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История русских мобилизаций

История русских мобилизаций

Автор:
27 сентября 2022 17:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Россия   СССР   война   данные   история   мобилизация   факты   
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Впервые укомплектовка армии с помощью мобилизации произошла в 1876 году, когда Россия готовилась к защите земель от Османской империи. Потом была мобилизация во время русско-японской, а после начала Первой мировой многие сами изъявили желание ехать на фронт.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Россия   СССР   война   данные   история   мобилизация   факты   
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6  комментариев
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6k
HUBLOT 18 минут назад
И его мобилизовали...
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16k
kotovski 14 минут назад
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−39
Снабжение Первый Полчаса назад
Мой прадед попал в мобилизацию на Русско-японскую войну.
Выехали из западной беларусии на конях в сторону Японии..
Но доскакать не успели -война закончилась..
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17k
Александр Сучков 42 минуты назад
А где история с Афганистаном? Где постыдная мобилизация перед военными действиями в Афгане?
https://www.gazeta.ru/army/2021/09/10/13972712.shtml?ysclid=l8kgkobofi264591979https://www.gazeta.ru/army/2021/09/10/13972712.shtml?ysclid=l8kgkobofi264591979
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