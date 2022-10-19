Китайский художник рисует 3D-иллюзии на улицах

Как рассказывает Хуан Яо, он с самого детства занимался живописью - а во время пандемии с начала 2020 года задумался о смене направления в своей деятельности. Тогда он и начал заниматься уличным искусством, и недавно решил задействовать в работе объекты, которые его окружают, и разнообразить серость родного города.