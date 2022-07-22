Печальные истории про некрасивые автомобили

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Конечно это дело вкуса, но если опираться на рейтинги самых некрасивых автомобилей, то эти модели встречаются там практически всегда.
Эти три машины есть в этих рейтингах чаще, чем другие. Кому-то они наоборот очень нравятся, но на вкус и цвет, как говорится...
Nissan Juke, с 2010 года
Больше того, в рейтингах некрасивости регулярно фигурируют еще две модели Nissan: асимметричный Cube и грузопассажирский S-Cargo.
Juke не синоним коммерческого провала. Модель появилась в Великобритании, где долго искали замену Nissan Almera, сделавшей британский завод убыточным.
Juke не синоним коммерческого провала. Модель появилась в Великобритании, где долго искали замену Nissan Almera, сделавшей британский завод убыточным.
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И вот, во время мозгового штурма, кому-то в голову пришла просто отличная мысль: сделать модель прибыльной возможно не только из-за увеличения объёма продаж, но и увеличение цены на несколько тысяч фунтов. Ну и немного приподнять автомобиль над землёй. А себестоимость практически не изменится.
В следующие годы именно британский Nissan создал два больших бестселлера: Qashqai и Juke.
Дизайн Juke нарисован именно в лондонской студии Nissan. Мало кто помнит, но изначально он выглядел ещё круче в виде концепта Nissan Qazana.
В следующие годы именно британский Nissan создал два больших бестселлера: Qashqai и Juke.
Дизайн Juke нарисован именно в лондонской студии Nissan. Мало кто помнит, но изначально он выглядел ещё круче в виде концепта Nissan Qazana.
В одной только Японии на Juke пришло в шесть раз больше предзаказов, чем ожидалось, а в Европе покупали по сотне тысяч таких кроссоверов в год. В России он пользовался популярностью именно у девушек, а в Японии у пенсионеров.
Но вместе с тем, несмотря на любовь к Juke за оригинальность, многие не понимали, как вообще это могло попасть на конвейр. И вот так, крошка-Nissan оказался в рейтингах самых некрасивых машин.
Но вместе с тем, несмотря на любовь к Juke за оригинальность, многие не понимали, как вообще это могло попасть на конвейр. И вот так, крошка-Nissan оказался в рейтингах самых некрасивых машин.
Fiat Multipla, 2000-2005
Она стала эдаким перерождением заднемотороного микровэна Fiat 600 Multipla, который очень запомнился запаской в ногах переднего пассажира.
В 90-х Fiat был на подъёме: годовые продажи выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием, а новые модели концерна (Punto, Brava/Bravo, новинки Alfa Romeo) часто становились автомобилями года.
Отличные условия для самоуверенного решения, что рынок простит всё, что угодно, ведь всё, где написано Fiat мгновенно продавалось. Renault Megane Scenic тогда как раз тогда открыл класс компактных минивэнов и быстро стал бестселлером, так что новенький Fiat должен был побороться за такой лакомый кусочек.
В 90-х Fiat был на подъёме: годовые продажи выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием, а новые модели концерна (Punto, Brava/Bravo, новинки Alfa Romeo) часто становились автомобилями года.
Отличные условия для самоуверенного решения, что рынок простит всё, что угодно, ведь всё, где написано Fiat мгновенно продавалось. Renault Megane Scenic тогда как раз тогда открыл класс компактных минивэнов и быстро стал бестселлером, так что новенький Fiat должен был побороться за такой лакомый кусочек.
Кузов решили сделать маленьким: всего 4 метра. Салон был вместительнее: не на пять, а не шесть человек. Цена была ниже и говорят, чтобы выполнить задание дизайнеры просто поставили шесть стульев, вокруг которых нарисовали автомобиль.
Передний ряд стал трёхместным и из-за этого ручник был слева у двери, а подушка безопасности переднего пассажира была рассчитана на двух человек.
Длина Fiat Multipla 3994 мм, он на 15 см короче современного ей Volkswagen Golf IV. Пол ровный, крыша очень высокая, а ширина прямо как у представительских седанов, чтобы компенсировать очень короткую длину салона.
Передний ряд стал трёхместным и из-за этого ручник был слева у двери, а подушка безопасности переднего пассажира была рассчитана на двух человек.
Длина Fiat Multipla 3994 мм, он на 15 см короче современного ей Volkswagen Golf IV. Пол ровный, крыша очень высокая, а ширина прямо как у представительских седанов, чтобы компенсировать очень короткую длину салона.
Вот такой необычный двухуровневый кузов. Fiat Multipla выглядела снизу как обыкновенный семейный хэтчбэк, а сверху как однообъёмный минивэн с большой площадью остекления и ещё одной парой фар.
Новая модель была довольно-таки экстравагантной, настолько, что новинку даже выставили как шедевр индустриального дизайна в Museum of Modern Art. Журналисты его встретили приветливо, но продажи не пошли: всего пара десятков тысяч минивэнов в год.
Рестайлингом Fiat попытались обратить на Multipla внимание более консервативной публики, но из необычного автомобиль теперь превратился в обыкновенный. Дизайн же первой версии по прошествии времени порастерял эпатажный дух и теперь казался просто некрасивым и нелепым экспериментом.
Новая модель была довольно-таки экстравагантной, настолько, что новинку даже выставили как шедевр индустриального дизайна в Museum of Modern Art. Журналисты его встретили приветливо, но продажи не пошли: всего пара десятков тысяч минивэнов в год.
Рестайлингом Fiat попытались обратить на Multipla внимание более консервативной публики, но из необычного автомобиль теперь превратился в обыкновенный. Дизайн же первой версии по прошествии времени порастерял эпатажный дух и теперь казался просто некрасивым и нелепым экспериментом.
Pontiac Aztek, 2000-2005
В 1999 году General Motors представил концепт-кар Pontiac Aztek для поколения рождённого с 1963 по 1980 годы. И он был не так уж плох.
Шоу-кар Aztek был концептом идеального автомобиля для активного отдыха и его серийная версия была со множеством удобных фишек машины для выезда на природу.
К кузову, защищённому пластиком, сзади можно было прикрепить палатку, которая превращала кроссовер в недорогой и мобильный дом на колёсах. Одна из половин двери багажника могла опускаться и получалась лавочка со встроенными подстаканниками.
Сюда же выходили и отдельные колонки, чтобы на природе можно было послушать любимую музыку, а между передними креслами не просто поместили холодильник. Его можно было вытащить и прихватить с собой на пикник.
Шоу-кар Aztek был концептом идеального автомобиля для активного отдыха и его серийная версия была со множеством удобных фишек машины для выезда на природу.
К кузову, защищённому пластиком, сзади можно было прикрепить палатку, которая превращала кроссовер в недорогой и мобильный дом на колёсах. Одна из половин двери багажника могла опускаться и получалась лавочка со встроенными подстаканниками.
Сюда же выходили и отдельные колонки, чтобы на природе можно было послушать любимую музыку, а между передними креслами не просто поместили холодильник. Его можно было вытащить и прихватить с собой на пикник.
Задумки очаровательные, но обычно такие концепт-кары по дороге на конвейр они теряют половину своих фишек, так как многие детали приходится менять, чтобы они подходили под требования сертификации, стандарты безопасности, а также были надёжны и дёшевы в производстве.
Вот так, пройдя все этапы согласований, необычный кроссовер перестал быть оригинальным, а чем-то с несуразным кузовом, странными фарами и маленькими колёсами, как у тележки из супермаркета. И стал самым уродливым автомобилем США.
Вот так, пройдя все этапы согласований, необычный кроссовер перестал быть оригинальным, а чем-то с несуразным кузовом, странными фарами и маленькими колёсами, как у тележки из супермаркета. И стал самым уродливым автомобилем США.
Однако те, кто покупал его, согласно исследованиям, были вполне довольны машиной. А вот журналисты унижали Pontiac своими хлёсткими эпитетами. Попытались исправить ситуацию снижением цены, но машина уже стала символом катастрофического провала на рынке.
В 2005 модель сняли с рынка и только Уолтер Уайт, герой сериала "Во все тяжкие", увековечил этот автомобиль в кино. Идеальная машина, для того, чтобы подчеркнуть жалкость и серость Уайта в начале сериала.
В 2005 модель сняли с рынка и только Уолтер Уайт, герой сериала "Во все тяжкие", увековечил этот автомобиль в кино. Идеальная машина, для того, чтобы подчеркнуть жалкость и серость Уайта в начале сериала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: авто автомобили интересное механика рейтинги факты
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