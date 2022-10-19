6 сцен из фильмов, в которых актеры даже не знали, что их снимают

Роберт Паттинсон после съемок первого фильма из серии "Сумерек" признавался, что был далеко не в восторге от того, кого ему приходилось играть и в чем. Он открыто критиковал Эдварда, который казался ему крайне странным из-за полного отсутствия отношений с девушками на протяжении более ста лет. Это отношение к персонажу сказывалось на игре Роберта, который был совсем не заинтересован в процессе и выглядел слишком угрюмым. Из-за этого ему пригрозили увольнением, и тогда Паттинсон стал более веселым. Это отлично видно на экране - сначала Эдвард будто не чувствует никаких эмоций, а затем он становится более живым.

Что еще видно на экране, так это как Роберта Паттинсон застали врасплох. Перед уроком биологии нам показали Эдварда, одиноко сидящего за партой. Роберт даже зевнул, чтобы передать истинные чувства парня, который уже 100 лет ходит на биологию. В этот момент заходит Белла, и Эдвард удивляется. Но на самом деле это искренне удивился Роберт Паттинсон, который даже не знал, что его снимают. Он думал, что на съемочной площадке перерыв, а оператор просто настраивает камеру. Роберт, что интересно, не растерялся и сыграл в сцене, как надо.

"Пролетая над гнездом кукушки"