Еще одно подтверждение того, что Большой Брат за нами следит

Если вы не верите, что корпорации следят за вами, то вот вам реальное подтверждение этим словам.
Разработчик из Нидерландов создал приложение, которое информирует оь отправке данных в Google при использовании продуктов этой компании. Программист Берт Хуберт разработал и выложил в открытый доступ инструмент, позволяющий отслеживать данные, которые Google собирает о пользователях.
Датчик сбора данных издает сигнал. Устройство заработало сразу же после запуска, когда его создатель решил зайти на официальный сайт с вакансиями правительства Нидерландов через поисковик.
Комментаторы предположили, что данные о вводе информации в адресную строку отправлялись из-за использования Chrome — браузер определяет запрос для того, чтобы предложить варианты автозаполнения. Однако автор отметил, что в других приложениях ситуация не сильно отличается.
На сайте информация собирается прежде всего для отслеживания статистики, однако все эти данные всё равно остаются в распоряжении компании.
А как считаете вы? Следят ли за нами IT компании и как используются те данные, которые они могут собирать?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А так, что данные клиентов сливают известно давно, но делают это не крупные компании, а магазины где вы оставляете данные своей почты или телефона.
Актуально не только с товаром.
Товарищи Модераторы, а можно вы будете банить тех авторов , которые вставляют подобные фразы в конце своих постов. Это становится не Фишками, а Ё.Б.А.НН.Ы.М.И одноклассниками.
Мыши не могут быть против сыра...
<<Если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят>>
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!