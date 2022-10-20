Гугл добавил функцию 3D-моделей для животных, которые можно "разместить" у себя в квартире

Если вы тоже уже не знаете чем заняться, чтобы скоротать время, то разработчики Google вам в помощь.
Разработчики добавили в поисковую выдачу животных их 3D-модели. Для того чтобы анимированная фигура животного появилась достаточно вбить в поисковике его название (у большинства из них уже есть модели), причем сделать это обязательно с мобильного. После краткого описания в Википедии появится кнопка "Смотреть в 3D".
На этом на самом деле волшебство не заканчивается. Модель животного можно разместить у себя в квартире при помощи технологии "дополненной реальности". Для этого надо нажать на кнопку "Посмотреть в моем пространстве".
Полезным эти занятия явно не назовешь, то в целом и эту "новинку" от поисковика можно применить с пользой, например, она зайдет для маленьких детей, внимание которых может привлечь эти рисованные 3D-модели. Заодно узнают как выглядят некоторые животные. Для них такой урок зоологии будет интересным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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