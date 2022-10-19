Загадки Цивилизации - Сосуды возрастом 14000 лет нашли в Японии

Древние жители острова Танегасима изготавливали керамику около 14 000 лет назад. В период Джомон люди добывали пищу в основном путем собирательства, рыбалки и охоты. И не было никаких доказательств, что они начали селиться и выращивать пищу.
Раньше считалось, что охотники – собиратели, находившиеся все время в движении, не могли освоить гончарное дело. Но теперь известно, что гончарное дело предшествовало в Восточной Азии.
Исследователи изучили образцы, датируемой эпохой зарождения Джомон, из стоянки Санкауяма I на острове Танегасима на юге Японии. Они связаны с культурой Incipient Jomon, которая существовала с 14 000 – 13 500 лет до 12 800 лет назад. Последняя фаза культуры Джомон пришлась на 300 год до н.э.
Сосуды, обнаруженные и раскопанные археологическим центром префектуры Кагосима и теперь изученные ведущим автором Фумие Иидзука из Калифорнийского университета вместе с Джеффри Фергюсоном из Университета Миссури и Масами Идзухо из Токийского столичного университета, по – видимому, являются одними из самых ранних гончарных изделий в мире.
Согласно геохронологии, основанной на радиоуглеродных данных, технология гончарных сосудов впервые появилась в Восточной Азии и Северо – Восточной Азии в позднем плейстоцене.
Гончарные изделия Джомон изготавливались в течение примерно 10 000 лет.
«Все эти сосуды – сосуды охотников – собирателей, - говорит Фумие Иидзука из Калифорнийского университета. Они не были изготовлены ранними земледельцами» По ее мнению, на Танегасиме, как и в южном регионе Кюсю, нет никаких доказательств о домашних растениях и животных.
Даже учитывая тот факт, что появление сельского хозяйства было довольно длительным процессом, ученые предполагают, что первоначальный Джомон южного Кюсю был доаграрным. «Следовательно, гончарные изделия были изготовлены до появления земледелия», - говорит она.
По ее мнению, датировка керамики, найденной в Южном Китае, 20 000 или 18 000 лет назад, или предметов в Забайкалье в Сибири, по – видимому, 16 700 лет назад, остается недоказанной, объясняет Иидзука.
Большинство ранних керамических изделий, найденных на Танегасиме, были местного производства. Но от 10 до 14 процентов вероятнее всего были привезены с других островов, что, по мнению ученых, может отражать доисторические культуры и торговые отношения. Сама керамика обменивалась, или местные товары могли быть включены в керамику и обмениваться, уточняет Иидзука, добавляя: декоративные стили керамики похожи на стили южного Кюсю.
Время по вулкану
Ученые использовали Сакурадзиму, высокоактивный вулкан на юге Кюсю, в качестве привязки для геохронологии керамики Танегасимы.
На основе вулканического выброса, возраст которого датируется 12 800 лет назад и который находится над керамикой, группа ученых сделала вывод, что возраст керамики на открытой площадке Санкакуяма I на Танегасиме составляет от 14 000 до 13 000 лет.
На этом острове было обнаружено одиннадцать стоянок эпохи зарождения джомон. Одно из них – Санкакуяма, которое было занято с эпохи Древнего Джомона примерно до 1 700 лет назад.
Несмотря на то, что это был доаграрный период, в эпоху зарождения Джомон наблюдался рост населения, особенно в Танегасиме. Это было время глобального изменения климата и постепенного повышения уровня моря по мере завершения ледникового периода. По мере подъема воды Танегасима оказалась изолированной, отрезанной от Кюсю, около 14 300 лет назад.
Но если посмотреть на это с другой стороны, когда ледниковый период начал завершаться, жизнь в Санкакуяме стала легкой, с относительной теплой погодой. И по мнению археологов, им не пришлось бы преодолевать большие расстояния в поисках пропитания.
Это позволило вести оседлый образ жизни и дало возможность производить керамику: в Санкакуяме было найдено более 4 000 изделий эпохи зарождения Джомон. Это были чаши – одни неглубокие, а другие глубокие и украшенные в основном аппликациями, а некоторые раковинами или штампами и отпечатками инструментов. И несколько тарелок.
Иидзука говорит, что это относится ко всем стоянкам эпохи зарождения Джомон на Танегасиме и свидетельствует об оседлости. У людей были тяжелые точильные камни, и они жили в ямах. Она также добавила, что, находясь в глубине материка, но недалеко от моря, здесь было бы много морепродуктов. Но к сожалению почва здесь кислая и кости от трапез не сохранились до наших дней. Однако анализ на керамике показал, что люди ели животных, растения и морепродукты.
Фумие Иидзука, «Концепция неолита нуждается в переоценке. Мы утверждаем, что в случае южного Кюсю, особенно на таких островах, как Танегасима, существуют разнообразные признаки неолита, существовавшего в период зарождения Джомон: керамика, шлифовальные камни, каменные топоры, повышенная оседлость» - и многое другое.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что переправьте на какой-нибудь другой вид анализа.