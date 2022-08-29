17-летний парень разрабатывает революционный двигатель для электромобилей

Талантливый подросток не новичок в изобретательстве: по его оценкам, он уже реализовал не менее 60 инженерных проектов. Когда он учился в старших классах средней школы Форт-Пирс во Флориде, ему была предложена возможность работать над сложным исследовательским проектом в течение года. Он сосредоточился на решении проблемы двигателей электромобилей.



Используя напечатанный на 3D-принтере пластик, медные провода и стальной ротор, подросток разработал новый прототип синхронного реактивного двигателя. Эти двигатели обычно приводят в действие небольшие предметы, такие как вентиляторы, поскольку им не хватает крутящего момента и мощности для перемещения более крупных объектов, таких как электромобили. В то время как в традиционном двигателе электромобиля для вращения двигателя используются электромагнитные поля, в синхронном реактивном двигателе используется стальной ротор с воздушными зазорами во вращающемся магнитном поле. Сопротивление — или магнетизм — стального ротора создает крутящий момент.