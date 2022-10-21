Как 63-летний Федор Михайлович Орлов начал войну командиром роты народного ополчения, а закончил ее командиром стрелковой дивизии

С 1924 года Ф.М. Орлов по состоянию здоровья был уволен в запас, но в 1931 году восстановлен в рядах РККА, где вплоть до 1941 года занимался разработками вооружения.

22 июня 1941 года Орлов пишет письмо на имя товарища Молотова.





Зам. Председателя Совнаркома Союза ССР товарищу Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ

копия – Наркому Обороны Союза ССР маршалу и герою товарищу ТИМОШЕНКО Семену Константиновичу

ЗАЯВЛЕНИЕ

...Хотя я имею 63 года и долгое время был болен, но теперь я чувствую себя бодрым и здоровым, а потому я НАСТОЙЧИВО прошу вас дорогой Вячеслав Михайлович, а также и Вас дорогой Нарком товарищ ТИМОШЕНКО принять меня немедленно в ряды Красной Армии добровольно и использовать по Вашему усмотрению, или дать мне разрешение отправиться в передовые ряды фронта, где готов отдать не только свою кровь, но и свою жизнь за нашу партию, за наше Советское Правительство и за нашего родного товарища СТАЛИНА...

Боевой путь Федора Орлова во Время Великой Отечественной войны

Понятно, что по возрасту Ф.М. Орлов не проходил даже в народное ополчение. Но после его настойчивых требований он был назначен командиром 5-й роты 16-го стрелкового ополченческого полка.





После боев под Ельней Ф.М. Орлов назначается уже командиром 160-ой стрелковой дивизией. Дивизия под командованием Орлова принимает участие в Наро-Фоминско-Боровской и Можайско-Верейской операциях. Во время Ржевско-Вяземской операции 160-я стрелковая дивизия входит в состав 33-ей армии генерала Ефремова.





После очередного ранения в 1942 году Ф.М. Орлов отправляется на лечение. В августе 1942 возвращается в строй. В октябре 1942 года Ф.М. Орлову присваивается звание полковник.