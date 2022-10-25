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Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре

Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре

Автор:
25 октября 2022 16:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вид с высоты   Земля из космоса   Полёты во сне и наяву   воздушный шар   космический туризм   полет в стратосферу   привет туристам   разработка   стратосфера   
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Мадридская компания Halo Space собирается с 2025 года проводить обзорные экскурсии Земли для космических туристов. Это будут полеты на воздушных шарах, которые могут подниматься на высоту 40 километров, прямо в стратосферу. В кабине шара с огромными панорамными окнами поместятся восемь пассажиров и пилот.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вид с высоты   Земля из космоса   Полёты во сне и наяву   воздушный шар   космический туризм   полет в стратосферу   привет туристам   разработка   стратосфера   
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5  комментариев
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39k
jonnyD 5 часов назад
Сратоссат .... э ... стратостат ?
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3k
Трям 3 часа назад
А возвращаться без и очень быстро )))))
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2k
poбт 5 часов назад
а при чем тут парашют?
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12k
Kostick 5 часов назад
с каких пор стратосфера стала космосом? или уже линия кармана опустилась?
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