Что таит в себе "Секретная комната" в поисковом запросе Гугла?

Не можете заснуть, ваш мозг усиленно пытается выдумать что-то этакое? Тогда Гугл придумал, как занять ваш мозг.
Если вбить в поисковую строку запрос "секретная комната" и открыть первую гиперссылку, то вы можете оказаться в рандомном месте.
Нет, в этом случае нет ничего общего с произведениями Джона Роулинг. Да и там вообще была тайная комната.
Это очень простой сайт по своей мысли, который берет виды из свободного доступа.
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Особенно он подойдет для любителей попутешествовать, но иногда получается так, что дверь открывает вид на необычные места.
Довольно часто, если открыть "secret room" можно увидеть Аризонский каньон или природу Японии.
Пользователи, которые узнали об этом сайте от Гугла, поделились своими результатами.
Вы тоже можете попробовать нажать на дверь, чтобы она открылась, возможно, вам предстанет необычный вид или место вашей мечты.
Так или иначе, это чуть ли не единственная возможность для многих отправиться на миг в другую точку земли, учитывая ситуацию с пандемией и ограничениями.
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