается, обхватывая и закрывая голову. Тоже интересное решение.

На сайте Mo'cycle объясняется, что джинсы Airbag внешне ничем не отличаются от тех, к которым мы привыкли. Они такие же удобные и прочные, и их водоотталкивающая, воздухонепроницаемая и износостойкая ткань на ощупь похожа на обычную джинсовую. Подушка безопасности до срабатывания совершенно невидима. Однако после срабатывания раскрывается в течение нескольких миллисекунд.

Фактически это система dead man's switch («переключатель мертвеца»), которая активируется в критический момент, когда человек теряет дееспособность или не может контролировать ситуацию.

Джинсы соединены эластичным тросом с мотоциклом. Когда водитель во время аварии вылетает из седла, трос отсоединяется, и это приводит к высвобождению подпружиненного поршня. Поршень протыкает картридж с CO2, выпуская газ и надувая подушку безопасности, которая защищает нижнюю часть тела — бёдра, ягодицы и копчик. Всё это происходит мгновенно, ещё до того, как падающий человек коснётся земли.


Через некоторое время после активации подушка безопасности сдувается и её можно перезарядить, заменив картридж.


Для срабатывания подушки безопасности требуется усилие около 40 кг, поэтому она не сработает, если водитель не упадет с мотоцикла.

Помимо подушки безопасности джинсы Airbag снабжены подушечками на коленях, что позволяет дополнительно защитить коленные чашечки.


Производители утверждают, что протестировали чудо-джинсы на скорости 70 км/ч. Результат был превосходным, а истирание ткани — минимальным.


Планируется, что новинка будет запущена 28 февраля на краудфандинговой платформе Indiegogo с доставкой по всему миру летом 2023 года.


Концепцию джинсов с подушкой безопасности предложил Мозес Шахривар, основатель технологической компании Airbag Inside Sweden AB, торговой маркой которой является Mo'cycle.


«Единственная защита от ударов в обычных мотоциклетных джинсах — это защита коленей, а иногда и защита бёдер, — говорит он. — Большинство травм при серьёзной аварии — это травмы нижней части тела. Я уже 17 лет пытаюсь найти решение этой проблемы. То, что подушка безопасности сделала с автомобилями, скоро произойдет и с нами, мотоциклистами».

Mo'cycle предлагает не только джинсы, но и жилет с такой же подушкой безопасности, который снижает риск травм позвоночника и стабилизирует шлем водителя.


Стоимость жилета пока неизвестна, но при заказе покупатели смогут объединить его с джинсами и получить полную экипировку, говорится на веб-сайте.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   джинсы   защита   защитная экипировка   мотоциклисты   надувные   подушка безопасности   разработка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Dobry vojak Svejk 43 минуты назад
Короче, они снова изобрели галифе )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 5 минут назад
Жилеты такого типа уже давно делают, а штаны - баловство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Вася Васильев 19 минут назад
Джинсы соединены эластичным тросом с мотоциклом. Когда водитель во время аварии вылетает из седла, трос отсоединяется

Приехал на заправку, забыл отстегнуть тросик и слезая с мотоцикла надул жопу и попал на 500 баксов. Забавно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
[email protected]@bux Полчаса назад
Но работать они будут только по подписке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin Полчаса назад
Боюсь - кто-то прогуливал физику, если разработал "аирбэг", который остаётся в неизменном состоянии после срабатывания. Вся энергия удара просто перераспределится на внутренние органы , которые в знатный такой коктейль собьются. Именно поэтому айрбэги после срабатывания мгновенно сбрасывают давление, чтоб поглотить энергию удара. Сломать бедро/таз VS разрыв печени/отрыв почечной артерии - ну такое себе перераспределение риска.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек Полчаса назад
Главное, чтобы
за несколько секунд "колокольчики" не защемило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
parallax Полчаса назад
А зачем? Со страха они и так газом наполняются. Ещё и повидло примешивается.
Надо просто сделать мотоциклетные джинсы несколько герметичней. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 39 минут назад
Я помню еще лет 15 назад, Нидерландская компания Nedap, рарабатывала аналогичную штуку. Но срабатывала она по рфид сигналу, если байкер отдалялся от двигающегося байка. Почему-то у них концепт в производство не пошел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Евгений 44 минуты назад
А как насчёт случайного срабатывания? Что будет, если эти штаны, сработают на скорости 120-150 км/ч?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93274



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наглость, которая восхищает и завораживает
Наглость, которая восхищает и завораживает
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Как решили эту проблему в Японии
Как решили эту проблему в Японии
Нужны ли раздельные спортзалы
Нужны ли раздельные спортзалы
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомир#картинки#Москва#кино#подборка#люди#авто аварии
#Юмор#факты#интересное#история#позитив#дети#СССР#аварии#Фотографии#удивительно
#Прикол#в мире#автомобили#Приколы#Жизнь#дтп#США#Еда#улыбнуло#Ynews
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) В США тестируют инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли В США тестируют инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку Ученые разработали робопса, который умеет ходить по потолку Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия HuggieBot 3.0: робот для идеального объятия I'll be back: инженеры разработали самовосстанавливающегося робота I'll be back: инженеры разработали самовосстанавливающегося робота

На что жалуетесь?

Вернуться