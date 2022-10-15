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25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"

25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"

Автор:
15 октября 2022 09:26
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бриллиантовая рука   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
892
19

А далее только факты про этот фильм. Возможно, кое-что вы уже знали, а кое-что прочитаете в первый раз.


1. В качестве сюжета послужила заметка, которую сценарист Яков Костюковский прочитал в журнале "За рубежом". В заметке рассказывалось о мошенниках, использовавшие для перевозки драгоценностей гипсовые повязки.

2. Сценарий фильма назывался "Контрабандисты". Уже потом он стал называться "Бриллиантовой рукой".

3. Первоначально мошенники именовались как Граф и Механик. Но уже в процессе съемок решили отойти от кличек и именовали их просто Лёлик и Геша.

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4. Между прочим, по первоначальному замыслу был еще и третий контрабандист по прозвищу Малыш.

5. Во время правки сценария худсоветом было удалено несколько эпизодов, в частности, поздравление Шефа пионерами.

6. Гешу Козодоева могли сыграть Георгий Вицин, Рудольф Рудин, Валерий Носик, но сыграл Андрей Миронов, которого Леонид Гайдай видел в комедии "Берегись автомобиля".

7. Лёлика мог сыграть Михаил Пуговкин и Леонид Сатановский. Но сыграл Анатолий Папанов.

8. На роль Анны Сергеевны рассматривали Эве Киви, Людмилу Максакову, Лилию Юдину. Утвердили Светлану Светличную.

9. Был создан манекен, имитирующий Юрия Никулина. Именно этот манекен вываливается из подвешенной машины. Потом этого манекена нашла уборщица в кладовке и изрядно напугалась. Говорят, от нее пошли нехорошие слухи про Юрия Никулина.

10. При обсуждении отснятого материала на худсоветах было много претензий. В частности Эльдар Рязанов был недоволен сценой поющих Миронова и Никулина на теплоходе. Сцену удалили. Многим не нравилась Нонна Мордюкова в роли управдома.

11. Аптекарь и помощник общаются между собой на выдуманном языке. В этом языке употребляется слово "мордюк" в качестве ругательства. Это Леонид Гайдай попросил. Он был недоволен работой с Нонной Мордюковой.

12. Именно нога Леонида Каневского скользит по арбузной корке, так как Юрий Никулин не мог упасть правдиво. Да и вообще, боялись лишний раз покалечить основного актера.

13. В первоначальной фразе, которую говорит "Незнакомец" (Роман Филиппов) фигурировала Камчатка, но про Колыму получилось смешнее.

14. Летающая рука, которая снится Геше во сне, принадлежит Леониду Гайдаю.

15. Светлана Светличная своим голосом сказала лишь одну фразу - "Не виноватая я ...". Актрису озвучила Зоя Толбузина.

16. Дочка Семен Семеныча говорит голосом Клары Румяновой.

17. Сцена, когда Лёлик напевает песню "Летять утки" и сидит на картой, разрабатывая план "Дичь", пародирует сцену из "Чапаева", в которой главный герой напевает "Черный ворон" и чертит схему сражения.

18. В фильме есть пародии и на зарубежные фильмы, в основном на "бондиану" и "Фантомаса".

19. Песня "Остров невезения" появилась в фильме внепланово. Леонид Гайдай попросил Андрея Миронова исполнить ее, но не знал, куда ее можно вставить в фильм. Исполнение так понравилось режиссеру, что он вставил ее в сцене не теплоходе. Но именно из-за этой песни ему пришлось выслушать много критики на худсоветах. Песню он отстоял.

20. Нина Гребешкова внесла в фильм два экспромта. Она придумала фразу "Шуба подождет" (фраза вырвалась случайно). А еще придумала сцену пробуждения Семен Семеныча при помощи будильника, когда другие способы не действовали.

21, Мотоцикл с коляской "Ява-350" принадлежал одному из местных жителей. Этот житель и был за рулем мотоцикла, заменяя Андрея Миронова.

22. Крюк, который бьет Семен Семеныча по голове, действительно очень сильно ударил актера, так как это был технический просчет.

23, За фильм "Бриллиантовая рука" Леонид Гайдай получил 5000 рублей как режиссер, и 2000 рублей за работу над сценарием.

24, Среди актеров больше всех заработал Юрий Никулин - около 5000 рублей. Андрей Миронов и Анатолий Папанов заработали 1900 и 2200 рублей соответственно.

25. Всего за год проката фильм посмотрели 76,7 миллионов зрителей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   бриллиантовая рука   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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86k
parallax Час назад
Умели снимать шедевры. Даже десятилетия спустя фильм смотрится на ура.
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4k
perekrestok 10 минут назад
Классный фильм! Хорошо что не сняли современный ремейк.
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1k
Vadim Balabanov 16 минут назад
"12. Именно нога Леонида Каневского скользит по арбузной корке, так как Юрий Никулин не мог упасть правдиво. Да и вообще, боялись лишний раз покалечить основного актера."

-Так, кого не жалко? А, точно, давай Каневского!
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16k
seller-k 53 минуты назад
Ну, а где "...посещает синагогу...", "...березина куманит...", "...есть такой же, но без крыльев?.." и прочее, что уже 100500 раз обсудили и опубликовали?
Отличный советский фильм, но что, других достойных что-ли не снимали? А, копипастеры? Вопрос риторический
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316
сергей Час назад
Не стареющая классика!
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