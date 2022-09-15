FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7404 поста • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
16 доказательств, что мир с другой стороны выглядит совершенно иначе

16 доказательств, что мир с другой стороны выглядит совершенно иначе

Автор:
15 сентября 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   животные   люди   подборка   фото   
1530
17

Предлагаю вам посмотреть вдохновляющую подборку, где запечатлено всё то, что вы давно знаете, но совершенно с другой стороны.

Интернет дает нам волшебную возможность — увидеть все достопримечательности мира буквально за секунды. Однако в Сети всё достаточно однобоко, ведь снимки чаще всего сделаны с самого выгодного ракурса и обычно одного и того же. Конечно, фотографы стараются запечатлеть кадр так, чтобы показать место (а может, и человека) во всей его красоте и величии, но иногда любопытно посмотреть на это всё под другим углом.


Культовый снимок Майкла Джордана, который стал логотипом

×
×

Белка-летяга, пойманная в объектив во время полета

Ежик, которому делают рентген

Так выглядит закат солнца из космоса

Центральный парк в Нью-Йорке во времена Великой депрессии

Тень от горы Фудзи

Слон с непривычного ракурса

Гранд-Каньон обычно фотографируют сверху, но снизу он тоже прекрасен

Самый неудачный ракурс для тюленя

Вся правда о ведущих новостных передач (и не только новостных)

Неоновая вывеска, которая разделила город на две половины

Вид на самый большой океан планеты

Кирпичики, которым тысячи лет, на верхушке египетской пирамиды

Что видят люди, если стоят под Эйфелевой башней

Такой вид открывается на опору ЛЭП

Шляпка гриба вблизи словно шедевр современной архитектуры

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   в мире   животные   люди   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38
Олег Шинкевич 46 минут назад
Шо, опять?
Это уже не боян. Это окаменелое г-но динозавров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
koleos72 38 минут назад
Так то я хотел посмотреть на язык Эйнштейна! В близи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

449616



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Живее живых: сын маминой подруги
Живее живых: сын маминой подруги
В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники
В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические...
Набирающие популярность в сообществах
Современные судовые системы - система очистки балласта
Современные судовые системы - система очистки балласта
Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному Толкиеновскому описанию внешности
Нейросеть создала портреты персонажей из «Властелина Колец» по оригинальному...
Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые?
Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный мир!

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#дтп#авто аварии#в мире#забавно#животные#шоу бизнес#звезды#картинки
#Юмор#прикол#аварии#история#автомобили#СССР#знаменитости#Ynews#биография#Девушка
#интересно#подборка#люди#факты#фотографии#автомир#кино#познавательно#искусство#авария дня
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию Всё в мире познается в сравнении: 40 удивительных фотографий Всё в мире познается в сравнении: 40 удивительных фотографий Занимательные снимки с различными сравнениями Занимательные снимки с различными сравнениями 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев

На что жалуетесь?

Вернуться