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15 фактов про фильмы Станислава Говорухина

15 фактов про фильмы Станислава Говорухина

Автор:
19 октября 2022 10:53
Сообщество : Кино
Метки: Станислав Говорухин   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
742
16

А далее вы можете прочитать факты о фильмах, которые снял режиссер Станислав Говорухин.

Что-то вы наверняка уже знали, а что-то может показаться новым.

1. Лариса Удовиченко рассказывала, что фраза "Облигация или Аблигация" вырвалась у нее совершенно случайно. Она, якобы, действительно не знала, как точно пишется это слово.

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2. В фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" первоначально главную роль должен был сыграть Игорь Сорин, но по рекомендации Никиты Михалкова взяли Федю Стукова, который до этого снялся у Михалкова в "Родне".

3. За месяц до начала съемок фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимир Высоцкий вместе с Мариной Влади приехал к Станиславу Говорухину и сказал, что не может сниматься в фильме, так как ему немного осталось, а потому не хотелось терять время на съемки. Но в итоге он всё равно снялся.

4. Фильм "Ворошиловский стрелок" снимался под названием "Женщина по средам". Затем название было поменяно на "Сицилианская защита". И только после монтажа решили назвать "Ворошиловский стрелок".


5. Первоначально фильм "Место встречи изменить нельзя" хотели назвать также, как и называлась книга - "Эра милосердия". Но начальство решило, что слово "милосердие" какое-то "несоветское", а потому было велено изменить название для фильма.


6. Фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" стал первым фильмом в карьере Владислава Галкина (Сухачева) и Марии Мироновой.

7. Владимира Высоцкого пригласили на съемки фильма "Вертикаль" после того, как отказался сниматься Юрий Визбор. Высоцкому же съемки были неинтересны, но он согласился сниматься только из-за того, что там ему разрешили исполнить свои песни.


8. Станислав Говорухин долго искал актера на роль Шарапова. Он сделал пробы с такими актерами как Сергей Никоненко, Александр Абдулов, Станислав Садальский, Леонид Фомин, Сергей Иванов, Евгений Леонов-Гладышев, Александр Курепов, Юрий Шлыков. Но в итоге был утвержден Владимир Конкин.

9. Главную роль в фильме "Ворошиловский стрелок" могла сыграть Юлия Началова. Она имела такие же шансы, как и Анна Синякина. Право выбора было предоставлено Михаилу Ульянову. Среди двух юных актрис он выбрал Анну Синякину.

10. Основную часть фильма "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" снимали в Абхазии в районе Сухуми. Но если смотреть на остров Робинзона с моря, то это остров Шикотан (Курильские острова) и острова Аскольд Приморского края.

11. Во время съемок фильма "Десять негритят" Татьяна Друбич параллельно снималась в "Ассе", а потому не могла постоянно присутствовать на съемках. Из-за этого ее приходилось "заменять". Когда судья входит и видит тело ее героини, то это была не Татьяна Друбич, а ассистентка.

12. В фильме "В поисках капитана Гранта" была использована увертюра Исаака Дунаевского из фильма "Дети капитана Гранта" 1936 года.

13. В фильме "Десять негритят" не произносится предпоследний куплет считалочки - «Двое негритят легли на солнцепёке: / Один сгорел — и вот один, несчастный, одинокий».

14. В фильме "Место встречи изменить нельзя" в кадр попал известный сегодня музыкант и исполнитель Сергей Мазаев.

15. Все детские голоса в фильме "Место встречи изменить нельзя" озвучили братья Торсуевы (будущие Электроник и Сыроежкин). Как ни странно, но в фильме про Электроника им не дадут говорить своими голосами.

Источник:

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Метки: Станислав Говорухин   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
"Станислав Говорухин долго искал актера на роль Шарапова.
...
Но в итоге был утвержден Владимир Конкин."

Ему навязали Конкина. Хер бы он его взял на роль... А потом этот [мат], Конкин, грязью всех поливал... в интервью на ТВ рассказывал, как учил Высоцкого (!!!) играть Жеглова правильно.. а то тот не умел, панимаш, совсем...
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28
Роня Corvus Corax 21 минуту назад
Меня Конкин тоже всегда несколько удивлял, ну не на своём месте он здесь. Какой нах из него герой-фронтовик?
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2k
Leonid 9 минут назад
Так Облигация или Аблигация)
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