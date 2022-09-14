Нетривиальная эпоха СССР: эпизоды советской истории, непонятные большинству современников

Наверно, в истории всех стран хватает событий, способных вызвать удивление, улыбку или ироничные чувства. Советский Союз не стал исключением. Для кого-то они стали привычным отражением эпохи коммунизма, тогда как большинству современников их, скорее всего, не понять.
Например, сегодня вряд ли встретишь человека в «бусах» из туалетной бумаги, а если и встретишь, то посчитаешь его чудаковатым. А во времена СССР его бы посчитали счастливчиком, у которого точно стоило поинтересоваться, где он её купил. Ведь эта продукция считалась дефицитной практически всё время существования государства.
Сегодня слово «зэк» напрямую связано с теми, кто отбывает наказание в местах не столь отдалённых, однако далеко не каждый знает, что история его происхождения гораздо шире. В первые годы существования СССР из военных, совершивших преступления, формировались Трудовые армии, где их называли «заключёнными красноармейцами».
В документах это писали кратко «з/к». Позднее, во время возведения Беломоро-Балтийского канала, расшифровка поменялась на «заключенный каналоармеец», а позже сократилось до привычного сегодня «зэка», которое применяют ко всем, кто оказался за решёткой.
Не секрет, что в СССР пытались абстрагироваться от прошлого, поэтому пытались даже ввести новое летоисчисление, что сегодня показалось бы дикостью. С инициативой считать года от Октябрьской революции в 1939 году выступил «Союз воинствующих безбожников», и, если бы она была принята, привычные нам года назывались бы «годами социалистической революции».
К счастью, её так и не ввели, иначе после развала СССР возникли бы серьёзные проблемы с тем, как же всё-таки правильно считать.
Но если хотели заменить летоисчисление годов, то неудивительно, что и переименовать планировали и месяца. До 1940 года даже предпринимались попытки выпустить новые календари, однако тенденция всё же сошла на нет. Иначе Новый год мы бы встречали 31-го Сталина. К слову, из привычных месяцев остался бы только Май.
Чужда для современников и шестидневная рабочая неделя, считавшаяся нормой в СССР. Особенно, когда отпуск составлял всего 15 дней в год, 31 декабря был полноценным рабочим днём, а 2 января уже пора было выходить. Ведь рождественские и новогодние праздники отсутствовали в довоенные годы.
Несмотря на то, что и сегодня находятся те, кто серьёзно увлекается пластинками, вряд ли вновь получится столкнуться музыкой на рентгеновских снимках. Ведь «Железный занавес», как известно, лишил СССР и западной музыки. Тем не менее, умельцы находили выход из ситуации, записывая всё это нелегальное добро на кустарные пластинки из тех этих самых снимков. Особенно это любили делать стиляги, за что явление и прозвали «рок-н-роллом на костях».
Сегодня вряд ли кто-то испытает трудности перевода при произношении фразы «Кузькину мать», но не в СССР, когда Хрущёв взбудоражил этим всю Генассамблею ООН. Ведь иностранцы, не знающие русскую идиому, подумали, что им угрожают новейшим оружием, из-за чего именно эта фраза долго ассоциировалась с ядерными боеголовками.
Ну и закончим привычным сегодня словом «сланцы», ставшим синонимом «шлёпанцам». А всё из-за неправильной его неправильной трактовки. Именно это слово было написано на подошве резиновых тапок, но его ошибочно приняли за название обуви. На деле же там указывалось расположение крупнейшего в СССР производителя – завода «Полимер», находящегося в городе Сланцы Ленинградской области (К слову, населённый пункт называется так из-за добываемого там горючего сланца).
Тем не менее, локация быстро превратилась в слово синоним.
А какие ещё, по вашему мнению, эпизоды из советской истории могут показаться современникам непонятными или даже дикими?
Источник:
АНТИФИШКИ
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