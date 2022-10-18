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Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются

Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются

Автор:
18 октября 2022 18:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аллергия   иммунитет   осень   подборка   
3134
15
Пчёлки и цветочки — это, конечно, хорошо, но слёзы и непрекращающийся насморк и большого числа людей перечёркивает все эти плюсы. Главная фишка холодного периода в году — это прекращение сезона аллергии.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   аллергия   иммунитет   осень   подборка   
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4  комментария
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31k
Teodor 50 минут назад
Такое чувство, что у пиндосов через одного аллергия на арахис, я вот за пол века никого с подобным не встретил...
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585
Александр Долматов 8 минут назад
А ещё бывает аллергия на секс.

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28k
Aqueronte 48 минут назад
Правда что в Африке у детей не бывает аллергии на еду?
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