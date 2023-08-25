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Кому было жарко летом? Меньше недели осталось до наступления осени

Кому было жарко летом? Меньше недели осталось до наступления осени

Автор:
25 августа 2023 20:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   август   конец лета   осень   подборка   сентябрь   
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Подборка посвящена всем тем людям, которые включали сплит-системы на +16°С, а в общественном транспорте выбирали местечко у открытого окошка. Ну теперь вам точно будет хорошо.
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Метки: Прикол   Юмор   август   конец лета   осень   подборка   сентябрь   
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13  комментариев
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51k
Прораб 2 часа назад
Идите на хер с вашей обоссанной осенью, моё лето в ноябре, в Эмиратах.


Зима, крестьянин торжествуя... А я в Дубае, мне дох.уя!

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23k
Axel 2 минуты назад
"Кому было жарко летом?"

Хохулям стопудово. На окупированых ими русских землях постоянно кондиционеры бумкают.
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7k
Семеныч 6 минут назад
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27k
Егор Полчаса назад
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2k
s59469 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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15k
Анонимный ТреZвенник 38 минут назад
Про Шуфутинского забываем. Теперь празднуем День Победы над Японией.
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7k
Джордж. Вашингтон. 56 минут назад
>> Меньше недели осталось до наступления осени

Хохлы, всё, подвиньтесь, теперь осень наступать будет. Наступатели херовы.
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Юр21 Час назад
Лето заканчивается... Печаль...
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