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17-летний парень разрабатывает революционный двигатель для электромобилей

17-летний парень разрабатывает революционный двигатель для электромобилей

Автор:
29 августа 2022 15:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Юный техник   инженерная мысль   инженеры   прототип   разработка   реактивный двигатель   синхронный реактивный двигатель   технологии   
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Электрические автомобили — ступень к более экологичному будущему. Однако на сегодняшний момент есть конструктивный барьер на пути к по-настоящему простым и экологичным электрокарам. Это двигатели, использующие дорогие редкоземельные элементы. Но инженерная мысль не дремлет!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Юный техник   инженерная мысль   инженеры   прототип   разработка   реактивный двигатель   синхронный реактивный двигатель   технологии   
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14  комментариев
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−61
Thomsen 6 часов назад
< Электрические автомобили ступень к более экологичному будущему >

Довольно спорно.
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5k
Allmaster Полчаса назад
Был у меня такой один знакомый. С пеной у рта доказывал что изобрел двигатель, который порвет мир. Смысл, в неодимовых магнитах, которые расположенные под секретным углом к другим, при толчке сами будут отталкиваться от своих собратьев и .... вот он перпеттуум мобиле.
На вопрос, посещал ли он уроки физики в школе, сильно обиделся....
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20k
babuby 37 минут назад
Судя по фоткам, парень изобрёл сельсин!
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8k
Trenzel2003 Час назад
Ну дай то Бог! А то получится очередной Дуюнов. Уже 10 лет с лишним мотор-колесо разрабатывает, собирая денежки с дурачков.
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23k
Влад 3 часа назад
Молодец, возьми с полки пирожок как утешение. Этот патент принадлежит России.
https://konstruktions.ru/podrobnee-elekt/kpd-i-stoimost-sinxronnogo-reaktivnogo-dvigatelja-2179.htmlhttps://konstruktions.ru/podrobnee-elekt/kpd-i-stoimost-sinxronnogo-reaktivnogo-dvigatelja-2179.html
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3k
!ГЕНнадий 3 часа назад
Так не говорят люди, толькр Гугл-нереводчик: "напечатанный на 3D-принтере пластик"...
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40k
Сергей 3 часа назад
Велосипед изобретает. В электрических двигателях невозможно что то кардинально новое предложить без использования каких то новых материалов с лучшими магнитными свойствами.
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36k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
<<< внутренних магнитах, которые создают необходимый крутящий момент для питания двигателя >>>

Идиотов, постящих хрень с гуглоперевода, нужно банить пожизненно.
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15k
Александр 4 часа назад
Чёта кажется, что он мухлюет.
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30k
MatveiVainrub 4 часа назад
Как тебе такое Илон Маск ?! А если честно то не удивлюсь если через пол года он будет работать у него в КБ .
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6k
Shtoppi 5 часов назад
Скоро из лукойла позвонят чтобы поздравить, а потом люди из фсб заглянут сказать чтобы заканчивал с разработками. Монополисты не любят конкурентов, которые могу снизить их доходы от продажи нефти и ее производных.
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496
Иннoгeнтий 6 часов назад
Надо его в Сколково переманить !!!
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8k
Mowgley Z ⚔ 6 часов назад
"Однако на сегодняшний момент есть конструктивный барьер на пути к по-настоящему простым и экологичным электрокарам. Это двигатели, использующие дорогие редкоземельные элементы. Но инженерная мысль не дремлет!"
---------
Как пить дать, деревянный двигатель придумал
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