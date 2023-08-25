Кому было жарко летом? Меньше недели осталось до наступления осени

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Подборка посвящена всем тем людям, которые включали сплит-системы на +16°С, а в общественном транспорте выбирали местечко у открытого окошка. Ну теперь вам точно будет хорошо.
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Хохулям стопудово. На окупированых ими русских землях постоянно кондиционеры бумкают.
Хохлы, всё, подвиньтесь, теперь осень наступать будет. Наступатели херовы.