Мастера отмазок за своим любимым делом

Если придумал хорошую отмазуку, то можно и вовсе не делать обещанного. В подборке будут подборки на все случаи жизни.

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2. +1 игра слов с пробкой 0 Источник:

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3. Берите на вооружение. Отличный приём 0 Источник:

4. Отмазки фрилансеров самые жалкие 0 Источник:

5. Девушки... 0 Источник:

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10. Друзья за 30 0 Источник:

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12. Когда опаздываешь на работу 0 Источник:

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14. Интроверты 0 Источник:

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