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Китайский художник рисует 3D-иллюзии на улицах

Китайский художник рисует 3D-иллюзии на улицах

Автор:
19 октября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Китай   граффити   креатив   оптические иллюзии   творчество   уличный художник   фото   фотографии   художник   художники   
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33-летний художник из китайского округа Чэньчжоу, провинция Хунань, превращает городские объекты - деревья, столбы и дорожные знаки, - в оптические иллюзии. У парня пока не так много работ, но он уже завоевал большую популярность в соцсетях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   граффити   креатив   оптические иллюзии   творчество   уличный художник   фото   фотографии   художник   художники   
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1  комментарий
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Trenzel2003 Полчаса назад
Это хорошо только с 1 точки. А чуть сместись, эффект исчезает.
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