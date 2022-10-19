16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального

Сегодня мы собрали для вас несколько снимков, которые принесут вам истинное удовольствие и помогут немного позабыть про хаос. Ведь на этих фотографиях всё идеально.
Каждый находит свой способ, как себя утешить и порадовать. Для истинных перфекционистов это бесспорно будет наведение порядка во всём и везде. Идеально сложенные и расставленные вещи или безупречные узоры не смогут не порадовать людей, чья душа так и просит разложить всё по полочкам не только в голове, но и в жизни.
Безупречно сложенные раковины моллюсков
Рисовые пироженки или лохматые собачки?
Идеальное мороженое
Завораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчатки
Ты могла бы себе и носочки так же нарисовать!
Хотела, да закончилась краска 🙁
Подсолнух из ручек
На то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечность
Невероятно счастлив, как чудненько поместились все динозаврики на одну противень
К симметрии этого пирожного не придраться
Смотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуется
Кажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерам
Безупречный стеллаж с кофтами в торговом центре
Рубашки, которые я аккуратно сложила на работе, до того, как клиент успел до них добраться.
Впервые получилось открыть крышку вот ТАК
Друг устанавливал у себя дома тёплый пол
Смотреть на этот грибок одно удовольствие
Компактно и аккуратно сложенные шины
Художник из Монреаля, известный под ником Velco, набивает татухи в необычной технике. Он создаёт на теле человека зернистые минималистичные рисунки, смотреть на которые безумно приятно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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