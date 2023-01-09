Португалец рисует реалистичные 3D-граффити по всему миру

В основном Серхио Одейт рисует животных, птиц, насекомых, но иногда изображает какие-то предметы. Его работы часто включают элементы сюрреализма и визуальных каламбуров. Граффити - его дополнительная деятельность, помимо работы художником и иллюстратором, но именно благодаря уличному искусству он стал заметной фигурой в этой сфере. Оцените работы художника: