Волна из скал: как в Австралии появилась странная гора

Ученые же считают, что эта достопримечательность начала формироваться еще более 2 млрд лет назад. Ее образованию способствовали сильные ветры и дожди, которые разрушали скалу. Однако причины, по которым разрушение происходило так симметрично, до сих пор не определены. Некоторые исследователи полагают, что на протяжении нескольких миллионов лет воздействию поддавалась не сама гранитная порода, а верхний слой земли.

Сходство с настоящей волной придает и тот факт, что эта скала может переливаться на солнце различными цветами. На протяжении дня, в зависимости от угла преломления света, оттенки «волны» чередуются от красных до темно-серых.