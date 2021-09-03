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Ну, здравствуй, осенняя хандра

Ну, здравствуй, осенняя хандра (15 фото)

Автор:
03 сентября 2021 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   депрессия   осень   подборка   прикол   
1523
15

Во многих регионах России осень решила не откладывать со своим наступлением и широко шагнула в реальность строго по календарю. Температура резко упала, во многих городах зарядили проливные дожди... Короче, здравствуй, осенняя хандра и депрессия.

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Метки: Юмор   депрессия   осень   подборка   прикол   
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40k
Raush Час назад
Вообще-то Илья Муромец с детства на лежал (на печи или нет уже неважно), потому как не ходячий был - парализованный... так что ни о чем...
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2k
Дмитр Стар Полчаса назад
депрессия начнётся сразу как придёт первый счёт по коммуналке с отоплением.(он внезапно почти вдвое больше)
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8k
Cornho 44 минуты назад
Какие нахрен депрессии?? Для меня наоборот любимое время года наступило, и наконец-то это адское лето закончилось. Всегда любил осень. А питерская осень - это вообще особое явление природы.
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