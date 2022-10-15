25 коротких фактов о фильме "Бриллиантовая рука"

1. В качестве сюжета послужила заметка, которую сценарист Яков Костюковский прочитал в журнале "За рубежом". В заметке рассказывалось о мошенниках, использовавшие для перевозки драгоценностей гипсовые повязки.

2. Сценарий фильма назывался "Контрабандисты". Уже потом он стал называться "Бриллиантовой рукой".

3. Первоначально мошенники именовались как Граф и Механик. Но уже в процессе съемок решили отойти от кличек и именовали их просто Лёлик и Геша.