Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются

Пчёлки и цветочки — это, конечно, хорошо, но слёзы и непрекращающийся насморк и большого числа людей перечёркивает все эти плюсы. Главная фишка холодного периода в году — это прекращение сезона аллергии.

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2. Аллергики осенью: ноздря открывается (до первой простуды) 0 Источник:

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6. Но есть и такие 0

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8. Берите на вооружение 0

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10. Выбор 0

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14. Вся суть аллергии 0 Источник: