Волна из скал: как в Австралии появилась странная гора

Австралия известна своими волнами. Обычно они формируются в водах океана, а изобретательные серферы стараются покорить самые большие из них. Однако есть в Австралии довольно необычная волна, которая состоит из камня. Правда, желающих покорить эту «волну» не меньше, чем на местных пляжах.
Скала в форме волны
«Волновая скала» — это природный объект, который находится неподалеку от населенного пункта Хайден. Это земля, где занимаются сельским хозяйством и где живут менее 400 человек, большая часть из которых занята в выращивании пшеницы. Однако этот городок посещают многие туристы, и лишь для того, чтобы увидеть удивительную скалу в форме волны.
Как следует из названия, возвышенность напоминает огромную океанскую волну, которая поднялась к своему пику и вот-вот разобьется. «Волна» возвышается на 15 м в высоту и простирается примерно на 100 м в длину, занимая часть северного склона гранитной возвышенности под названием Хайден-Рок. Камень не только загибается вверху, но и плавно уходит изгибом вниз, создавая реалистичное изображение волны.
Как образовалась «волна»
Аборигены считают, что скала была создана Радужным Змеем. По легенде, Змей решил выпить всю воду на планете, а в процессе проползал как раз в этих местах. Скала является свидетельством того, что он проползал здесь. Понятно, что аборигены относятся к месту с особым трепетом, считая, что оно наделено духом природы.
Ученые же считают, что эта достопримечательность начала формироваться еще более 2 млрд лет назад. Ее образованию способствовали сильные ветры и дожди, которые разрушали скалу. Однако причины, по которым разрушение происходило так симметрично, до сих пор не определены. Некоторые исследователи полагают, что на протяжении нескольких миллионов лет воздействию поддавалась не сама гранитная порода, а верхний слой земли.
Сходство с настоящей волной придает и тот факт, что эта скала может переливаться на солнце различными цветами. На протяжении дня, в зависимости от угла преломления света, оттенки «волны» чередуются от красных до темно-серых.
Источник:
АНТИФИШКИ
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