История русских мобилизаций

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Впервые укомплектовка армии с помощью мобилизации произошла в 1876 году, когда Россия готовилась к защите земель от Османской империи. Потом была мобилизация во время русско-японской, а после начала Первой мировой многие сами изъявили желание ехать на фронт.
Первая мобилизация
В 1874 году в Российской империи вместо набора рекрутов ввели всеобщую воинскую повинность и сократили сроки службы. В сухопутных войсках теперь служили шесть лет и девять находились в запасе. На флоте - семь лет и три года. Для образованных лиц срок службы сокращался в зависимости от уровня учебного заведения, которое они закончили. Действительную службу обычно проходили не больше четверти призывников, в возрасте 21 года. От неё также освобождались те, кто были единственным сыном у родителей или же единственным кормильцем в семье.
В 1874 году в Российской империи вместо набора рекрутов ввели всеобщую воинскую повинность и сократили сроки службы. В сухопутных войсках теперь служили шесть лет и девять находились в запасе. На флоте - семь лет и три года. Для образованных лиц срок службы сокращался в зависимости от уровня учебного заведения, которое они закончили. Действительную службу обычно проходили не больше четверти призывников, в возрасте 21 года. От неё также освобождались те, кто были единственным сыном у родителей или же единственным кормильцем в семье.
В 1876 году началась война Черногории и Сербии против Османской империи. На сербской стороне были русские добровольцы и в октябре Александр II предписал провести первую частичную мобилизацию 20 дивизий. Призыву подлежали 254 тысячи человек.
"Осенью 1876 года мы находились только на третьем году действия общей воинской повинности и не имели еще ни одного возраста запасных, уволенного на новых началах. Запас еще образовывался досрочно уволенными солдатами, призванными по рекрутским наборам. Вследствие санитарного благополучия этот запас превосходил в 2,6 раза запас начала Восточной войны и достигал 556 тысяч", - писал в своем труде "Эволюция военного искусства" военный теоретик Александр Свечин (генерал-майор царской армии, комдив Красной армии, расстрелян во время сталинских репрессий).
"Осенью 1876 года мы находились только на третьем году действия общей воинской повинности и не имели еще ни одного возраста запасных, уволенного на новых началах. Запас еще образовывался досрочно уволенными солдатами, призванными по рекрутским наборам. Вследствие санитарного благополучия этот запас превосходил в 2,6 раза запас начала Восточной войны и достигал 556 тысяч", - писал в своем труде "Эволюция военного искусства" военный теоретик Александр Свечин (генерал-майор царской армии, комдив Красной армии, расстрелян во время сталинских репрессий).
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В 1877 году началась очередная русско-турецкая война, когда царь распорядился провести мобилизацию. Она была непростой, ведь ещё не закончилась реорганизация армий. Весной мобилизовали семь пехотных дивизий и они прибыли в театр военных действий только в конце августа 1877 года. 19 июля Александр II решил призвать еще порядка 110 тысяч человек с целью пополнить гвардейцев, гренадер и кавалерию (всего восемь дивизий). Свечин писал, что их боеспособность была очень слабая из-за неудовлетворительного состава офицеров.
По всем мобилизациям за время Русско-турецкой войны было призвано 1 миллион 225 тысяч человек и взято 300 тысяч лошадей.
По всем мобилизациям за время Русско-турецкой войны было призвано 1 миллион 225 тысяч человек и взято 300 тысяч лошадей.
В начале 1904 года на Дальнем Востоке началась Русско-японская война, которая снова заострила проблему комплектования вооружённых сил. К началу кампании в Приамурье и Маньчжурии находилось меньше 100 тысяч солдат, которые были распределены небольшими группами по всей огромной территории. У Японии же было наготове четыре армии общей численностью больше 350 тысяч человек. С первых дней боевых действий, которые велись сначала на море, началась мобилизация запасников.
Были частичные мобилизации по районам, откуда забирали всех запасников призывного возраста, а в каких-то районах, даже соседних, мобилизация не проводилась. В результате таких частичных мобилизаций в действующую армию попало много запасников в возрасте от 35 до 39 лет, которые просто не умели обращаться с современным оружием. А вот недавно прошедшая военную службу молодёжь часто оставалась в своих деревнях.
Были частичные мобилизации по районам, откуда забирали всех запасников призывного возраста, а в каких-то районах, даже соседних, мобилизация не проводилась. В результате таких частичных мобилизаций в действующую армию попало много запасников в возрасте от 35 до 39 лет, которые просто не умели обращаться с современным оружием. А вот недавно прошедшая военную службу молодёжь часто оставалась в своих деревнях.
Изначальный план на "маленькую и победоносную войну" после ощутимых поражений сменился на раздражение. Если обратиться к документам тех лет, то станет понятно, что мобилизация сопровождалась дебошами, разгромами винных лавок, порчей имущества, в том числе и государственного. В Сибири призывники разоряли составы, грабили станции, везде было тотальное пьянство.
"Город все время жил в страхе и трепете, - рассказывал в своем сборнике "На японской войне" писатель Викентий Вересаев, который был мобилизован как врач запаса и служил в полевом госпитале в Мукдене. - Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки, они говорили: "Пущай под суд отдают — все равно помирать".
За время войны в России провели девять частичных мобилизаций, последнюю - в начале августа 1905 года, незадолго до подписания Портсмутского мирного договора. За полтора года в действующие войска призвали из запаса чуть более 1 миллиона человек.
"Город все время жил в страхе и трепете, - рассказывал в своем сборнике "На японской войне" писатель Викентий Вересаев, который был мобилизован как врач запаса и служил в полевом госпитале в Мукдене. - Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки, они говорили: "Пущай под суд отдают — все равно помирать".
За время войны в России провели девять частичных мобилизаций, последнюю - в начале августа 1905 года, незадолго до подписания Портсмутского мирного договора. За полтора года в действующие войска призвали из запаса чуть более 1 миллиона человек.
Первая мировая
28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну и начала обстрел Белграда. Россия предупредила Германию о подготовке частичной мобилизации. Известно, что Николай II хотел избежать большой крови и обращался к германскому кайзеру Вильгельму II с требованием оказать на австрийцев влияние. Но в Берлине однако предпочли выбрать другой путь. У российского императора имелось два варианта проведения мобилизации. Под давлением Николай II выбрал более радикальный и 30 июля распорядился приступить к всеобщей мобилизации.
28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну и начала обстрел Белграда. Россия предупредила Германию о подготовке частичной мобилизации. Известно, что Николай II хотел избежать большой крови и обращался к германскому кайзеру Вильгельму II с требованием оказать на австрийцев влияние. Но в Берлине однако предпочли выбрать другой путь. У российского императора имелось два варианта проведения мобилизации. Под давлением Николай II выбрал более радикальный и 30 июля распорядился приступить к всеобщей мобилизации.
Мобилизация проводилась этапно: сначала призвали молодёжь с хорошей военной подготовкой, а в каждой следующей волне уходили люди предыдущего года рождения. До конца 1914 года Российскую императорскую армию пополнили ратники первого разряда 1907-1914 годов призыва, которые по тем или иным причинам не проходили военную службу.
Во второй год войны стали призывать ратников II разряда, к которым относились освобожденные от военной службы по семейному положению или состоянию здоровья. Мировая война затягивалась, нужны были пополнения. В 1916 году под мобилизацию попали уже самые старшие возраста I разряда 1896-1893 годов призыва, то есть мужчины в возрасте от 39 до 43 лет, а также ратники II разряда в возрасте 33-35 лет. Позже вообще начали призывать негодных к военной службе в мирное время и уволенных в запас.
Предельный возраст для призыва в действующую армию в период Первой мировой войны остановился на отметке 43 года, в Гражданскую его подняли до 45 лет, а в Великую Отечественную - до 50.
Всего во время Первой мировой, по данным известного военного историка Андрея Зайончковского (генерал РИА, в 1918-м вступил в РККА), мобилизовали 15,8 миллиона человек.
Во второй год войны стали призывать ратников II разряда, к которым относились освобожденные от военной службы по семейному положению или состоянию здоровья. Мировая война затягивалась, нужны были пополнения. В 1916 году под мобилизацию попали уже самые старшие возраста I разряда 1896-1893 годов призыва, то есть мужчины в возрасте от 39 до 43 лет, а также ратники II разряда в возрасте 33-35 лет. Позже вообще начали призывать негодных к военной службе в мирное время и уволенных в запас.
Предельный возраст для призыва в действующую армию в период Первой мировой войны остановился на отметке 43 года, в Гражданскую его подняли до 45 лет, а в Великую Отечественную - до 50.
Всего во время Первой мировой, по данным известного военного историка Андрея Зайончковского (генерал РИА, в 1918-м вступил в РККА), мобилизовали 15,8 миллиона человек.
29 мая 1918 года ВЦИК РСФСР выпустил постановление о переходе к всеобщей мобилизации рабочих и крестьян в Красную армию. Это всё объяснили необходимостью борьбы за хлеб и "отражения обнаглевшей на почве голода контрреволюции как внутренней, так и внешней".
Набирать решили с Петрограда, Москвы, Кубани и Дона.
В 1919 году большевики перешли к ещё более объёмной мобилизации крестьян, на что те ответили бунтами и восстаниями. Но так или иначе, в одной только Рязанской области, в период Гражданской войны в Красную армию мобилизовали почти 190 тысяч человек.
Белые тоже активно пополняли свои войска за счёт мобилизованных. В 1919 году в Сибири и на Урале шёл набор в армию Александра Колчака, от которого уклонились примерно 25%. В ходе отступления войск Колчака большая часть мобилизованных крестьян дезертировала.
Набирать решили с Петрограда, Москвы, Кубани и Дона.
В 1919 году большевики перешли к ещё более объёмной мобилизации крестьян, на что те ответили бунтами и восстаниями. Но так или иначе, в одной только Рязанской области, в период Гражданской войны в Красную армию мобилизовали почти 190 тысяч человек.
Белые тоже активно пополняли свои войска за счёт мобилизованных. В 1919 году в Сибири и на Урале шёл набор в армию Александра Колчака, от которого уклонились примерно 25%. В ходе отступления войск Колчака большая часть мобилизованных крестьян дезертировала.
После того как нацистская Германия напала на Советский Союз была объявлена мобилизация военнообязанных. Она началась 23 июня 1941 года и под призыв подпадали 14 возрастов (1905-1914 годы рождения) в 14 военных округах из 17.
Первая волна мобилизации шла семь суток. Люди рвались в военкоматы, а позже добровольцев начали отбирать в части, служба в которых была сопряжена с особым риском. Ценили спортсменов, из числа которых набирали лыжников, десантников и лётчиков. Были случаи, когда призывники специально приписывали себе год-три, только бы их взяли в Красную армию.
"В городах повестку из военкомата военнообязанным и призывникам приносили на дом, в деревнях - в сельсовет, - отмечает в своей статье полковник в отставке Юрий Аквилянов. - В повестке предписывалось: администрации предприятия немедленно освободить призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед. Получателю повестки требовалось остричь голову наголо, иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей не брать. За опоздание или неявку предусматривалась строгая ответственность".
Первая волна мобилизации шла семь суток. Люди рвались в военкоматы, а позже добровольцев начали отбирать в части, служба в которых была сопряжена с особым риском. Ценили спортсменов, из числа которых набирали лыжников, десантников и лётчиков. Были случаи, когда призывники специально приписывали себе год-три, только бы их взяли в Красную армию.
"В городах повестку из военкомата военнообязанным и призывникам приносили на дом, в деревнях - в сельсовет, - отмечает в своей статье полковник в отставке Юрий Аквилянов. - В повестке предписывалось: администрации предприятия немедленно освободить призывника от работы и выдать деньги на две недели вперед. Получателю повестки требовалось остричь голову наголо, иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей не брать. За опоздание или неявку предусматривалась строгая ответственность".
К 1 июля 1941 года было призвано больше 5,35 млн военнообязанных, из которых больше полумиллиона были офицеры запаса.
Вся РККА к 22 июня 1941 года насчитывала 5,4 миллиона человек — мобилизация фактически удвоила численность вооруженных сил СССР. Добиться подобных результатов удалось благодаря отработке войсковой мобилизации в 1939-1940 годах, когда в стране развертывалось большое количество новых соединений и воинских частей.
Также успеху в большой степени помогла скрытая мобилизация, которую провели в мае и первой половине 1941 года под видом больших учебных сборов.
Вся РККА к 22 июня 1941 года насчитывала 5,4 миллиона человек — мобилизация фактически удвоила численность вооруженных сил СССР. Добиться подобных результатов удалось благодаря отработке войсковой мобилизации в 1939-1940 годах, когда в стране развертывалось большое количество новых соединений и воинских частей.
Также успеху в большой степени помогла скрытая мобилизация, которую провели в мае и первой половине 1941 года под видом больших учебных сборов.
С 12 по 14 июля 1941 года началась вторая волна мобилизации. А вот в третьей призвали остатки (с 1905 по 1918 годы рождения), в том числе и необученные. И впервые признали военнообязанных второго разряда запаса 1895 - 1904 годов рождения. Половину из них нужно было заново обучать военному делу. Вот так, к концу 1941 года удалось мобилизовать больше 14 млн человек. Из них сразу на фронт поехали около 2,26 млн. Остальные вспоминали свои навыки, ждали формирования новых частей и несли службу в тылу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://www.gazeta.ru/army/2021/09/10/13972712.shtml?ysclid=l8kgkobofi264591979https://www.gazeta.ru/army/2021/09/10/13972712.shtml?ysclid=l8kgkobofi264591979