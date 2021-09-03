Ну, здравствуй, осенняя хандра

1523
15
Во многих регионах России осень решила не откладывать со своим наступлением и широко шагнула в реальность строго по календарю. Температура резко упала, во многих городах зарядили проливные дожди... Короче, здравствуй, осенняя хандра и депрессия.
×
3.
Совет нормальный, кстати. Так ещё и начальство часто не совсем адекватное. Однозначно стоит попробовать
11.
Вот и третье сентября
Источник:
Ссылки по теме:
- Большие проблемы низких людей
- По-настоящему философский подход к вездесущему бардаку
- Боги маркетинга: подборка креативных объявлений
- Вот и первые грибочки пошли... Псилоцибиновый юмор о начале сезона
- Когда в доме завелись дети
36
Понравилось36
Новости партнёров