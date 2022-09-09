Что выпускал РАФ до известных микроавтобусов

583
8
Каждый год в Санкт-Петербурге проходит большое мероприятие, где участвует историческая техника, что привлекает множество посетителей.
До появления знаменитых микроавтобусов Рижская Автобусная Фабрика уже изготавливала более крупные автобусы. Первый микроавтобус РАФ-977 начали собирать с 1958 года.
Cзади автобус напоминает или железнодорожный вагон, или старый трамвай. Не исключено, что именно поэтому однообъёмные автобусы послевоенного периода называли вагонными. ×
×
×
В СССР, в 50-е годы, повсеместно был налажен выпуск автобусов-"барбухаек" на шасси известного грузовика ГАЗ-51. Почти все они были капотные, с передом от "Газика". Правда эта схема уже тогда считалась не очень прогрессивной. Вагонная компоновка при той же длине кузова давала больше полезного пространства. Салон, проще говоря, протягивали вперёд до переднего бампера, а водитель сидел слева от двигателя.
Там, где у капотных ещё только находилось место водителя, у "вагона" уже начинался пассажирский салон. Вот именно такой автобус в 1954 году разработали в Риге и назвали RAF-251. Выпуск автобуса продолжался до осени 1955 года, а в 1959 году его переименовали в RAF-976.
Но уже через год сам RAF полностью был переведён на сборку миркроавтобусов, а выпуск модели 976 пришлось перенести на РОМЗ, на тот самый Рижский Опытно-механический завод. Он как раз и является изготовителем этого экспоната.
RAF-251/976 – это близкий родственник обычных бескапотных ПАЗиков. В обычной версии у него было 29 мест и по сути у него был такой же двигатель ГАЗ-51 мощностью 70 л.с. Автобус - редкость, ведь даже на самом RAFе с 1955 по 1960 год изготовили всего 1460 экземпляров. Про РОМЗ данных нет, но вряд ли там было более массовое производство.
Латвийские конструкторы разработали много модификаций своего первого автобуса. Были среди них "полугрозовые" такси и даже "пикап", где над фургоном просто отрезали крышу.
Интерьер достаточно суровый, с обилием голого металла, а двигатель находится почти вплотную к водителю. Чтобы снизить нагрев и уровень шума, его обычно укутывали или в одеяла или накрывали специально скроенными чехлами.
Пассажирам тоже не было комфортно - кресла тесные, да ещё и с тонкими спинками. В час пик в салоне было заметно больше людей, чем указанных в документах 29.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
- Любовь не умирает: история памятника на голландском кладбище
- Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах
- Неоправданный риск: изобретали, чью жизнь прервали их же «гениальные» детища
- От Фредди Крюгера до «Рассеянного с улицы Бассейной»: вымышленные персонажи с реальными именами
Новости партнёров
< напоминает или железнодорожный вагон, или старый трамвай. Не исключено, что именно поэтому однообъёмные автобусы послевоенного периода называли вагонными >
Метко подмечено, Кэп!