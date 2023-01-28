15 гигантских предметов и существ, которые поражают своими внушительными размерами

Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)

12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание

Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты

16 завораживающих фотографий, которые станут отдушиной для любителей всего идеального

Забавные отражения, которые готовы ввести в заблуждение кого угодно

18 таких огромных вещей, что не верится в их существование