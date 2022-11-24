FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9674 поста • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В США тестируют инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли

В США тестируют инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли

Автор:
24 ноября 2022 17:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   инвалидная коляска   инвалидное кресло   интересно   разработка   сигналы мозга   сила мысли   сила разума   
543
4
1
Исследователи из Техасского университета в Остине разработали инвалидную коляску, на которой может передвигаться парализованный человек. Система управления состоит из шлема с электродами для обнаружения сигналов в области мозга, регулирующей движение, и программы на базе ИИ, преобразующей эти сигналы в движения колес.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   инвалидная коляска   инвалидное кресло   интересно   разработка   сигналы мозга   сила мысли   сила разума   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Patmaz 24 минуты назад
Байдену готовят персональный транспорт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85868



Другие посты автора
Популярное в сообществах
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
До новых Тёмных веков остался лишь шаг
Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор
Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор
Набирающие популярность в сообществах
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир, автор этих строк
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир,...
Автовсячина
Автовсячина
Новогодней ностальгии пост
Новогодней ностальгии пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У собаки своя цель

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#позитив#в мире#автомир#новости#Приколы#авто аварии#СССР
#Юмор#интересное#дтп#Прикол#автомобили#фильм#Разное#фотографии#истории#подборка
#интересно#история#кино#картинки#животные#аварии#забавно#улыбнуло#смешно#природа
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99 "Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99 Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре Космические туристы будут летать в стратосферу на воздушном шаре Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны В Норвегии придумали, как превратить песок пустыни в плодородную почву всего за 7 часов В Норвегии придумали, как превратить песок пустыни в плодородную почву всего за 7 часов Старшеклассник из США создал протез руки, управляемый разумом Старшеклассник из США создал протез руки, управляемый разумом

На что жалуетесь?

Вернуться