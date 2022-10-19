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16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального

16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального

Автор:
19 октября 2022 10:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   идельно   подборка   совершенство   фото   
396
17

Сегодня мы собрали для вас несколько снимков, которые принесут вам истинное удовольствие и помогут немного позабыть про хаос. Ведь на этих фотографиях всё идеально.

Каждый находит свой способ, как себя утешить и порадовать. Для истинных перфекционистов это бесспорно будет наведение порядка во всём и везде. Идеально сложенные и расставленные вещи или безупречные узоры не смогут не порадовать людей, чья душа так и просит разложить всё по полочкам не только в голове, но и в жизни.

Безупречно сложенные раковины моллюсков

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Рисовые пироженки или лохматые собачки?

Идеальное мороженое

Завораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчатки

Ты могла бы себе и носочки так же нарисовать!

Хотела, да закончилась краска 🙁


Подсолнух из ручек

На то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечность

Невероятно счастлив, как чудненько поместились все динозаврики на одну противень

К симметрии этого пирожного не придраться

Смотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуется

Кажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерам

Безупречный стеллаж с кофтами в торговом центре

Рубашки, которые я аккуратно сложила на работе, до того, как клиент успел до них добраться.

Впервые получилось открыть крышку вот ТАК

Друг устанавливал у себя дома тёплый пол

Смотреть на этот грибок одно удовольствие

Компактно и аккуратно сложенные шины

withanamelikejesk

Махровая татуировка, которую так и хочется потрогать

Художник из Монреаля, известный под ником Velco, набивает татухи в необычной технике. Он создаёт на теле человека зернистые минималистичные рисунки, смотреть на которые безумно приятно.

Источник:

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Метки: Вещи   в мире   идельно   подборка   совершенство   фото   
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1  комментарий
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Юлия Lika Bell Полчаса назад
Мне тоже нравится раскладывать все по цвету, так что восковые мелки зачёт))). А ещё татушка прикольная.
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