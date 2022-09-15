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От барной стойки до ночной панели: разработки автомобильных концернов, не дошедшие до массового производства

От барной стойки до ночной панели: разработки автомобильных концернов, не дошедшие до массового производства

Автор:
15 сентября 2022 23:27
Сообщество : Автомир
Метки: Производство   автомобили   аксессуар для авто   гаджеты   машины   новшества   
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Чтобы лидировать на рынке авто, производителям регулярно необходимо изобретать что-то новое. Правда, далеко не всегда эти новшества покидают чертёжную доску. Какие же аксессуары, и по каким причинам так и не добрались до серийного производства?

И начнём с двусторонних подушек, которые предлагал кабриолет Packard. Эта марка прекратила выпуск своих автомобилей в 1958 году, однако в середине 20 столетия она успела стать популярной и уважаемой.

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В чём же заключалась суть этих подушек? В возможности сделать кресло таким, каким предпочитает водитель. С одной стороны они обшивались кожей, тогда как с другой – тканевым полотном. Видимо, выбирать можно было под настроение.

Компания Saab вела активную работу в авиационной промышленности, поэтому ожидаемо это отразилось и на их автомобилях. В частности, в 1993 году они добавили в свой модельный ряд ночную панель. Её суть заключалась в том, что при запуске все индикаторы, кроме спидометра, гасли, чтобы водитель не отвлекался и сконцентрировался на дороге.

Несмотря на то, что водителям пришлась по душе эта функция, автопроизводители не проявили к ней никакого интереса.


Cadillac всегда ассоциировался с роскошью и стилем. Поэтому неудивительно, что даже в 50-х годах производители этой марки пичкали свои авто самыми крутыми опциями и аксессуарами. Правда, внедрение в модель Bcam барной стойки с намагниченными рюмками вызывает вопросы.

После того, как автомобиль сняли с производства, разработка так нигде больше и не появилась. Но оно и к лучшему…


Свою креативность пытался продемонстрировать и Chrysler. Например, в серийных моделях должен был появиться диспенсер для сигарет, который должен был подавать их автоматически при открытии небольшой дверцы на клаксоне.

Правда, с наступлением войны Chrysler поменял приоритеты, из-за чего разработка была позабыта. Однако в 50-60-х годах диспенсер появлялся на других марках, поэтому шанс заработать на этой новинке навсегда канул в лету.

К слову, Chrysler пытался встроить в свои автомобили и проигрыватель, для первой версии которого подходили пластинки купленные только в дилерских центрах. Вот только он был довольно уязвим к поломкам, особенно после долгого прослушивания музыки.

Говоря о диспенсерах, стоит упомянуть дозатор парфюма от Fiat, который должен был распылять приятные ароматы по всему салону. Правда, особого интереса к этому аксессуару так никто и не проявил. Неудивительно, ведь всегда можно повесить «ёлочку».

А вот автомобиль Toyota Van 1984 года мог похвастаться такой инженерной наработкой, как ледогенератор с холодильником, который устанавливался между передними сидениями.  Вот только разработка исчезла вместе с самим автомобилем, когда ему на замену сделали другую модель.

Ну и закончим системой, предложенной Volvo в 2007 году. Производитель добавил в свои авто функцию, благодаря которой можно было отслеживать сердцебиение водителя и пассажиров через датчики в спинках кресел. Несмотря на то, что всё это выглядело весьма перспективно и революционно, признание разработка так и не получила.


А какие из этих аксессуаров, по вашему мнению, прижились бы и могли оказаться полезными в сегодняшних авто?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Производство   автомобили   аксессуар для авто   гаджеты   машины   новшества   
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1  комментарий
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a.fey 22 минуты назад
У меня бы прижилась барная стойка. Только к ней должен быть еще приложен трезвый водитель, а еще лучше, водительница.
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Антибиотик
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