Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы

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Источник:
АНТИФИШКИ
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На экзамене еще раз напугал, что будет нещадно выгонять тех, кто списывает и... свалил на полчаса.
Все сдали на "хорошо" и "отлично"
Был один препод по начерталке, сделал он свой задачник, а там примерно треть задач не решается в теории, поскольку начерталку я понимал и помогал сокурсникам, то этот задачник они принесли мне с просьбой помочь, всё что можно было решить - всё им помог решить, а остальные задачи... Ну отнёс я задачник бабушке (она у меня в этом хорошо разбиралась), она подтвердила правильность моих решений и нерешабельность остальных задач.
А дальше проблема в том что "отличники" уже всё прорешали и защитили на 5 и подставлять их разбирательством задачника в деканате не хочется (на месте декана я бы таких "отличников" за шкирку и в помойку), сами отличники открытым текстом сказали что в уши преподу нассали, только так и защитили, мои кое как защитили на тройку и забили...
А так это конечно мы потом поняли что зря ещё с начерталкой не поставили вопрос о соответствии занимаемой должности - потом он же нам вёл сопромат, вроде простейший предмет, но вёл он его так фигово, что уже я чуть не перестал понимать предмет (в итоге в курилке я объяснял уже не только нашей компании, но и компании "отличников"), самое смешное что из всех кто ходил на мои объяснения тройку получил лишь один человек - Я сам)))
химия, вообще ничего не помню
политология, препод казах под 80 лет, ни одного слова не понял, примерно как картавый поляк говорил
философия, препод жесткий коммунист, но ставил зачет просто за посещаемость
социология, вроде была
схемотехника, проектирование логических схем для решения единственного логического уравнения из доступной материальной базы
вышка, преподша с инициалами ДВП, 3 года, все в пустоту, только некоторые названия помню, одногруппник пересдавал экзамен 17 раз, совершенно не понимаю как он этого добился, но с июня до конца августа ходил не пересдачи (ЗЫ денег в их семье не было)
экономика, препод весь семестр рассказывал про деловой этикет, и особый упор у него был на сочетание напитков и блюд, какой сорт пива, вина, крепких к чему нужно употреблять, слег с аппендицитом и осложнения его добили
ну и собственно все эти знания нафиг не пригодились, кроме профильных
- а можно сдать лабу?
БЖД был явно при делах, знал всю безопасность как свои два пальца полторы ноги и полторы руки, с финального зачета вышел примерно в 1 час ночи, а после меня еще было несколько человек
Системщик вообще жесть, он был по совместительству главным сисадмином универа, и по безопасности рулил, зачет был назначен на 30 декабря, 22 часа
я тот семестр в гробу буду вспоминать, 94 год, никаких правил еще не было, только года через 4 ввели пропуска и охрану
автолисп наверное лучше только фортрана