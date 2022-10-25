Курс экономической теории в мемах

Если бы так преподавали экономическую теорию на первых курсах факультетов, то было бы меньше недопонимания. Всё же следует говорить открыто о том, что происходит на самом деле.

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2. Не превращайте работу в культ 0 Источник:

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