У этих животных есть свой хитрый способ, как защитить себя от лап коварного хищника

В жизни так устроено, что всегда находится кто-то слабее других. И в таких случаях слабачкам приходится включать всю свою смекалку и придумывать хитрый план, чтобы отстоять свои права. Например, у некоторых животных особенно хорошо получается находить способы самообороны, которые помогают им избежать коварных хищников. Кто-то это делает, притворяясь кем-то другим, ещё кто-то строит целые многоэтажки у себя на спинке, а кого-то и вовсе не стоит трогать, чтобы не получить смертоносный кусь.

В общем, способов защитить себя от лап недоброжелателей полно, и каждый из них хорош по-своему.

Гусеница мешочницы