На японских полях вновь появились гигантские звери из соломы

В стране восходящего Солнца каждый год проводится традиционный фестиваль Вара - это крупное художественное событие, проходящее в японском городе Ниигата. В его рамках студенты местного университета мастерят гигантские скульптуры из дерева и соломы. В этом году главная тема фестиваля - счастье. Эти творения поражают своими масштабами и мастерством исполнения. Посмотрим на некоторые из них.

0 Художественный фестиваль Вара традиционно проводится в Японии в конце сезона уборки риса. В рамках фестиваля студенты местного университета искусств Мусасино строят огромные скульптуры. Основа скульптур - дерево, а уже затем их щедро покрывают рисовой соломой. Фестиваль проходит в Японии прямо сейчас, и центральной темой в 2022 году стала: "Вещи, которые приносят счастье".

0 Источник: В этом году мастера изобразили цилиня (фото выше) - мифическое существо, известное в азиатской культуре и приносящее удачу. Две скульптуры также изображают манэки-нэко - знаменитую японскую фигурку кота с поднятой вверх лапой. Как полагают, такая фигурка тоже приносит удачу. Одна из скульптур изображает сосну - символ мудрости и долголетия у японцев.

×

×

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Фотографии с фестиваля прошлых лет: 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: