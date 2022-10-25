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Курс экономической теории в мемах

Курс экономической теории в мемах

Автор:
25 октября 2022 19:57
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   капитализм   подборка   работодатель   рынок   
4358
16
Если бы так преподавали экономическую теорию на первых курсах факультетов, то было бы меньше недопонимания. Всё же следует говорить открыто о том, что происходит на самом деле.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   капитализм   подборка   работодатель   рынок   
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33k
Korolev Час назад
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27k
pokevon 16 минут назад
В советской школе у пионера учитель спрашивает:
- Вовочка, что такое капитализм?
- Капитализм - это эксплуатация человека человеком!
- Правильно, Вовочка! А что такое социализм?
- А социализм наоборот!
В старом фильме фидел такой эпизод , " Анекдоты ' называется, с Абдуловым и многими хорошими артистами))
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61k
doker 22 минуты назад
Я пытался один день не тратить деньги, закупил прозапас продукты... Но, сука, капиталист сделал "однодневный хлеб" - не съел сразу, заплесневел.
И так во всём...

Что за х***я? Есть деньги - нет товара, нет денег - есть товар. Где-то Карл Маркс ошибся...

Ааа.. Ленин говорил о сращивании олигархата с государством, когда торжествует ИМПЕРИАЛИЗМ.

Не верили? Ну, посмотрите вокруг.
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26k
Ozonx Ozonx 40 минут назад
Я работодатель. Строю свой бизнес с нуля. И плачу своим сотрудникам хорошую зп, выше чем по рынку. Но все равно они считают, что я их обкрадываю.
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29k
Ashabad 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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