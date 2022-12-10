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Девушка поделилась впечатлениями от фотосессии с бурым медведем Степаном

Девушка поделилась впечатлениями от фотосессии с бурым медведем Степаном

Автор:
10 декабря 2022 09:37
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   медведь   природа   удивительно   фото   
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Модель из Москвы приняла участие в фотосессии, позируя вместе с 350-килограммовым бурым медведем.

Жанна ухватилась за возможность позировать с медведем, который привлекает поклонников со всего мира и с детства придерживается вегетарианской диеты. 


Фотограф Ольга Баранцева связалась с владельцами Степана, Светланой и Юрием Пантелеенко, которые усыновили медведя, когда ему было всего три месяца, чтобы организовать фотосессию.


На этой подборке фотографий можно увидеть Жанну, которая сейчас живет на Кипре, обнимающую и гладящую медведя.

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Жанна сказала: "Я художница по изготовлению плюшевых мишек и игрушек с 14 летним стажем."


"С тех пор, как я себя помню, я была одержим мягкими игрушками, особенно медведями, они были моими постоянными спутниками. После окончания университета я решила попробовать сшить свою первую игрушку... С тех пор я продолжаю это делать."

Она добавила: "Недавно я решила переключиться на создание более реалистичных медведей и в поисках вдохновения узнала о Степане."


"Увидеть медведя вблизи и понаблюдать за тем, как эти великолепные животные свободно передвигаются, было мечтой всей моей жизни."


Жанна описала медведя как "поистине уникального" за то, что он был "животным-спасателем, членом семьи и другом".

Она сказала: "Это видно по тому, как он ведет себя со своими мамой и папой. К нему относятся с такой добротой и уважением, и он отвечает тем же."


"Он нежный, он даже держит тебя с такой нежностью, несмотря на свой размер и вес."


"Мне очень, очень повезло встретиться со Степаном. Это уникальный опыт, которым я всегда буду дорожить."

Ольга сказала, что всегда любила фотографировать людей с животными и пару лет назад смотрела несколько телевизионных передач с медведем, который также снялся во многих российских фильмах.


Степан был схвачен охотниками, которые пытались продать медвежонка на рынке.

Светлана и Юрий Пантелеенко спасли его, когда он был детенышем. 


У животного было несколько порезов и ран, когда они нашли его, поэтому они забрали его домой, чтобы он мог прийти в себя. 


Медведь, рост которого превышает 2 метра, иногда садится по вечерам, чтобы посмотреть телевизор со своими хозяевами, и он даже помогает поливать растения.

Ольга сказала: "Я уже фотографировала людей, которые приехали из Японии, Китая, Таиланда, Австрии, Швейцарии, Мексики и Индии". 


Она добавила: "Я думаю, что в современном мире слишком много зла, и то, что я хочу показать, - это любовь. Любовь между людьми и природой, а также между людьми и животными.


"Что я хочу показать, так это то, что мир может жить в гармонии. Меня вдохновляют русские сказки - ведь они обычно полны любви и доброты, где люди и природа живут в гармонии."

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Метки: животные   красота   медведь   природа   удивительно   фото   
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5  комментариев
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Пойду, скажу своему медведю, чтобы переставал бухать и играть на балалайке, в то время как другие вовсю бабки зарабатывают
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3k
Владимир Полчаса назад
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20k
Alf 49 минут назад
Жанна сказала: "Я художница по изготовлению плюшевых мишек и игрушек с 14 летним стажем."
... " он даже помогает поливать растения".
Какие? И чем?
... "можно увидеть Жанну, которая сейчас живет на Кипре".
-Хочу на Кипр, к Жанне. Там тепло, там яблоки... и Степан.

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