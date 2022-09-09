Что выпускал РАФ до известных микроавтобусов

RAF-251/976 – это близкий родственник обычных бескапотных ПАЗиков. В обычной версии у него было 29 мест и по сути у него был такой же двигатель ГАЗ-51 мощностью 70 л.с. Автобус - редкость, ведь даже на самом RAFе с 1955 по 1960 год изготовили всего 1460 экземпляров. Про РОМЗ данных нет, но вряд ли там было более массовое производство.