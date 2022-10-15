Мастера отмазок за своим любимым делом

2131
16
Если придумал хорошую отмазуку, то можно и вовсе не делать обещанного. В подборке будут подборки на все случаи жизни.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах
- Постарались на славу: порция упоротых творений из серии "и так сойдёт"
- От обуви до попугайчиков: все уровни дискриминации
- Жуткие атрибуты коммунальных квартир
- Тайные желания, которые возникали у всех
Метки: Прикол Юмор интересное отмазки подборка подсмотрено
Новости партнёров