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Что выпускал РАФ до известных микроавтобусов

Что выпускал РАФ до известных микроавтобусов

Автор:
09 сентября 2022 16:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   Прошлое   СССР   авто   автомобили   интересное   история   раф   
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Каждый год в Санкт-Петербурге проходит большое мероприятие, где участвует историческая техника, что привлекает множество посетителей.
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Там, где у капотных ещё только находилось место водителя, у "вагона" уже начинался пассажирский салон. Вот именно такой автобус в 1954 году разработали в Риге и назвали RAF-251. Выпуск автобуса продолжался до осени 1955 года, а в 1959 году его переименовали в RAF-976.
Но уже через год сам RAF полностью был переведён на сборку миркроавтобусов, а выпуск модели 976 пришлось перенести на РОМЗ, на тот самый Рижский Опытно-механический завод. Он как раз и является изготовителем этого экспоната.

Источник:

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Метки: Производство   Прошлое   СССР   авто   автомобили   интересное   история   раф   
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7  комментариев
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407
Иннoгeнтий 7 часов назад
Такое могло производится только в совке , пока был совок. Савок закрыли и вы перестали покупать это гогно, пришлось закрыться. УАЗ не в счёт )))
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71k
Viktor 5 часов назад
А где знаменитые РАФ-977, которые потом отдали делать армянам (ЕрАЗ ,вот уж говно конкретное было)!

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−37
Thomsen 6 часов назад
На самом деле, РАФ (тогда ещё РЗАК) начал (коль скоро речь о том, с чего начинал) именно с выпуска капотников 651. И да, автор - зачем не к месту лепить фото кавзика-685 с мордой от позднего 53-го газона, если в сети полно изображений 651-го автобуса? ))

< напоминает или железнодорожный вагон, или старый трамвай. Не исключено, что именно поэтому однообъёмные автобусы послевоенного периода называли вагонными >

Метко подмечено, Кэп!
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26k
Юрьевич 6 часов назад
RAF и автобусы и микроавтобусы делали г@вно. Вечная вонь бензина и выхлопных газов в салоне, особенно у микроавтобусов. И кузов из г@вна делали - очень быстро сгнивал.
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