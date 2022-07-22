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Печальные истории про некрасивые автомобили

Печальные истории про некрасивые автомобили

Автор:
22 июля 2022 18:12
Сообщество : RealFishki
Метки: авто   автомобили   интересное   механика   рейтинги   факты   
575
10
Конечно это дело вкуса, но если опираться на рейтинги самых некрасивых автомобилей, то эти модели встречаются там практически всегда.
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Источник:

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Метки: авто   автомобили   интересное   механика   рейтинги   факты   
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4  комментария
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2k
Старичок 39 минут назад
про фиат, дизайнеры этим вдохновились?
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11k
Александр 10 минут назад
Fiat Multipla - дизайнер слишком большой фанат сериала "Флиппер"...
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19k
homerchik Полчаса назад
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Максим 38 минут назад
А как же рено симбол? Это чудо тоже должно быть в списке самых уродливых автомобилей.
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