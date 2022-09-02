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25 занимательных вещиц и явлений, которыми поделились в сети

25 занимательных вещиц и явлений, которыми поделились в сети

Автор:
02 сентября 2022 15:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Жизнь   Кадры   в мире   интересное   интересные вещи   интересные фото   подборка   фото   фотографии   
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Мир продолжает нас удивлять, и новые открытия можно делать хоть каждый день. Вот небольшая порция фото разных явлений природы, простых вещей и редкостей, которыми поделились пользователи на просторах сети.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Жизнь   Кадры   в мире   интересное   интересные вещи   интересные фото   подборка   фото   фотографии   
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17  комментариев
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Как же затрахали дебилы то с "белыми яблоками", то в другом посте с этой же фоткой с "яблоками-альбиносами"....
ЧИТАЙ то, что переводишь. Или гугл умнее тебя?
Про белый налив не слышали?!
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5k
livaneth Час назад
Подрядчика, который строил и инспектора, который принимал под суд.
Песчанно-гравийный слой на проверку - возможно надо досыпать, возможно доутрамбовать.
Повторно заасфальтировать, когда песчанно-гравийный слой будет соответствовать СНиПу
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435
Hryundel livaneth Полчаса назад
А слой битума не надо для сцепки под асфальтовое покрытие?
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48k
dima423 2 часа назад
вот кнопка на тостере - вещь))
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
думаю причина этого не ветер а вода)
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4k
Copycat 2 часа назад
У нас в алматы давно светофоры с таймерами, по омему без него почти и нет уже, я думал это много где, только у нас в отличии от картинки с цифрами они
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Офигеть! Белое яблоко! О, ма Бель!
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16k
Booka1a 2 часа назад
в фонарик просто вместо трех батареек приколхозили одну, возможно, аккумулятор. а что бы она не болталась, воткнули кусок бетона как фиксатор
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