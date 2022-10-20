Есть стыдоба и позор, а есть это

Пост концентрированного стыда. Некоторые герои подборки опростоволосились локально (на уровне переписки), некоторые на муниципальном уровне, а есть стыд уровня президента США. Может мы и правда все слегка отупели после эпидемии?! Какие у вас объяснения?

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2. Объединять военную символику с пивнушкой... Почему делают они, а стыдно мне? 0 Источник:

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3. Подслушано. Смешно и... стыдно 0 Источник:

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8. Надеюсь, это телефон 0 Источник:

9. Учитывая скорость введения новых санкций, не будет испанского стыда... он же испанский 0 Источник:

10. А какую фигню делали вы в 2012? 0 Источник:

11. Зато Малевич молодец, да? ^_^ 0 Источник:

12. Настолько плохо, что очень даже неплохо 0 Источник:

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14. Консьержка могла бы и сказать... 0 Источник:

15. И, конечно, герой этого года 0 Источник: