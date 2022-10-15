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Мастера отмазок за своим любимым делом

Мастера отмазок за своим любимым делом

Автор:
15 октября 2022 17:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   отмазки   подборка   подсмотрено   
2131
16
Если придумал хорошую отмазуку, то можно и вовсе не делать обещанного. В подборке будут подборки на все случаи жизни.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   отмазки   подборка   подсмотрено   
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4  комментария
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2k
lekha-fil Полчаса назад
отмазуку??? О*уеть!
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3k
вася васильев 18 минут назад
Комментарий к фото
Ну так в обратку такую плюху ему!))
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61k
doker 19 минут назад
Отмазка на любой вопрос - от "погулять" до "когда порадуешь внуком" - выглядит вот так...
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1k
Vadim Balabanov 20 минут назад
Единственный плюс от аутоимунного заболевания. Отмазаться нет проблем!
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