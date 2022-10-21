Как 63-летний Федор Михайлович Орлов начал войну командиром роты народного ополчения, а закончил ее командиром стрелковой дивизии

Как известно, в дивизии народного ополчения, которые формировались в Москве, принимали добровольцев в возрасте 18 – 55 лет. Хотя нередки были случаи, когда в ополчение вступали добровольцы много старше этих возрастов.
Одним из таких добровольцев стал Федор Михайлович Орлов, которому на момент начала Великой Отечественной войны исполнилось 63 года!
Боевой путь Федора Орлова до Великой Отечественной войны
Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн Федор Орлов, имея за плечами богатый боевой опыт, в 1941 году принял волевое решение встать на защиту Родины.
Унтер-офицер царской армии Ф.М. Орлов в первые дни Октябрьской революции перешел на сторону победившего пролетариата и вступил в ряды Красной гвардии.
В должности командира 1-ой Стальной дивизии воевал против казачьих отрядов генерала Краснова на Дону и против Добровольческой армии на Кубани.
С августа 1920 года Федор Михайлович – командующий войсками Украинской запасной армии и командующий Харьковским военным округом. Был соратником и помощником М.В. Фрунзе в боях против барона Врангеля.
За боевые заслуги Ф.М. Орлов в 1920 году был награжден орденом «Красного знамени» и многочисленными ценными подарками, в том числе золотым именным портсигаром.
👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
В годы Великой Отечественной войны этот золотой портсигар жена Ф.М. Орлова Мария Иосифовна вместе с личными сбережениями отдаст на постройку танка Т-34, которому будет дано имя «Мать-Родина». По ее просьбе боевая машина будет направлена в часть, где служил ее сын Василий.
С 1924 года Ф.М. Орлов по состоянию здоровья был уволен в запас, но в 1931 году восстановлен в рядах РККА, где вплоть до 1941 года занимался разработками вооружения.
22 июня 1941 года Орлов пишет письмо на имя товарища Молотова.
Зам. Председателя Совнаркома Союза ССР товарищу Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ
копия – Наркому Обороны Союза ССР маршалу и герою товарищу ТИМОШЕНКО Семену Константиновичу
ЗАЯВЛЕНИЕ
...Хотя я имею 63 года и долгое время был болен, но теперь я чувствую себя бодрым и здоровым, а потому я НАСТОЙЧИВО прошу вас дорогой Вячеслав Михайлович, а также и Вас дорогой Нарком товарищ ТИМОШЕНКО принять меня немедленно в ряды Красной Армии добровольно и использовать по Вашему усмотрению, или дать мне разрешение отправиться в передовые ряды фронта, где готов отдать не только свою кровь, но и свою жизнь за нашу партию, за наше Советское Правительство и за нашего родного товарища СТАЛИНА...
Боевой путь Федора Орлова во Время Великой Отечественной войны
Понятно, что по возрасту Ф.М. Орлов не проходил даже в народное ополчение. Но после его настойчивых требований он был назначен командиром 5-й роты 16-го стрелкового ополченческого полка.
После боев под Ельней Ф.М. Орлов назначается уже командиром 160-ой стрелковой дивизией. Дивизия под командованием Орлова принимает участие в Наро-Фоминско-Боровской и Можайско-Верейской операциях. Во время Ржевско-Вяземской операции 160-я стрелковая дивизия входит в состав 33-ей армии генерала Ефремова.
После очередного ранения в 1942 году Ф.М. Орлов отправляется на лечение. В августе 1942 возвращается в строй. В октябре 1942 года Ф.М. Орлову присваивается звание полковник.
С 1944 года полковник Орлов находится на руководящих должностях Главного управления учебных заведений наркомата лесной промышленности.
В 1946 году полковник Орлов в возрасте 68 лет увольняется в запас по возрасту.
Умер Федор Михайлович Орлов 28 декабря 1953 года в Москве.
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