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Гугл добавил функцию 3D-моделей для животных, которые можно "разместить" у себя в квартире

Гугл добавил функцию 3D-моделей для животных, которые можно "разместить" у себя в квартире

Автор:
20 октября 2022 22:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 3D модели   браузер   гугл   животные   интересно   лев   утка   
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Если вы тоже уже не знаете чем заняться, чтобы скоротать время, то разработчики Google вам в помощь.

Разработчики добавили в поисковую выдачу животных их 3D-модели. Для того чтобы анимированная фигура животного появилась достаточно вбить в поисковике его название (у большинства из них уже есть модели), причем сделать это обязательно с мобильного. После краткого описания в Википедии появится кнопка "Смотреть в 3D".

На этом на самом деле волшебство не заканчивается. Модель животного можно разместить у себя в квартире при помощи технологии "дополненной реальности". Для этого надо нажать на кнопку "Посмотреть в моем пространстве".

Полезным эти занятия явно не назовешь, то в целом и эту "новинку" от поисковика можно применить с пользой, например, она зайдет для маленьких детей, внимание которых может привлечь эти рисованные 3D-модели. Заодно узнают как выглядят некоторые животные. Для них такой урок зоологии будет интересным.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 3D модели   браузер   гугл   животные   интересно   лев   утка   
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2  комментария
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9k
kirpal 2 часа назад
куйня на 1 раз поиграться, лучше бы чего нового полезного запилили.
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Koschej Полчаса назад
Эстоооонская новость. Года три назад игрался с ребенком.
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Александр Невский
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