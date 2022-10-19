6 сцен из фильмов, в которых актеры даже не знали, что их снимают

В эти моменты на них была направлена камера, которая снимала реакцию, а затем этот кадр попадал в фильм.
Роберт Паттинсон - "Сумерки"
Роберт Паттинсон после съемок первого фильма из серии "Сумерек" признавался, что был далеко не в восторге от того, кого ему приходилось играть и в чем. Он открыто критиковал Эдварда, который казался ему крайне странным из-за полного отсутствия отношений с девушками на протяжении более ста лет. Это отношение к персонажу сказывалось на игре Роберта, который был совсем не заинтересован в процессе и выглядел слишком угрюмым. Из-за этого ему пригрозили увольнением, и тогда Паттинсон стал более веселым. Это отлично видно на экране - сначала Эдвард будто не чувствует никаких эмоций, а затем он становится более живым.
Что еще видно на экране, так это как Роберта Паттинсон застали врасплох. Перед уроком биологии нам показали Эдварда, одиноко сидящего за партой. Роберт даже зевнул, чтобы передать истинные чувства парня, который уже 100 лет ходит на биологию. В этот момент заходит Белла, и Эдвард удивляется. Но на самом деле это искренне удивился Роберт Паттинсон, который даже не знал, что его снимают. Он думал, что на съемочной площадке перерыв, а оператор просто настраивает камеру. Роберт, что интересно, не растерялся и сыграл в сцене, как надо.
"Пролетая над гнездом кукушки"
Люди, посмотревшие "Пролетая над гнездом кукушки", могли сильно удивиться актерскому мастерству многих людей, которые сыграли на главных и второстепенных ролях, а также в массовке, душевнобольных. Вот только далеко не все на съемочной площадке были актерами. Фильм снимался в настоящем больничном крыле, и пациенты этой больницы находились в ней на протяжении всех съемок. Это не только помогло создателям картины, которым не пришлось тратиться на большую массовку, но и актерам, которым не пришлось проходить особенные курсы для того, чтобы показать человека с психическим расстройством, потому что примеров вокруг было огромное количество.
Актеры свободно ходили по больничному крылу и иногда репетировали прямо во время съемок, хотя об их начале они могли даже не знать.
Режиссер Милош Форман признался, что незаметно снимал актеров, которые то входили в образ, то выходили из него. Это позволило ему получить несколько очень хороших кадров.
Райан Гослинг и Клэр Фой - "Человек на Луне"
Перед тем, как приступить к съемкам фильма "Человек на Луне", Райан Гослинг и Клэр Фой провели двухнедельные репетиции, на которых тренировались изображать со своими экранными сыновьями настоящую семью. Чего актеры не знали, так это того, что репетиции на самом деле были настоящими съемками.
Режиссер Дэмьен Шазелл рассказал, что в его план изначально входило использовать кадры из репетиции в фильме, однако планы изменились настолько, что Дэмьен изменил сценарий ради того, чтобы вставить в фильм некоторый отснятый материал из репетиции.
"Изгоняющий дьявола"
Похоже, что режиссер Уильям Фридкин не особо верил в актеров, которые играли в его фильме, потому что он решил использовать неожиданный и опасный триггер для настоящей реакции. Он, не предупреждая никого из актеров, иногда стрелял из пистолета, чтобы запечатлеть настоящий страх актеров.
В эти моменты на них была направлена камера, которая снимала реакцию, а затем этот кадр попадал в фильм.
Том Хэнкс - "Изгой"
Для фильма "Изгой" Том Хэнкс набрал 23 килограмма. В таком состоянии Том отснял первый акт фильма, а затем начал серьезно сбрасывать вес и чуть не повторил опыт Кристиана Бейла, который чуть не довел себя до печального исхода во время съемок "Машиниста".
Такая трансформация должна была подкупить зрителя, который увидел бы, как персонаж меняется из-за тяжелых условий и отсутствия нормальной еды.
Но это было не единственное испытание, с которым столкнулся Том Хэнкс. Однажды он признался, что иногда даже не знал, где находится камера. На съемочной площадке, то есть на берегу, он должен был выполнять обычные, для потерпевшего крушение человека, дела - строить плот, собирать фрукты, разводить костер и просто скитаться вокруг. Когда Том не видел камеру, он просто делал то, что было нужно, и при этом не знал, попадут ли эти скрытые кадры в фильм, либо вся съемочная команда вообще ушла обедать, а про него просто забыли.
Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей - "Грязные танцы"
Отношения между Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей перед съемками в фильме "Грязные танцы" были далеко не самыми лучшими. Однажды актриса призналась, что между ними совершенно не было химии, и она не любила его за опоздания, а также за то, как он шутил над ней, однако это все было до "Грязных танцев". Когда Дженнифер Грей сказала, что не будет с ним сниматься в одном фильме, он подошел к ней, вывел в коридор и наедине с Дженнифер со слезами на глазах начал извиняться за все неуместные шутки.
Возможно, именно это в итоге и сыграло ключевую роль, потому что по сцене с песней "Love is strange" было видно, что этим актерам нравится друг с другом работать. Причем самое интересное то, что эта культовая сцена была отснята втайне от Патрика и Дженнифер. Они просто репетировали, а режиссер решил включить камеру, потому что увидел в этом моменте большой потенциал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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