Первый в мире полностью электрический пассажирский самолет успешно поднялся в небо

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Электрический маломестный самолёт Alice американской компании Eviation Aircraft совершил свой первый полёт в США. Он поднялся на высоту 1000 метров и провел в воздухе 8 минут.
Модель Alice ("Алиса") — это первый электрический самолёт, который способен нести до 9 человек. Пока ни одно другое аэротакси в мире не достигло таких результатов. "Алиса" предназначена для региональных перевозок на небольшие дистанции.
Самолет имеет длину 17 метров. У него два электродвигателя мощностью 640 кВт и аккумуляторы общим весом более 3,6 тонн.
В ходе тестового полёта, который прошёл без сучка и задоринки, "Алиса" сумела развить скорость около 275 км/ч и достичь высоты 1 км.
Конструкторы самолёта будут продолжать работу над его совершенствованием. В первую очередь необходимо увеличить энергоёмкость аккумуляторов и снизить их вес. Ставится цель довести время полёта до 1-2 часов, расстояния — до 300-400 км.
Самолет Alice будет доступен в трех различных конфигурациях: пригородный с девятью пассажирами, представительский салон с шестью пассажирами и версия eCargo.
Компания Eviation из Арлингтона, штат Вашингтон, уже подписала контракт с DHL Express на поставку 12 самолетов Alice eCargo; кроме того, две региональные авиакомпании, Cape Air из Массачусетса и Global Crossing Airlines из Флориды, разместили заказы на 75 и 50 самолетов Alice соответственно.
Компания Eviation из Арлингтона, штат Вашингтон, уже подписала контракт с DHL Express на поставку 12 самолетов Alice eCargo; кроме того, две региональные авиакомпании, Cape Air из Массачусетса и Global Crossing Airlines из Флориды, разместили заказы на 75 и 50 самолетов Alice соответственно.
«Сегодня мы вступаем в новую эру авиации — мы успешно электрифицировали небо незабываемым первым полетом Алисы», — говорится в заявлении президента и генерального директора Eviation Грегори Дэвиса.
«Это новаторское событие приведет к инновациям в экологически безопасных авиаперевозках и сформирует как пассажирские, так и грузовые перевозки в будущем», — сказал президент и главный исполнительный директор Eviation Грегори Дэвис.
Имя Алиса самолёт получил неслучайно. Это имя героини романа Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В 2016 году, когда компания только начинала свою деятельность, один из ее соучредителей, Омер Бар-Йохай, работал, а фоном играла песня Jefferson Airplane "White Rabbit" ("Белый Кролик"). Он начал называть проект Алисой, и это имя просто прижилось.
Впервые самолет был представлен более трех лет назад на Парижском авиасалоне. Компания провела год сборки и наземных испытаний своего прототипа — и, похоже, работа окупилась.
Впервые самолет был представлен более трех лет назад на Парижском авиасалоне. Компания провела год сборки и наземных испытаний своего прототипа — и, похоже, работа окупилась.
Если всё пойдет по плану, Eviation надеется получить сертификат Федерального авиационного управления США и выйти на рынок к 2027 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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20 км? 30 км?
Что собираются возить на нем на такое расстояние компании, заказавшие его в количестве 75 штук?
Исходя из того, что расстояние 300 км - это пока только озвучивание хотелок.
если прибавить время до аэропорта и в аэропорту - на машине выйдет и быстрей и дешевле.
Это ж обалдеть можно.
Умиляет фраза: Конструкторы самолёта будут продолжать работу над его совершенствованием. В первую очередь необходимо увеличить энергоёмкость аккумуляторов и снизить их вес.