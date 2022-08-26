Полный ахтунг: тюнинг автомобилей вызывающий адское недоумение

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Говоря о тюнинге автомобилей, на ум сразу приходит стандартный набор: большой выхлоп, массивный спойлер, подсветка и литые диски. Однако креатив некоторых автолюбителей заходит так далеко, что их машины вызывают улыбку или вовсе недоумение.
Хотя, в некоторых случаях «недоумение» - слишком мягко сказано.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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