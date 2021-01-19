О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы

Лев – один из самых величественных и грозных животных на планете. Он издавна считается символом силы и мужества, храбрости и стойкости, королевской власти и величия, благородства и справедливости. Многое о жизни этих царственных хищников мы можем почерпнуть из документальных, художественных и мультипликационных фильмов.
1. Самые крупные дикие кошки на планете – это тигры. Львы – вторые по величине. Взрослые самки могут весить в среднем около 130 кг, самцы – около 180 кг.
Официально зафиксировано, что самый большой лев весил 375 кг!
Официально зафиксировано, что самый большой лев весил 375 кг!
2. Львов часто называют “короли джунглей”. Но на самом деле в джунглях они не живут. Их основными местами обитания являются африканские луга и равнины.
3. Львы любят путешествовать. Но вы никогда не встретите их в тропических лесах – это стихия тигров и ягуаров.
4. Почти все дикие львы живут в Африке, но одна небольшая популяция существует вокруг национального парка Гир Форест в Западной Индии.
5. Возможно, в дикой природе существует больше подвидов львов, чем можно себе представить. Люди, как правило, могут назвать только азиатских и африканских львов. Однако в общей сложности есть около восьми их подвидов, в частности, североконголезский и масайский.
6. Из всех видов крупных кошачьих, львы являются наиболее социальными. Они живут в больших группах, называемых “прайды”. Прайд обычно состоит из родственных самок и их детенышей, а также самца или группы самцов, Размер прайда может варьировать от 15 до 40 особей. В общем, чем больше членов в прайде, тем он сильнее.
3. Львы любят путешествовать. Но вы никогда не встретите их в тропических лесах – это стихия тигров и ягуаров.
4. Почти все дикие львы живут в Африке, но одна небольшая популяция существует вокруг национального парка Гир Форест в Западной Индии.
5. Возможно, в дикой природе существует больше подвидов львов, чем можно себе представить. Люди, как правило, могут назвать только азиатских и африканских львов. Однако в общей сложности есть около восьми их подвидов, в частности, североконголезский и масайский.
6. Из всех видов крупных кошачьих, львы являются наиболее социальными. Они живут в больших группах, называемых “прайды”. Прайд обычно состоит из родственных самок и их детенышей, а также самца или группы самцов, Размер прайда может варьировать от 15 до 40 особей. В общем, чем больше членов в прайде, тем он сильнее.
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7. Львицы воспитывают детенышей вместе, самка может кормить молоком как своих, так и чужих детенышей.
8. Грива – визитная карточка льва-самца. Ни у кого из представителей семейства кошачьих ничего подобного попросту нет.
8. Грива – визитная карточка льва-самца. Ни у кого из представителей семейства кошачьих ничего подобного попросту нет.
Для чего самцу такая роскошная «прическа»? Грива – это своего рода, показатель силы и активности животного. Чем темнее грива, тем привлекательнее самец для самки. Кроме того, грива защищает шею и голову зверя во время драк.
Глядя на гриву, можно оценить приблизительный возраст льва: чем она темнее, тем старше животное.
9. Львы – превосходные охотники. Они не только быстро бегают, развивая скорость до 80 км/ч, но и далеко прыгают (до 12 м). Это определенно помогает им ловить быстроногую добычу. Кроме того, у них прекрасное обоняние, чуткий слух и хорошее зрение. Когти зверя достигают в длину 7 см.
Глядя на гриву, можно оценить приблизительный возраст льва: чем она темнее, тем старше животное.
9. Львы – превосходные охотники. Они не только быстро бегают, развивая скорость до 80 км/ч, но и далеко прыгают (до 12 м). Это определенно помогает им ловить быстроногую добычу. Кроме того, у них прекрасное обоняние, чуткий слух и хорошее зрение. Когти зверя достигают в длину 7 см.
10. Цари зверей на самом деле довольно ленивы. Большую часть дня они спят или просто отдыхают. В этом они похожи на домашних кошек. В бездействии они могут находиться до 20 часов в сутки!
11. Львы способны выследить и убить животное весом более 500 кг. Самая желанная добыча для них – буйволы. Вот только справится с ними нелегко. Нередко в схватке победителями оказываются вовсе не короли джунглей.
12. Без воды они могут обходиться до четырех дней, но есть им нужно каждый день. За один присест лев может съесть до 40 кг мяса, что составляет около четверти его веса. Его язык покрыт острыми сосочками, которые помогает хищнику соскабливать мясо с костей.
13. Охотятся львы в основном ночью. Они хорошо видят в темноте, что дает им огромное преимущество перед добычей.
14. Самки охотятся гораздо чаще, чем самцы. При этом одни львицы играют роль “центра”, другие – “крыла” – крылья гонят добычу к центру.
15. Обязанность самцов – защищать прайд и его территорию. Несмотря на то, что самцы редко помогают самкам на охоте, едят они первыми.
16. Детеныши обычно рождаются с голубыми глазами. Примерно через 3 месяца глаза меняют цвет на желто-коричневый или янтарный.
17. Львы трутся головами друг о друга, создавая таким образом, коллективный общий запах. Этот запах позволяет животным определенного прайда узнать, кто является членом их семьи, а кто нет, если между прайдами возникает стычка.
11. Львы способны выследить и убить животное весом более 500 кг. Самая желанная добыча для них – буйволы. Вот только справится с ними нелегко. Нередко в схватке победителями оказываются вовсе не короли джунглей.
12. Без воды они могут обходиться до четырех дней, но есть им нужно каждый день. За один присест лев может съесть до 40 кг мяса, что составляет около четверти его веса. Его язык покрыт острыми сосочками, которые помогает хищнику соскабливать мясо с костей.
13. Охотятся львы в основном ночью. Они хорошо видят в темноте, что дает им огромное преимущество перед добычей.
14. Самки охотятся гораздо чаще, чем самцы. При этом одни львицы играют роль “центра”, другие – “крыла” – крылья гонят добычу к центру.
15. Обязанность самцов – защищать прайд и его территорию. Несмотря на то, что самцы редко помогают самкам на охоте, едят они первыми.
16. Детеныши обычно рождаются с голубыми глазами. Примерно через 3 месяца глаза меняют цвет на желто-коричневый или янтарный.
17. Львы трутся головами друг о друга, создавая таким образом, коллективный общий запах. Этот запах позволяет животным определенного прайда узнать, кто является членом их семьи, а кто нет, если между прайдами возникает стычка.
18. В возрасте 3-4 лет самцы и самки готовы к спариванию. Период беременности составляет около четырех месяцев. В помете бывает от 1 до 6 детенышей (чаще 2-3). Роды происходят вдали от семьи, после чего самка прячет детенышей еще в течение шести недель. При рождении львята весят всего около 1,5 кг.
19. Самки в одном прайде, как правило, рожают примерно в одно и то же время, что позволяет выращивать несколько пометов вместе.
19. Самки в одном прайде, как правило, рожают примерно в одно и то же время, что позволяет выращивать несколько пометов вместе.
20. Прайды часто рычат «хором», заявляя о своей территории, и даже молодые львята присоединяются к общему рыку. Рев льва можно услышать на расстоянии 8 км!
21. Львы не только рычат. На самом деле, они издают множество звуков, в том числе те, которые свойственны и домашним кошкам. Они шипят, когда сердятся, и даже мяукают, когда хотят привлечь внимание сородичей.
22. Львы могут успешно скрещиваться с другими видами больших кошек. Например, известен лигр — гибрид льва и тигрицы.
23. Белый лев – это очень редкая морфа с генетическим заболеванием (лейцизмом), которое вызвано двойным рецессивным аллелем. Всего на планете насчитывается около 300 таких особей. Это не альбиносы, у них нормальная пигментация глаз и кожи.
21. Львы не только рычат. На самом деле, они издают множество звуков, в том числе те, которые свойственны и домашним кошкам. Они шипят, когда сердятся, и даже мяукают, когда хотят привлечь внимание сородичей.
22. Львы могут успешно скрещиваться с другими видами больших кошек. Например, известен лигр — гибрид льва и тигрицы.
23. Белый лев – это очень редкая морфа с генетическим заболеванием (лейцизмом), которое вызвано двойным рецессивным аллелем. Всего на планете насчитывается около 300 таких особей. Это не альбиносы, у них нормальная пигментация глаз и кожи.
24. В дикой природе львы живут около 10-14 лет. В неволе же их век гораздо дольше, до 20-25 лет.
25. Считается, что в естественной среде обитания осталось всего 20 тыс. львов, что составляет половину того, что было всего 30 лет назад. Если, например, сравнить количество львов с количеством слонов, которых насчитывается 415 тыс., то становится понятно, что царственных хищников осталось очень мало. К настоящему времени они исчезли с 90 % их исторического ареала.
Некоторые ученые говорят, что если текущие тенденции сохраняться, а люди не примут надлежащие меры по охране, дикие львы могут полностью исчезнуть с лица земли уже к 2050 году.
25. Считается, что в естественной среде обитания осталось всего 20 тыс. львов, что составляет половину того, что было всего 30 лет назад. Если, например, сравнить количество львов с количеством слонов, которых насчитывается 415 тыс., то становится понятно, что царственных хищников осталось очень мало. К настоящему времени они исчезли с 90 % их исторического ареала.
Некоторые ученые говорят, что если текущие тенденции сохраняться, а люди не примут надлежащие меры по охране, дикие львы могут полностью исчезнуть с лица земли уже к 2050 году.
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