Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются

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Пчёлки и цветочки — это, конечно, хорошо, но слёзы и непрекращающийся насморк и большого числа людей перечёркивает все эти плюсы. Главная фишка холодного периода в году — это прекращение сезона аллергии.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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