15 фактов про фильмы Станислава Говорухина

3. За месяц до начала съемок фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимир Высоцкий вместе с Мариной Влади приехал к Станиславу Говорухину и сказал, что не может сниматься в фильме, так как ему немного осталось, а потому не хотелось терять время на съемки. Но в итоге он всё равно снялся.