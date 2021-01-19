О львах – неприхотливых, но очень опасных царях природы

10. Цари зверей на самом деле довольно ленивы. Большую часть дня они спят или просто отдыхают. В этом они похожи на домашних кошек. В бездействии они могут находиться до 20 часов в сутки!







11. Львы способны выследить и убить животное весом более 500 кг. Самая желанная добыча для них – буйволы. Вот только справится с ними нелегко. Нередко в схватке победителями оказываются вовсе не короли джунглей.



12. Без воды они могут обходиться до четырех дней, но есть им нужно каждый день. За один присест лев может съесть до 40 кг мяса, что составляет около четверти его веса. Его язык покрыт острыми сосочками, которые помогает хищнику соскабливать мясо с костей.



13. Охотятся львы в основном ночью. Они хорошо видят в темноте, что дает им огромное преимущество перед добычей.



14. Самки охотятся гораздо чаще, чем самцы. При этом одни львицы играют роль “центра”, другие – “крыла” – крылья гонят добычу к центру.



15. Обязанность самцов – защищать прайд и его территорию. Несмотря на то, что самцы редко помогают самкам на охоте, едят они первыми.



16. Детеныши обычно рождаются с голубыми глазами. Примерно через 3 месяца глаза меняют цвет на желто-коричневый или янтарный.



17. Львы трутся головами друг о друга, создавая таким образом, коллективный общий запах. Этот запах позволяет животным определенного прайда узнать, кто является членом их семьи, а кто нет, если между прайдами возникает стычка.