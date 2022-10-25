Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре

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Мадридская компания Halo Space собирается с 2025 года проводить обзорные экскурсии Земли для космических туристов. Это будут полеты на воздушных шарах, которые могут подниматься на высоту 40 километров, прямо в стратосферу. В кабине шара с огромными панорамными окнами поместятся восемь пассажиров и пилот.
Первое испытание космической капсулы состоится в декабре 2022 года в Индии. Прототип должен будет преодолеть чуть больше 35 километров в стратосфере примерно за шесть часов.
Генеральный директор Halo Space Карлос Мира уверен, что полет пройдет успешно. По его словам, компания сотрудничает с самыми опытными специалистами аэрокосмической отрасли и использует самые проверенные технологии. Безопасность будущих полетов ставится во главу угла.
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Следующий испытательный полет назначен на конец первого квартала 2023 года, уже в Испании. Испытания позволят проверить систему управления и безопасности, а также собрать данные для моделирования полетов.
После запуска коммерческих рейсов в 2025 году планируется построить специальные летные базы на четырех континентах. По расчетам компании, уже к 2029 году на воздушных шарах в стратосферу смогут отправляться по 3000 пассажиров в год. Однако удовольствие это смогут позволить себе только состоятельные люди: стоимость билета оценивается в 100-200 тысяч долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Вид с высоты Земля из космоса Полёты во сне и наяву воздушный шар космический туризм полет в стратосферу привет туристам разработка стратосфера
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