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Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы

Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы

Автор:
18 октября 2022 16:58
Сообщество : Юмор
Метки: ВУЗ   Прикол   Юмор   подборка   преподаватели   учебные заведения   
4484
16
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Метки: ВУЗ   Прикол   Юмор   подборка   преподаватели   учебные заведения   
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15  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Был у меня один препод, до сих пор ненавижу, притащил ему чертёж на ватмане А1, небольшие ошибки были, так эта сука нет бы карандашом пометить, так нет же, взял красную ручку и почёркал. Пришлось заново чертить, а времена были тяжёлые, 98 год.
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1k
Vadim Balabanov 16 минут назад
Комментарий к фото
Это не ВУЗ...
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20k
Will2006 Полчаса назад
У нас препод (доктор наук, автор учебника, по которому мы учились) по автоматике весь семестр стращал, что на экзамене будет валить нещадно...
На экзамене еще раз напугал, что будет нещадно выгонять тех, кто списывает и... свалил на полчаса.
Все сдали на "хорошо" и "отлично"
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6k
Pravednik84 Полчаса назад
Так получилось что начертательная геометрия у меня была зачтена, так что эта история не стала моей головной болью напрямую.
Был один препод по начерталке, сделал он свой задачник, а там примерно треть задач не решается в теории, поскольку начерталку я понимал и помогал сокурсникам, то этот задачник они принесли мне с просьбой помочь, всё что можно было решить - всё им помог решить, а остальные задачи... Ну отнёс я задачник бабушке (она у меня в этом хорошо разбиралась), она подтвердила правильность моих решений и нерешабельность остальных задач.
А дальше проблема в том что "отличники" уже всё прорешали и защитили на 5 и подставлять их разбирательством задачника в деканате не хочется (на месте декана я бы таких "отличников" за шкирку и в помойку), сами отличники открытым текстом сказали что в уши преподу нассали, только так и защитили, мои кое как защитили на тройку и забили...
А так это конечно мы потом поняли что зря ещё с начерталкой не поставили вопрос о соответствии занимаемой должности - потом он же нам вёл сопромат, вроде простейший предмет, но вёл он его так фигово, что уже я чуть не перестал понимать предмет (в итоге в курилке я объяснял уже не только нашей компании, но и компании "отличников"), самое смешное что из всех кто ходил на мои объяснения тройку получил лишь один человек - Я сам)))
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1k
Andrey 44 минуты назад
культурология, 6 строчек в конспекте за семестр

химия, вообще ничего не помню

политология, препод казах под 80 лет, ни одного слова не понял, примерно как картавый поляк говорил

философия, препод жесткий коммунист, но ставил зачет просто за посещаемость

социология, вроде была

схемотехника, проектирование логических схем для решения единственного логического уравнения из доступной материальной базы

вышка, преподша с инициалами ДВП, 3 года, все в пустоту, только некоторые названия помню, одногруппник пересдавал экзамен 17 раз, совершенно не понимаю как он этого добился, но с июня до конца августа ходил не пересдачи (ЗЫ денег в их семье не было)

экономика, препод весь семестр рассказывал про деловой этикет, и особый упор у него был на сочетание напитков и блюд, какой сорт пива, вина, крепких к чему нужно употреблять, слег с аппендицитом и осложнения его добили

ну и собственно все эти знания нафиг не пригодились, кроме профильных
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10k
Михаил Час назад
намылился домой уже и тут студент
- а можно сдать лабу?
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12k
Alex Час назад
Помню чуть не инфаркт не заработал, когда дипломник делал- написан был от руки, по всем правилам, принтера у меня не было, из компьютера только Спектрум, в универе тоже с компами и принтерами проблемы были, конец 90-ых, так вот, написанный диплом надо было отдать в переплёт, чтобы в корочки вшили на станке, всё как положено. Делали это в городской библиотеке. Приношу пачку свою, отдал "мастеру", приходи через пару часов, хорошо. Пришёл, даёт мне мой диплом, красивые корочки, синий цвет, хорошо и аккуратно, я открываю его и чуть седой не стал - он сверстал его вверх ногами..... Всё, капец, это сейчас перешивать, это поля придётся отрезать, уже не по ГОСТу, переписывать не вариант, не успею, ужас. На защиту принёс как есть, объяснил, приняли, защитился на отлично) как вспомню, так вздрогну ))))
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