Нетривиальная эпоха СССР: эпизоды советской истории, непонятные большинству современников

В документах это писали кратко «з/к». Позднее, во время возведения Беломоро-Балтийского канала, расшифровка поменялась на «заключенный каналоармеец», а позже сократилось до привычного сегодня «зэка», которое применяют ко всем, кто оказался за решёткой.

Не секрет, что в СССР пытались абстрагироваться от прошлого, поэтому пытались даже ввести новое летоисчисление, что сегодня показалось бы дикостью. С инициативой считать года от Октябрьской революции в 1939 году выступил «Союз воинствующих безбожников», и, если бы она была принята, привычные нам года назывались бы «годами социалистической революции».