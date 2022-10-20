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Есть стыдоба и позор, а есть это

Есть стыдоба и позор, а есть это

Автор:
20 октября 2022 21:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   переписка   подборка   позор   стыд   
3021
16
Пост концентрированного стыда. Некоторые герои подборки опростоволосились локально (на уровне переписки), некоторые на муниципальном уровне, а есть стыд уровня президента США. Может мы и правда все слегка отупели после эпидемии?! Какие у вас объяснения?
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   переписка   подборка   позор   стыд   
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3  комментария
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3k
SNZV Полчаса назад
Айвазовский делал так:
Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, реальность на месте замри...
и писал картину.

Ну хоть знает что художник, а не тиктокер, и т.п. )

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7k
Артём 6 минут назад
"Зато Малевич молодец, да? ^_^"(с)
Вообще-то, да. Молодец. Попробуй для начала нарисовать чёрный квадрат от руки не используя чёрную краску.
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Никифоридис

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