25 занимательных вещиц и явлений, которыми поделились в сети

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Мир продолжает нас удивлять, и новые открытия можно делать хоть каждый день. Вот небольшая порция фото разных явлений природы, простых вещей и редкостей, которыми поделились пользователи на просторах сети.
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"Случайно обнаружил, что лимоны остаются наверху, а лаймы тонут. Уверен, эта информация вам пригодится в жизни"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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