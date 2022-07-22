Печальные истории про некрасивые автомобили

В 1999 году General Motors представил концепт-кар Pontiac Aztek для поколения рождённого с 1963 по 1980 годы. И он был не так уж плох.

Шоу-кар Aztek был концептом идеального автомобиля для активного отдыха и его серийная версия была со множеством удобных фишек машины для выезда на природу.

К кузову, защищённому пластиком, сзади можно было прикрепить палатку, которая превращала кроссовер в недорогой и мобильный дом на колёсах. Одна из половин двери багажника могла опускаться и получалась лавочка со встроенными подстаканниками.

Сюда же выходили и отдельные колонки, чтобы на природе можно было послушать любимую музыку, а между передними креслами не просто поместили холодильник. Его можно было вытащить и прихватить с собой на пикник.