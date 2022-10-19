Загадки Цивилизации - Сосуды возрастом 14000 лет нашли в Японии

Раньше считалось, что охотники – собиратели, находившиеся все время в движении, не могли освоить гончарное дело. Но теперь известно, что гончарное дело предшествовало в Восточной Азии.

Исследователи изучили образцы, датируемой эпохой зарождения Джомон, из стоянки Санкауяма I на острове Танегасима на юге Японии. Они связаны с культурой Incipient Jomon, которая существовала с 14 000 – 13 500 лет до 12 800 лет назад. Последняя фаза культуры Джомон пришлась на 300 год до н.э.

Сосуды, обнаруженные и раскопанные археологическим центром префектуры Кагосима и теперь изученные ведущим автором Фумие Иидзука из Калифорнийского университета вместе с Джеффри Фергюсоном из Университета Миссури и Масами Идзухо из Токийского столичного университета, по – видимому, являются одними из самых ранних гончарных изделий в мире.

Согласно геохронологии, основанной на радиоуглеродных данных, технология гончарных сосудов впервые появилась в Восточной Азии и Северо – Восточной Азии в позднем плейстоцене.

Гончарные изделия Джомон изготавливались в течение примерно 10 000 лет.

«Все эти сосуды – сосуды охотников – собирателей, - говорит Фумие Иидзука из Калифорнийского университета. Они не были изготовлены ранними земледельцами» По ее мнению, на Танегасиме, как и в южном регионе Кюсю, нет никаких доказательств о домашних растениях и животных.

Даже учитывая тот факт, что появление сельского хозяйства было довольно длительным процессом, ученые предполагают, что первоначальный Джомон южного Кюсю был доаграрным. «Следовательно, гончарные изделия были изготовлены до появления земледелия», - говорит она.

По ее мнению, датировка керамики, найденной в Южном Китае, 20 000 или 18 000 лет назад, или предметов в Забайкалье в Сибири, по – видимому, 16 700 лет назад, остается недоказанной, объясняет Иидзука.

Большинство ранних керамических изделий, найденных на Танегасиме, были местного производства. Но от 10 до 14 процентов вероятнее всего были привезены с других островов, что, по мнению ученых, может отражать доисторические культуры и торговые отношения. Сама керамика обменивалась, или местные товары могли быть включены в керамику и обмениваться, уточняет Иидзука, добавляя: декоративные стили керамики похожи на стили южного Кюсю.

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