Португалец рисует реалистичные 3D-граффити по всему миру

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Таланты - повсюду. Португальский уличный художник Серхио Одейт (Sergio Odeith) известен своими невероятно реалистичными 3D-граффити. Парень рисует свои творения на улицах по всему миру. Его граффити настолько объёмны, что кажется, будто нарисованный объект настоящий и вот-вот сойдёт со стены!
В основном Серхио Одейт рисует животных, птиц, насекомых, но иногда изображает какие-то предметы. Его работы часто включают элементы сюрреализма и визуальных каламбуров. Граффити - его дополнительная деятельность, помимо работы художником и иллюстратором, но именно благодаря уличному искусству он стал заметной фигурой в этой сфере. Оцените работы художника:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Фотографии граффити красиво креатив стрит-арт творчество уличные художники уличный художник фото художники
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