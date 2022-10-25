Курс экономической теории в мемах

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Если бы так преподавали экономическую теорию на первых курсах факультетов, то было бы меньше недопонимания. Всё же следует говорить открыто о том, что происходит на самом деле.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол Юмор капитализм подборка работодатель рынок
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- Вовочка, что такое капитализм?
- Капитализм - это эксплуатация человека человеком!
- Правильно, Вовочка! А что такое социализм?
- А социализм наоборот!
В старом фильме фидел такой эпизод , " Анекдоты ' называется, с Абдуловым и многими хорошими артистами))
И так во всём...
Что за х***я? Есть деньги - нет товара, нет денег - есть товар. Где-то Карл Маркс ошибся...
Ааа.. Ленин говорил о сращивании олигархата с государством, когда торжествует ИМПЕРИАЛИЗМ.
Не верили? Ну, посмотрите вокруг.
Все довольны, а главное жена считает, что я молодец!
Создай профсоюз, который будет контролировать финансы. И пропорционально делить прибыль.
А "с нуля" или нет - это очень плохое оправдание.