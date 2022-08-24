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Еще одно подтверждение того, что Большой Брат за нами следит

Еще одно подтверждение того, что Большой Брат за нами следит

Автор:
24 августа 2022 14:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: it   ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ   браузер   гугл   интересно   интернет   разработки   слежка   
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Если вы не верите, что корпорации следят за вами, то вот вам реальное подтверждение этим словам.

Разработчик из Нидерландов создал приложение, которое информирует оь отправке данных в Google при использовании продуктов этой компании. Программист Берт Хуберт разработал и выложил в открытый доступ инструмент, позволяющий отслеживать данные, которые Google собирает о пользователях.

Датчик сбора данных издает сигнал. Устройство заработало сразу же после запуска, когда его создатель решил зайти на официальный сайт с вакансиями правительства Нидерландов через поисковик.

Комментаторы предположили, что данные о вводе информации в адресную строку отправлялись из-за использования Chrome — браузер определяет запрос для того, чтобы предложить варианты автозаполнения. Однако автор отметил, что в других приложениях ситуация не сильно отличается.

На сайте информация собирается прежде всего для отслеживания статистики, однако все эти данные всё равно остаются в распоряжении компании.


А как считаете вы? Следят ли за нами IT компании и как используются те данные, которые они могут собирать?

Источник:

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Метки: it   ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ   браузер   гугл   интересно   интернет   разработки   слежка   
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39  комментариев
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1k
Шапкин 2 часа назад
Да ладно, не верю.
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5k
просто Дмитрий Минуту назад
А мне по-барабану
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 минуты назад
Следят, следят. Они вон узнали, что я новый телек выбираю, так пришли, забрали меня из дома и заставили купить.
Официальная версия для жены
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4k
SR 3 минуты назад
Открыл Америку... Это делается давно и всеми.
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27k
koleos72 3 минуты назад
Да не надо ни чего вбивать! Я сутра на завод заехал, металлочерепицу да сайдинг получать, пару заглушек на жёлоб. На фишках уже реклама идёт металлоизделий, водосточки! Я ни чего не искал! Телефон сам всё слышит и отправляет куда надо!
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87
Человек Наблюдающий 5 минут назад
А потом арестанты звонят про подозрительную активность спрашивают ))))) Вечер в хату )
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33k
Notan Blaine 7 минут назад
Если у вас такая паранойя при использовании компьютера или смартфона, откажитесь от них полностью. Ну или используйте поддельные имена и учётные данные, ни какой ответственности за регистрацию почты на Гугле под чужим именем нет.
А так, что данные клиентов сливают известно давно, но делают это не крупные компании, а магазины где вы оставляете данные своей почты или телефона.
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10k
wild cat 16 минут назад
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34k
Aleks 16 минут назад
Кто бы сомневался...
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1k
Kvint 17 минут назад
Одно дело собрать информацию, другое дело обработать ее. Какие мощности для этого нужны
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10k
DumDum 19 минут назад
Я считаю, что термин "большой брат" относится к государству и его применение к корпорациям неверно. Не братья они нам.
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Постоянно следят. Все эти рекламные компании. Стоит в любом браузере вбить поиск какого нибудь товара, так потом лезет реклама с этим или подобным товаром.
Актуально не только с товаром.
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3k
cnob7 36 минут назад
"А как считаете вы? Следят ли за нами IT компании и как используются те данные, которые они могут собирать?"

Товарищи Модераторы, а можно вы будете банить тех авторов , которые вставляют подобные фразы в конце своих постов. Это становится не Фишками, а Ё.Б.А.НН.Ы.М.И одноклассниками.
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6k
Shtoppi 40 минут назад
Давно известный факт:
<<Если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят>>
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−35
kadeen 47 минут назад
Hunson Abadeer - cосни х- уйца у пут/ лерца ...
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4k
Феликс Дзержинский 48 минут назад
Что вы как дети маленькие, пользуетесь смартфоном, компьютером, будьте уверены, о вас знают всё.
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2k
Vovan Petroff 48 минут назад
Чи ты пидрос, внучек?
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2k
Pioner76 59 минут назад
Как сказал один блогер, они о нас знает больше, чем мы сами о себе.
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Дядюшка Гугл, конечно, говнюк, поскольку следит, но некоторым он и в подметки не годится


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10k
Hunson Abadeer Час назад
о боже, автор купи себе шапочку из фольги
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−35
kadeen Час назад
Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
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