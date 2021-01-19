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О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы

О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы (8 фото)

Автор:
19 января 2021 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Царь зверей   животные   звери   интересно   лев   факты   фото   
98
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Лев – один из самых величественных и грозных животных на планете. Он издавна считается символом силы и мужества, храбрости и стойкости, королевской власти и величия, благородства и справедливости. Многое о жизни этих царственных хищников мы можем почерпнуть из документальных, художественных и мультипликационных фильмов.
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Метки: Царь зверей   животные   звери   интересно   лев   факты   фото   
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Сибиряк 56 минут назад
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Вася 36 минут назад
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