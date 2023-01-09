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Португалец рисует реалистичные 3D-граффити по всему миру

Португалец рисует реалистичные 3D-граффити по всему миру

Автор:
09 января 2023 21:45
Сообщество : Искусство
Метки: Фотографии   граффити   красиво   креатив   стрит-арт   творчество   уличные художники   уличный художник   фото   художники   
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Таланты - повсюду. Португальский уличный художник Серхио Одейт (Sergio Odeith) известен своими невероятно реалистичными 3D-граффити. Парень рисует свои творения на улицах по всему миру. Его граффити настолько объёмны, что кажется, будто нарисованный объект настоящий и вот-вот сойдёт со стены!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   граффити   красиво   креатив   стрит-арт   творчество   уличные художники   уличный художник   фото   художники   
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475
Бывалый 43 минуты назад
Шедеврально!
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78
Йож ДонеццкиЙ 24 минуты назад
У нас для него найдется ну оооочень МНОГО места.
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