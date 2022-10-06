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На японских полях вновь появились гигантские звери из соломы

На японских полях вновь появились гигантские звери из соломы

Автор:
06 октября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Япония   в мире   интересное   искусство   креатив   творчество   фестивали   фестиваль   фото   фотографии   
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В стране восходящего Солнца каждый год проводится традиционный фестиваль Вара - это крупное художественное событие, проходящее в японском городе Ниигата. В его рамках студенты местного университета мастерят гигантские скульптуры из дерева и соломы. В этом году главная тема фестиваля - счастье. Эти творения поражают своими масштабами и мастерством исполнения. Посмотрим на некоторые из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   в мире   интересное   искусство   креатив   творчество   фестивали   фестиваль   фото   фотографии   
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