История русских мобилизаций

Мобилизация проводилась этапно: сначала призвали молодёжь с хорошей военной подготовкой, а в каждой следующей волне уходили люди предыдущего года рождения. До конца 1914 года Российскую императорскую армию пополнили ратники первого разряда 1907-1914 годов призыва, которые по тем или иным причинам не проходили военную службу.

Во второй год войны стали призывать ратников II разряда, к которым относились освобожденные от военной службы по семейному положению или состоянию здоровья. Мировая война затягивалась, нужны были пополнения. В 1916 году под мобилизацию попали уже самые старшие возраста I разряда 1896-1893 годов призыва, то есть мужчины в возрасте от 39 до 43 лет, а также ратники II разряда в возрасте 33-35 лет. Позже вообще начали призывать негодных к военной службе в мирное время и уволенных в запас.

Предельный возраст для призыва в действующую армию в период Первой мировой войны остановился на отметке 43 года, в Гражданскую его подняли до 45 лет, а в Великую Отечественную - до 50.

Всего во время Первой мировой, по данным известного военного историка Андрея Зайончковского (генерал РИА, в 1918-м вступил в РККА), мобилизовали 15,8 миллиона человек.