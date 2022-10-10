Японские близняшки потратили миллионы на идеальную внешность

Сестры-близняшки Чие и Чика Йошикава прославились в своей родной Японии благодаря многочисленным пластическим операциям и косметическим процедурам, через которые они прошли, чтобы добиться «идеальной» внешности.
Если взглянуть на старые фотографии Чие и Чики Йошикавы, на которых ныне 34-летним сестрам чуть за двадцать, можно подумать, что это совершенно другие люди. Конечно, довольно большую роль в их преображении на фотографиях для соцсетей играет макияж и фильтры, но нет никаких сомнений в том, что форма их глаз, носов и даже лиц заметно изменились. Сообщается, что близняшки вложили около 40 миллионов йен (примерно 17,5 миллионов рублей) в косметические процедуры, начиная от инъекций, филлеров и подтяжки лица и заканчивая многочисленными операциями на носу и пластики век. Но, несмотря на боль и длительное время восстановления, сестры ни о чем не жалеют и взяли на себя роль амбассадоров пластической хирургии.
Девушки утверждают, что их одержимость изменением внешности началась еще в детстве, когда все их сравнивали — кого-то считали симпатичнее, кого-то умнее, кого-то спортивнее. Все эти сравнения негативно сказались на их психике, и они начали изучать свои лица в зеркале, пытаясь выявить несовершенства. Затем, как только они стали достаточно взрослыми, они решили, что пластическая хирургия — это самый простой способ изменить свою внешность. Чие первой легла под нож, и, увидев результат, ее сестра последовала ее примеру.
Сестры делали разные процедуры, но вместе они потратили около 40 миллионов иен на медицинские расходы и не собираются останавливаться в ближайшее время. Например, недавно Чика удаляла жира из уголков рта и из щек, между скулами и носогубными складками. Чие же наоборот, ввела под кожу жировую ткань, чтобы убрать эффект запавших глаз и впалых щек.
Вначале сестры делали одни и те же процедуры, потому что терпеть не могли, что их сравнивают друг с другом, и хотели выглядеть одинаково. Однако со временем они поняли, что у них разные идеалы красоты.
Хотя они обе считают, что пластическая хирургия изменила их жизнь к лучшему, сестры признают, что с этим легко переборщить. Например, когда они начали публиковать свои фотографии в социальных сетях, кто-то написал Чие грубый комментарий, в котором назвал ее нос «поросячьим», и она приняла это близко к сердцу. Она попросила своего пластического хирурга опустить кончик носа и укоротить часть губного желобка. После операции, когда Чие опубликовала новые фотографии, люди начали писать комментарии в духе «это ошибка, раньше было лучше». Она продолжала ложиться под нож, чтобы угодить другим людям — всего ей сделали пять ринопластик подряд — пока не поняла, что никогда не сможет угодить всем, да и не должна.
Теперь, в возрасте 34 лет, близняшки говорят подписчикам, что стандарты и тенденции красоты постоянно меняются и не всегда нужно им следовать, чтобы почувствовать себя красивыми.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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