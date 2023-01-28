15 гигантских предметов и существ, которые поражают своими внушительными размерами

Предлагаю для вас несколько примеров вещей и созданий, которые решили удивить всех вокруг своими неожиданными гигантскими размерами!
Существуют предметы и существа, к размерам которых мы уже давно привыкли. Поэтому, когда матрица вдруг даёт какие-то сбои и из маленького котёнка вырастает котище, мы можем не на шутку озадачить себя вопросом: «А как это так?».
Ну очень большая картофелина
Курочка Ряба заметно подросла
Машина для водителя-гиганта
Человеку среднего роста точно придётся потрудиться, чтобы вскарабкаться на сидение этого авто!
Авокадо, которое точно с трудом поместится в холодильник
Огромный бокал Мартини
«Кто-то принёс гигантское буррито на работу моей мамы»
Боже мой! Это одно огромное буррито или несколько маленьких, которые сложили все вместе?
ОДНО!
«Попросил на работе ножницы, чтобы что-то отрезать, и мой начальник дал мне вот эти»
Наручные «часики»
С такими часиками и перцовый баллончик нет надобности носить с собой, чтобы защититься от всяких хулиганов на улице.
Соты размером с ребёнка
Милая змейка
«На работе нашёл гигантскую скрепку»
Сердце синего кита
Вес сердца синего кита приближается к тонне.
Вот это бананище!
Интересно, какой размерчик у этого носка? И кому он подойдёт?
Приятно познакомиться, царь-кот!
Источник:
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Расположена в японском городе Сэндае и имеет феноменальную стометровую высоту.
2 фото АВОКАДИЩЕ.