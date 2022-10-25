Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре

После запуска коммерческих рейсов в 2025 году планируется построить специальные летные базы на четырех континентах. По расчетам компании, уже к 2029 году на воздушных шарах в стратосферу смогут отправляться по 3000 пассажиров в год. Однако удовольствие это смогут позволить себе только состоятельные люди: стоимость билета оценивается в 100-200 тысяч долларов.