Есть стыдоба и позор, а есть это

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Пост концентрированного стыда. Некоторые герои подборки опростоволосились локально (на уровне переписки), некоторые на муниципальном уровне, а есть стыд уровня президента США. Может мы и правда все слегка отупели после эпидемии?! Какие у вас объяснения?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, реальность на месте замри...
и писал картину.
Ну хоть знает что художник, а не тиктокер, и т.п. )
Вообще-то, да. Молодец. Попробуй для начала нарисовать чёрный квадрат от руки не используя чёрную краску.