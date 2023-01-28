FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7811 постов • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 гигантских предметов и существ, которые поражают своими внушительными размерами

15 гигантских предметов и существ, которые поражают своими внушительными размерами

Автор:
28 января 2023 09:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Размер   большой   в мире   гигансткий предмет   огромный   подборка   фото   
330
16

Предлагаю для вас несколько примеров вещей и созданий, которые решили удивить всех вокруг своими неожиданными гигантскими размерами!

Существуют предметы и существа, к размерам которых мы уже давно привыкли. Поэтому, когда матрица вдруг даёт какие-то сбои и из маленького котёнка вырастает котище, мы можем не на шутку озадачить себя вопросом: «А как это так?».


Ну очень большая картофелина

×
×


Курочка Ряба заметно подросла



Машина для водителя-гиганта

Человеку среднего роста точно придётся потрудиться, чтобы вскарабкаться на сидение этого авто!


Авокадо, которое точно с трудом поместится в холодильник


Огромный бокал Мартини


«Кто-то принёс гигантское буррито на работу моей мамы»


Боже мой! Это одно огромное буррито или несколько маленьких, которые сложили все вместе?

ОДНО!


«Попросил на работе ножницы, чтобы что-то отрезать, и мой начальник дал мне вот эти»


Наручные «часики»

С такими часиками и перцовый баллончик нет надобности носить с собой, чтобы защититься от всяких хулиганов на улице.


Соты размером с ребёнка


Милая змейка


«На работе нашёл гигантскую скрепку»


Сердце синего кита

Вес сердца синего кита приближается к тонне.


Вот это бананище!


Интересно, какой размерчик у этого носка? И кому он подойдёт?


Приятно познакомиться, царь-кот!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Размер   большой   в мире   гигансткий предмет   огромный   подборка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Alf 16 минут назад
Статуя богини Каннон
Расположена в японском городе Сэндае и имеет феноменальную стометровую высоту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Alf 9 минут назад
Чуть не забыл, про ягодки, овощи и фрукты.
2 фото АВОКАДИЩЕ.
Чуть не забыл, про ягодки, овощи и фрукты. 2 фото АВОКАДИЩЕ.
Чуть не забыл, про ягодки, овощи и фрукты. 2 фото АВОКАДИЩЕ.
Чуть не забыл, про ягодки, овощи и фрукты. 2 фото АВОКАДИЩЕ.
Чуть не забыл, про ягодки, овощи и фрукты. 2 фото АВОКАДИЩЕ.
Чуть не забыл, про ягодки, овощи и фрукты. 2 фото АВОКАДИЩЕ.
Чуть не забыл, про ягодки, овощи и фрукты. 2 фото АВОКАДИЩЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Alf 21 минуту назад
"Белорусский монстр".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Snork Snorkoff 37 минут назад
Машина для водителя с маленьким членом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1147380



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Валерия Меладзе лишили основного источника доходов
Валерия Меладзе лишили основного источника доходов
Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма
Мемы с отечественными и зарубежными знаменитостями, полные сарказма
Набирающие популярность в сообществах
Водоплавающий мини для английских десантников
Водоплавающий мини для английских десантников
Автовсячина
Автовсячина
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда обветрил(а) губы

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#дтп#факты#Украина#СССР#автомобили#США#Ynews
#Юмор#животные#интересное#забавно#позитив#люди#Россия#картинки#улыбнуло#сво
#Прикол#подборка#аварии#авто аварии#Фотографии#Приколы#в мире#новости#автомир#скандал
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео) Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео) 12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание 12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты 16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального 16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование

На что жалуетесь?

Вернуться