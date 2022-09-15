16 доказательств, что мир с другой стороны выглядит совершенно иначе

Интернет дает нам волшебную возможность — увидеть все достопримечательности мира буквально за секунды. Однако в Сети всё достаточно однобоко, ведь снимки чаще всего сделаны с самого выгодного ракурса и обычно одного и того же. Конечно, фотографы стараются запечатлеть кадр так, чтобы показать место (а может, и человека) во всей его красоте и величии, но иногда любопытно посмотреть на это всё под другим углом.

Культовый снимок Майкла Джордана, который стал логотипом