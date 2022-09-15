От барной стойки до ночной панели: разработки автомобильных концернов, не дошедшие до массового производства

Несмотря на то, что водителям пришлась по душе эта функция, автопроизводители не проявили к ней никакого интереса.

Cadillac всегда ассоциировался с роскошью и стилем. Поэтому неудивительно, что даже в 50-х годах производители этой марки пичкали свои авто самыми крутыми опциями и аксессуарами. Правда, внедрение в модель Bcam барной стойки с намагниченными рюмками вызывает вопросы.