Девушка поделилась впечатлениями от фотосессии с бурым медведем Степаном

Жанна ухватилась за возможность позировать с медведем, который привлекает поклонников со всего мира и с детства придерживается вегетарианской диеты.

Фотограф Ольга Баранцева связалась с владельцами Степана, Светланой и Юрием Пантелеенко, которые усыновили медведя, когда ему было всего три месяца, чтобы организовать фотосессию.

На этой подборке фотографий можно увидеть Жанну, которая сейчас живет на Кипре, обнимающую и гладящую медведя.