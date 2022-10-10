Японские близняшки потратили миллионы на идеальную внешность

Если взглянуть на старые фотографии Чие и Чики Йошикавы, на которых ныне 34-летним сестрам чуть за двадцать, можно подумать, что это совершенно другие люди. Конечно, довольно большую роль в их преображении на фотографиях для соцсетей играет макияж и фильтры, но нет никаких сомнений в том, что форма их глаз, носов и даже лиц заметно изменились. Сообщается, что близняшки вложили около 40 миллионов йен (примерно 17,5 миллионов рублей) в косметические процедуры, начиная от инъекций, филлеров и подтяжки лица и заканчивая многочисленными операциями на носу и пластики век. Но, несмотря на боль и длительное время восстановления, сестры ни о чем не жалеют и взяли на себя роль амбассадоров пластической хирургии.