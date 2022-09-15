16 доказательств, что мир с другой стороны выглядит совершенно иначе

Предлагаю вам посмотреть вдохновляющую подборку, где запечатлено всё то, что вы давно знаете, но совершенно с другой стороны.
Интернет дает нам волшебную возможность — увидеть все достопримечательности мира буквально за секунды. Однако в Сети всё достаточно однобоко, ведь снимки чаще всего сделаны с самого выгодного ракурса и обычно одного и того же. Конечно, фотографы стараются запечатлеть кадр так, чтобы показать место (а может, и человека) во всей его красоте и величии, но иногда любопытно посмотреть на это всё под другим углом.
Культовый снимок Майкла Джордана, который стал логотипом
Белка-летяга, пойманная в объектив во время полета
Ежик, которому делают рентген
Так выглядит закат солнца из космоса
Центральный парк в Нью-Йорке во времена Великой депрессии
Тень от горы Фудзи
Слон с непривычного ракурса
Гранд-Каньон обычно фотографируют сверху, но снизу он тоже прекрасен
Самый неудачный ракурс для тюленя
Вся правда о ведущих новостных передач (и не только новостных)
Неоновая вывеска, которая разделила город на две половины
Вид на самый большой океан планеты
Кирпичики, которым тысячи лет, на верхушке египетской пирамиды
Что видят люди, если стоят под Эйфелевой башней
Такой вид открывается на опору ЛЭП
Шляпка гриба вблизи словно шедевр современной архитектуры
Источник:
АНТИФИШКИ
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