Японские кей-траки: за что эти автомобили любят во всем мире

Даже в России автомобилисты как минимум слышали про знаменитые японский кей-кары. Однако, куда меньше известен тот факт, что существуют еще и так называемые кей-треки. Последние очень популярны не только в самой Японии, но и во многих других странах. Покупают их даже в Соединенных Штатах Америки. Более того, есть все основания полагать, что вскоре такие машины станут популярны и в России.
Чем же объясняется такая востребованность японских авто?
В Японии кей-кары и кей-траки выделяют в отдельный класс автомобилей, который обозначается словом «кейдзидоша». Всякий «keijidosha» должен удовлетворять всего двум требованиям. Первое – это габариты автомобиля. Они не должны превышать 3.4х1.48х2 метра. Второе – это объем силового агрегата. Литраж двигателя не должен быть больше 0.66 литра. Для сравнения, у «Оки» ДВС имеет объем в 0.75 литра. В остальном «кейдзидоша» — это вполне обычные автомобили. Правда, небольшие габариты в большинстве случаев заставляют использовать бескапотную компоновку, когда двигатель устанавливается не перед, а под кабиной.
Компактные автомобили играют большую роль как в жизни Японии, так и в жизни многих других азиатских стран. В первую очередь приобретают кей-кары и кей-траки в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме. Увидеть их можно и во многих других странах. Например, охотно покупают кей-траки в США. По большей части берут их сельские и провинциальные жители, в первую очередь фермеры, скотоводы, егеря, охотники и прочие промысловики. Тем более, что по меркам Соединенных Штатов эти бюджетные японские автомобили (которые чаще всего еще и подержанные) отдают за смешные деньги. Порядок цифр начинается от 1 тысячи долларов.
Во всем мире водителей привлекает к японским кей-тракам несколько важных факторов. Во-первых, они очень экономичны. Средний расход топлива редко превышает отметки в 3.8 литра на 100 км. Хотя здесь стоит отметить, что японские компании имеют немало локальных производств во все тех же странах Азии и там в кузова кей-каров и кей-траков зачастую ставятся куда более мощные двигатели. Связано это с тем, что за пределами «Страны восходящего солнца» каких-либо жестких ограничений на объем двигателей (во всяком случае для «кейдзидоша») нет.
Во-вторых, как уже было отмечено выше в контексте США, кей-траки и кей-кары достаточно дешевы, что особенно привлекает массового покупателя в странах Азии. На тех же Филиппинах и в Индонезии кей-траки нередко из грузовых машин переделывают в пассажирские автобусы. В-третьих, как и большинство других «японцев», автомобили класса «кейдзидоша» все еще обладают достаточным уровнем надежности и качества. Примечательно, что даже подержанные кей-траки, приходящие из Японии чаще всего, пригоняются в хорошем состоянии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не, это вскоре не скоро. Долбанул свою сузуку на неделе. Запчастей не достать. Вторичка - ценник лошадиный. Так что раньше китайцы поставят, чем из Японии.
Я так понимаю, что самые крутые санкции на население накладывает малый и средний бизнес. Ну тот, который с подвыванием требует себе льгот и преференций на гос. уровне.