В США тестируют инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли

Затем было проведено настоящее испытание — участников попросили переместить инвалидную коляску на четыре контрольно-пропускных пункта внутри комнаты, заполненной кроватями, стульями и медицинским оборудованием.



Все участники должны были обойти препятствия, такие как перегородка в комнате и больничные койки, которые были созданы для имитации реальной среды.



Пациент номер один прошел курс примерно за четыре минуты с 80-процентной точностью за 29 попыток. Пациент номер три выполнил его за семь минут с 20-процентным успехом за 11 попыток. А вот пациент номер два достиг третьей контрольной точки примерно за 5 минут в 75 процентах своих попыток, но не смог завершить курс.



«Похоже, что для того, чтобы кто-то приобрел хороший контроль над интерфейсом мозг-машина, который позволяет выполнять относительно сложные повседневные действия, такие как вождение инвалидной коляски в естественной среде, требуется некоторая нейропластическая реорганизация в коре головного мозга», — заявили исследователи.