Гугл добавил функцию 3D-моделей для животных, которые можно "разместить" у себя в квартире

Полезным эти занятия явно не назовешь, то в целом и эту "новинку" от поисковика можно применить с пользой, например, она зайдет для маленьких детей, внимание которых может привлечь эти рисованные 3D-модели. Заодно узнают как выглядят некоторые животные. Для них такой урок зоологии будет интересным.