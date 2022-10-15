Японские кей-траки: за что эти автомобили любят во всем мире

Даже в России автомобилисты как минимум слышали про знаменитые японский кей-кары. Однако, куда меньше известен тот факт, что существуют еще и так называемые кей-треки. Последние очень популярны не только в самой Японии, но и во многих других странах. Покупают их даже в Соединенных Штатах Америки. Более того, есть все основания полагать, что вскоре такие машины станут популярны и в России.

Чем же объясняется такая востребованность японских авто?