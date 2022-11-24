В США тестируют инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли

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Исследователи из Техасского университета в Остине разработали инвалидную коляску, на которой может передвигаться парализованный человек. Система управления состоит из шлема с электродами для обнаружения сигналов в области мозга, регулирующей движение, и программы на базе ИИ, преобразующей эти сигналы в движения колес.
Такая инвалидная коляска сможет дать надежду миллионам людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Всё, что пациенты должны сделать, — это представить, что они двигают руками и ногами. Чтобы двигаться вправо, нужно представить, что двигаешь обеими руками, а чтобы двигаться влево — обеими ногами.
Система оказалась работающей, и вполне успешно. Причем тестировали её на пациентах с реальными травмами позвоночника.
«Концепция инвалидной коляски, приводимой в действие мыслью, изучалась в течение многих лет, но в большинстве проектов использовались неинвалиды или стимулы, которые заставляли устройство более или менее контролировать человека, а не наоборот», — поделились исследователи в пресс-релизе. — В этом случае три человека с тетраплегией, неспособностью двигать руками и ногами из-за травм позвоночника, управляли инвалидной коляской в загроможденной естественной среде с разной степенью успеха».
Шлем с электродами обеспечивает неинвазивный метод сбора сигналов мозга и их передачи на ближайшее устройство — в данном случае на ноутбук, прикрепленный к инвалидной коляске.
«Концепция инвалидной коляски, приводимой в действие мыслью, изучалась в течение многих лет, но в большинстве проектов использовались неинвалиды или стимулы, которые заставляли устройство более или менее контролировать человека, а не наоборот», — поделились исследователи в пресс-релизе. — В этом случае три человека с тетраплегией, неспособностью двигать руками и ногами из-за травм позвоночника, управляли инвалидной коляской в загроможденной естественной среде с разной степенью успеха».
Шлем с электродами обеспечивает неинвазивный метод сбора сигналов мозга и их передачи на ближайшее устройство — в данном случае на ноутбук, прикрепленный к инвалидной коляске.
В первой части эксперимента пациентов обучали тому, как пользоваться инвалидной коляской, управляемой силой мысли. Исследователи попросили их представить, как будто они двигают своими руками и ногами; затем им были назначены разные направления в системе.
Второй фактор успеха этого исследования заимствован из робототехники. Коляска оснащена датчиками, которые «прочесывают» окружающее пространство, и программным обеспечением роботизированного интеллекта, которое помогает заполнять пробелы в командах пользователей, чтобы облегчить точное и безопасное движение.
В тестировании принимали участие три пациента. Их попросили пошевелиться влево или вправо 60 раз. В течение первых 10 тренировок пациент номер один отдавал правильные команды в среднем в 37% случаев, а к последним 10 тренировкам точность возросла до 87%. А точность рулевого управления пациента номер три улучшилась с 67 до 91 процента. Пациент номер два неизменно управлял автомобилем со средней точностью 68 процентов на протяжении всех тренировок.
Второй фактор успеха этого исследования заимствован из робототехники. Коляска оснащена датчиками, которые «прочесывают» окружающее пространство, и программным обеспечением роботизированного интеллекта, которое помогает заполнять пробелы в командах пользователей, чтобы облегчить точное и безопасное движение.
В тестировании принимали участие три пациента. Их попросили пошевелиться влево или вправо 60 раз. В течение первых 10 тренировок пациент номер один отдавал правильные команды в среднем в 37% случаев, а к последним 10 тренировкам точность возросла до 87%. А точность рулевого управления пациента номер три улучшилась с 67 до 91 процента. Пациент номер два неизменно управлял автомобилем со средней точностью 68 процентов на протяжении всех тренировок.
Затем было проведено настоящее испытание — участников попросили переместить инвалидную коляску на четыре контрольно-пропускных пункта внутри комнаты, заполненной кроватями, стульями и медицинским оборудованием.
Все участники должны были обойти препятствия, такие как перегородка в комнате и больничные койки, которые были созданы для имитации реальной среды.
Пациент номер один прошел курс примерно за четыре минуты с 80-процентной точностью за 29 попыток. Пациент номер три выполнил его за семь минут с 20-процентным успехом за 11 попыток. А вот пациент номер два достиг третьей контрольной точки примерно за 5 минут в 75 процентах своих попыток, но не смог завершить курс.
«Похоже, что для того, чтобы кто-то приобрел хороший контроль над интерфейсом мозг-машина, который позволяет выполнять относительно сложные повседневные действия, такие как вождение инвалидной коляски в естественной среде, требуется некоторая нейропластическая реорганизация в коре головного мозга», — заявили исследователи.
Все участники должны были обойти препятствия, такие как перегородка в комнате и больничные койки, которые были созданы для имитации реальной среды.
Пациент номер один прошел курс примерно за четыре минуты с 80-процентной точностью за 29 попыток. Пациент номер три выполнил его за семь минут с 20-процентным успехом за 11 попыток. А вот пациент номер два достиг третьей контрольной точки примерно за 5 минут в 75 процентах своих попыток, но не смог завершить курс.
«Похоже, что для того, чтобы кто-то приобрел хороший контроль над интерфейсом мозг-машина, который позволяет выполнять относительно сложные повседневные действия, такие как вождение инвалидной коляски в естественной среде, требуется некоторая нейропластическая реорганизация в коре головного мозга», — заявили исследователи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews инвалидная коляска инвалидное кресло интересно разработка сигналы мозга сила мысли сила разума
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