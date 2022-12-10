Девушка поделилась впечатлениями от фотосессии с бурым медведем Степаном

Модель из Москвы приняла участие в фотосессии, позируя вместе с 350-килограммовым бурым медведем.
Жанна ухватилась за возможность позировать с медведем, который привлекает поклонников со всего мира и с детства придерживается вегетарианской диеты.
Фотограф Ольга Баранцева связалась с владельцами Степана, Светланой и Юрием Пантелеенко, которые усыновили медведя, когда ему было всего три месяца, чтобы организовать фотосессию.
На этой подборке фотографий можно увидеть Жанну, которая сейчас живет на Кипре, обнимающую и гладящую медведя.
Жанна сказала: "Я художница по изготовлению плюшевых мишек и игрушек с 14 летним стажем."
"С тех пор, как я себя помню, я была одержим мягкими игрушками, особенно медведями, они были моими постоянными спутниками. После окончания университета я решила попробовать сшить свою первую игрушку... С тех пор я продолжаю это делать."
Она добавила: "Недавно я решила переключиться на создание более реалистичных медведей и в поисках вдохновения узнала о Степане."
"Увидеть медведя вблизи и понаблюдать за тем, как эти великолепные животные свободно передвигаются, было мечтой всей моей жизни."
Жанна описала медведя как "поистине уникального" за то, что он был "животным-спасателем, членом семьи и другом".
Она сказала: "Это видно по тому, как он ведет себя со своими мамой и папой. К нему относятся с такой добротой и уважением, и он отвечает тем же."
"Он нежный, он даже держит тебя с такой нежностью, несмотря на свой размер и вес."
"Мне очень, очень повезло встретиться со Степаном. Это уникальный опыт, которым я всегда буду дорожить."
Ольга сказала, что всегда любила фотографировать людей с животными и пару лет назад смотрела несколько телевизионных передач с медведем, который также снялся во многих российских фильмах.
Степан был схвачен охотниками, которые пытались продать медвежонка на рынке.
Светлана и Юрий Пантелеенко спасли его, когда он был детенышем.
У животного было несколько порезов и ран, когда они нашли его, поэтому они забрали его домой, чтобы он мог прийти в себя.
Медведь, рост которого превышает 2 метра, иногда садится по вечерам, чтобы посмотреть телевизор со своими хозяевами, и он даже помогает поливать растения.
Ольга сказала: "Я уже фотографировала людей, которые приехали из Японии, Китая, Таиланда, Австрии, Швейцарии, Мексики и Индии".
Она добавила: "Я думаю, что в современном мире слишком много зла, и то, что я хочу показать, - это любовь. Любовь между людьми и природой, а также между людьми и животными.
"Что я хочу показать, так это то, что мир может жить в гармонии. Меня вдохновляют русские сказки - ведь они обычно полны любви и доброты, где люди и природа живут в гармонии."
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... " он даже помогает поливать растения".
Какие? И чем?
... "можно увидеть Жанну, которая сейчас живет на Кипре".
-Хочу на Кипр, к Жанне. Там тепло, там яблоки... и Степан.