Первый в мире полностью электрический пассажирский самолет успешно поднялся в небо

Имя Алиса самолёт получил неслучайно. Это имя героини романа Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В 2016 году, когда компания только начинала свою деятельность, один из ее соучредителей, Омер Бар-Йохай, работал, а фоном играла песня Jefferson Airplane "White Rabbit" ("Белый Кролик"). Он начал называть проект Алисой, и это имя просто прижилось.



Впервые самолет был представлен более трех лет назад на Парижском авиасалоне. Компания провела год сборки и наземных испытаний своего прототипа — и, похоже, работа окупилась.