FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5587 постов • 1814 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Японские кей-траки: за что эти автомобили любят во всем мире

Японские кей-траки: за что эти автомобили любят во всем мире

Автор:
15 октября 2022 14:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автомобили   кей-трак   японские   
2406
5

Даже в России автомобилисты как минимум слышали про знаменитые японский кей-кары. Однако, куда меньше известен тот факт, что существуют еще и так называемые кей-треки. Последние очень популярны не только в самой Японии, но и во многих других странах. Покупают их даже в Соединенных Штатах Америки. Более того, есть все основания полагать, что вскоре такие машины станут популярны и в России.
Чем же объясняется такая востребованность японских авто?

В Японии кей-кары и кей-траки выделяют в отдельный класс автомобилей, который обозначается словом «кейдзидоша». Всякий «keijidosha» должен удовлетворять всего двум требованиям. Первое – это габариты автомобиля. Они не должны превышать 3.4х1.48х2 метра. Второе – это объем силового агрегата. Литраж двигателя не должен быть больше 0.66 литра. Для сравнения, у «Оки» ДВС имеет объем в 0.75 литра. В остальном «кейдзидоша» — это вполне обычные автомобили. Правда, небольшие габариты в большинстве случаев заставляют использовать бескапотную компоновку, когда двигатель устанавливается не перед, а под кабиной.

×
×

Компактные автомобили играют большую роль как в жизни Японии, так и в жизни многих других азиатских стран. В первую очередь приобретают кей-кары и кей-траки в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме. Увидеть их можно и во многих других странах. Например, охотно покупают кей-траки в США. По большей части берут их сельские и провинциальные жители, в первую очередь фермеры, скотоводы, егеря, охотники и прочие промысловики. Тем более, что по меркам Соединенных Штатов эти бюджетные японские автомобили (которые чаще всего еще и подержанные) отдают за смешные деньги. Порядок цифр начинается от 1 тысячи долларов.

Во всем мире водителей привлекает к японским кей-тракам несколько важных факторов. Во-первых, они очень экономичны. Средний расход топлива редко превышает отметки в 3.8 литра на 100 км. Хотя здесь стоит отметить, что японские компании имеют немало локальных производств во все тех же странах Азии и там в кузова кей-каров и кей-траков зачастую ставятся куда более мощные двигатели. Связано это с тем, что за пределами «Страны восходящего солнца» каких-либо жестких ограничений на объем двигателей (во всяком случае для «кейдзидоша») нет.

Во-вторых, как уже было отмечено выше в контексте США, кей-траки и кей-кары достаточно дешевы, что особенно привлекает массового покупателя в странах Азии. На тех же Филиппинах и в Индонезии кей-траки нередко из грузовых машин переделывают в пассажирские автобусы. В-третьих, как и большинство других «японцев», автомобили класса «кейдзидоша» все еще обладают достаточным уровнем надежности и качества. Примечательно, что даже подержанные кей-траки, приходящие из Японии чаще всего, пригоняются в хорошем состоянии.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: автомобили   кей-трак   японские   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Alf 5 часов назад
2. Renault Twizy - это электрический автомобиль ультра-компактных габаритов, который по своей мощности сравним со скутером. Машина лишена дверей и окон (они доступны за доплату), имеет малый ресурс мощности и дальности хода, и выглядит довольно специфично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Максим 51 минуту назад
3.8 литра))) А ты полтонны в него плюхни, и по заснеженным дорогам прокатись. Хорошо если в десятку уложишся)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Змей Горыныч 2 часа назад
Одно время у нас узбекских Дамасов валом было. Сейчас пропали напрочь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
куджо 3 часа назад
В России в первую очередь знают! Если о рвать очко и глянуть дальше кольцевых дорог, то о чудо, кей кар шагает победоносно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион 4 часа назад
Да ну на. Мне и в портере тесно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Denissg 4 часа назад
Свои были!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
16k
Дядюшка Ау 5 часов назад
"есть все основания полагать, что вскоре такие машины станут популярны и в России."

Не, это вскоре не скоро. Долбанул свою сузуку на неделе. Запчастей не достать. Вторичка - ценник лошадиный. Так что раньше китайцы поставят, чем из Японии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2000360



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор
Артефакты из прошлого, которые поражают воображение до сих пор
На заборе тоже написано
На заборе тоже написано
Набирающие популярность в сообществах
Как аукнется, так и откликнется: 30 примеров маленькой мести
Как аукнется, так и откликнется: 30 примеров маленькой мести
30 человек, у которых выдался чертовски плохой день
30 человек, у которых выдался чертовски плохой день
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#забавно#история#роль#Приколы#Жизнь#съемка#фотографии
#Юмор#интересное#люди#картинки#в мире#новости#сарказм#природа#комментарии#улыбнуло
#интересно#Прикол#кино#подборка#фильм#позитив#СССР#школа#милота#Илон Маск
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Полный ахтунг: тюнинг автомобилей вызывающий адское недоумение Полный ахтунг: тюнинг автомобилей вызывающий адское недоумение Что выпускал РАФ до известных микроавтобусов Что выпускал РАФ до известных микроавтобусов Автомобильный тюнинг во всей своей красе Автомобильный тюнинг во всей своей красе Печальные истории про некрасивые автомобили Печальные истории про некрасивые автомобили От барной стойки до ночной панели: разработки автомобильных концернов, не дошедшие до массового производства От барной стойки до ночной панели: разработки автомобильных концернов, не дошедшие до массового...

На что жалуетесь?

Вернуться