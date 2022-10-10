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Японские близняшки потратили миллионы на идеальную внешность

Японские близняшки потратили миллионы на идеальную внешность

Автор:
10 октября 2022 19:10
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   близнецы   девушки   жертвы пластической хирургии   звезды соцсетей   пластика   
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Сестры-близняшки Чие и Чика Йошикава прославились в своей родной Японии благодаря многочисленным пластическим операциям и косметическим процедурам, через которые они прошли, чтобы добиться «идеальной» внешности.

Если взглянуть на старые фотографии Чие и Чики Йошикавы, на которых ныне 34-летним сестрам чуть за двадцать, можно подумать, что это совершенно другие люди. Конечно, довольно большую роль в их преображении на фотографиях для соцсетей играет макияж и фильтры, но нет никаких сомнений в том, что форма их глаз, носов и даже лиц заметно изменились. Сообщается, что близняшки вложили около 40 миллионов йен (примерно 17,5 миллионов рублей) в косметические процедуры, начиная от инъекций, филлеров и подтяжки лица и заканчивая многочисленными операциями на носу и пластики век. Но, несмотря на боль и длительное время восстановления, сестры ни о чем не жалеют и взяли на себя роль амбассадоров пластической хирургии.

Девушки утверждают, что их одержимость изменением внешности началась еще в детстве, когда все их сравнивали — кого-то считали симпатичнее, кого-то умнее, кого-то спортивнее. Все эти сравнения негативно сказались на их психике, и они начали изучать свои лица в зеркале, пытаясь выявить несовершенства. Затем, как только они стали достаточно взрослыми, они решили, что пластическая хирургия — это самый простой способ изменить свою внешность. Чие первой легла под нож, и, увидев результат, ее сестра последовала ее примеру.

Сестры делали разные процедуры, но вместе они потратили около 40 миллионов иен на медицинские расходы и не собираются останавливаться в ближайшее время. Например, недавно Чика удаляла жира из уголков рта и из щек, между скулами и носогубными складками. Чие же наоборот, ввела под кожу жировую ткань, чтобы убрать эффект запавших глаз и впалых щек.

Вначале сестры делали одни и те же процедуры, потому что терпеть не могли, что их сравнивают друг с другом, и хотели выглядеть одинаково. Однако со временем они поняли, что у них разные идеалы красоты.

Хотя они обе считают, что пластическая хирургия изменила их жизнь к лучшему, сестры признают, что с этим легко переборщить. Например, когда они начали публиковать свои фотографии в социальных сетях, кто-то написал Чие грубый комментарий, в котором назвал ее нос «поросячьим», и она приняла это близко к сердцу. Она попросила своего пластического хирурга опустить кончик носа и укоротить часть губного желобка. После операции, когда Чие опубликовала новые фотографии, люди начали писать комментарии в духе «это ошибка, раньше было лучше». Она продолжала ложиться под нож, чтобы угодить другим людям — всего ей сделали пять ринопластик подряд — пока не поняла, что никогда не сможет угодить всем, да и не должна.

Теперь, в возрасте 34 лет, близняшки говорят подписчикам, что стандарты и тенденции красоты постоянно меняются и не всегда нужно им следовать, чтобы почувствовать себя красивыми.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   близнецы   девушки   жертвы пластической хирургии   звезды соцсетей   пластика   
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50  комментариев
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27k
Квантовый переход 15 часов назад
Им срать нельзя.Могут без глаз остаться.
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4k
Андрей Полчаса назад
Близняшки? Может двойняшки? А то сходств что-то не особо...
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5k
Игорь Михайлов Час назад
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10k
Roy Batty 3 часа назад
Эскортят поди
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10k
Dmitry 3 часа назад
Б... Вот фрик у японок, - удалить складку под веком (что делает глаз визуально больше). Ну и конечно, перекрасить волосы... Не пойму я их заморочки.
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Йобушки!
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3k
Наблюдатель 3 часа назад
Клоунессы... хотя нет, зачем оскорблять достойную профессию...
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23k
Bar0 10 часов назад
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12k
? ? ? 10 часов назад
"к чему приводит избыток времени и средств"
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469
AmaN 11 часов назад
Потратили кучу бабок и стали похожи на пластиковых секс-кукол.
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26k
Юрьевич 12 часов назад
На видео, когда без фотошопа, видок у них ужасный... ночью лучше не встречать. Ну а без макияжа, наверное вообще монстры.
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431
Rom 12 часов назад
Нет, это не идеальная внешность. Были девки как девки, нормальные. А теперь это две тупые утки для ПОРНХАБА, коих там каждую в шесть членов сношать можно. Всё.
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−20
Roman 12 часов назад
По мне, в оригинале они были похожи на людей, а сейчас куклы
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3k
Александр 13 часов назад
Смотришь видос и сразу встаёт всё на свои места. А собственно зачем тратили миллион, если они адски всё фотошопят?
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1k
svarog19692007 14 часов назад
Мля , что творится в мире
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9k
Barachek_Obachek 14 часов назад
Странно, сами японцы думают, что они такие страшные в своём узкоглазии и косят по европейцев
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23k
Тигран Саркисян 14 часов назад
Фу блет , это противно , это как в анекдоте
Бежит Зайчик по лесу, смотрит - Сова на траве сидит. Эй, Сова, ты
Белочку не видила? А я не Сова, я Белочка. А почему у тебя такие глаза
большие? Потому что срууу)))
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20k
sssss3 14 часов назад
- "глаз на жопу натяну" заиграло новыми красками...
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20k
ЦСКА 15 часов назад
Братья Богдановы уже сватов заслали...
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5k
Умница-красавица 15 часов назад
Как были фу6лями, так и остались
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7k
KonstantinLeirov 15 часов назад
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