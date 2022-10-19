Китайский художник рисует 3D-иллюзии на улицах

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33-летний художник из китайского округа Чэньчжоу, провинция Хунань, превращает городские объекты - деревья, столбы и дорожные знаки, - в оптические иллюзии. У парня пока не так много работ, но он уже завоевал большую популярность в соцсетях.
Этого уличного художника зовут Хуан Яо (Huang Yao), ему 33 года, и он живёт в округе Чэньчжоу. Парень рисует необычные граффити, и несмотря на небольшое количество работ, уже набрал популярность. Своим творчеством он превращает городскую инфраструктуру в 3D-оптические иллюзии, которые будто сливаются с фоном. Он задействует столбы, деревья и другие самые простые объекты.
По словам художника, во время создания рисунков он учитывает множество деталей окружающей обстановки, и всегда подбирает идеальное место и время. Например, даже движение облаков, свет и ветер могут сыграть огромную роль в визуальном эффекте его рисунков.
Как рассказывает Хуан Яо, он с самого детства занимался живописью - а во время пандемии с начала 2020 года задумался о смене направления в своей деятельности. Тогда он и начал заниматься уличным искусством, и недавно решил задействовать в работе объекты, которые его окружают, и разнообразить серость родного города.
Видео с работой парня
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Китай граффити креатив оптические иллюзии творчество уличный художник фото фотографии художник художники
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