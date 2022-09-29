FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9510 постов • 1352 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Первый в мире полностью электрический пассажирский самолет успешно поднялся в небо

Первый в мире полностью электрический пассажирский самолет успешно поднялся в небо

Автор:
29 сентября 2022 17:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   авиация   аэротакси   воздушное такси   испытания   малая авиация   разработка   электросамолет   
586
9
1
Электрический маломестный самолёт Alice американской компании Eviation Aircraft совершил свой первый полёт в США. Он поднялся на высоту 1000 метров и провел в воздухе 8 минут.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   авиация   аэротакси   воздушное такси   испытания   малая авиация   разработка   электросамолет   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр 5 часов назад
Круто, целые 8 минут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Атомный Крот 4 минуты назад
Так сколько км пролетел этот самолет?

20 км? 30 км?

Что собираются возить на нем на такое расстояние компании, заказавшие его в количестве 75 штук?

Исходя из того, что расстояние 300 км - это пока только озвучивание хотелок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 54 минуты назад
Сэм баскет,нев.ьебе.нный специалист по пиндосской космонавтике резко сь.е.б.ал с горизонта событий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 59 минут назад
Где там маск и прославленная пиндосская космонавтика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 2 часа назад
"Ставится цель довести время полёта до 1-2 часов, расстояния до 300-400 км."

если прибавить время до аэропорта и в аэропорту - на машине выйдет и быстрей и дешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alf 3 часа назад
... и аккумуляторы общим весом более 3,6 тонн.
Это ж обалдеть можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MPEG-8 4 часа назад
Если на него поставить хороший бензогенератор, то полетит далеко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С 4 часа назад
Ппц, достижение.
Умиляет фраза: Конструкторы самолёта будут продолжать работу над его совершенствованием. В первую очередь необходимо увеличить энергоёмкость аккумуляторов и снизить их вес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»
Набирающие популярность в сообществах
Изобретатели вещей, которыми мир активно и с удовольствием пользуется
Изобретатели вещей, которыми мир активно и с удовольствием пользуется
Камеры начали фиксировать новое нарушение
Камеры начали фиксировать новое нарушение
Apple Watch Ultra проще заменить, чем починить
Apple Watch Ultra проще заменить, чем починить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда начитался советов в интернете

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#в мире#подборка#животные#факты#история#забавно#кино#Разное
#интересно#интересное#мобилизация#дтп#люди#авто аварии#Россия#улыбнуло#США#Девушка
#фото#автомобили#автомир#аварии#позитив#Ynews#дети#девушки#удивительное рядом#семья
Побег от мобилизации: невыдуманные истории из первых уст Побег от мобилизации: невыдуманные истории из первых уст Белгородский аграрный университет показал аппарат для колонизации Марса Белгородский аграрный университет показал аппарат для колонизации Марса Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара НАСА показало сына "Конкорда" НАСА показало сына "Конкорда" Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле

На что жалуетесь?

Вернуться