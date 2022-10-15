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Сильвестр Сталлоне вместе с женой Дженнифер Флавин на показе Ralph Lauren

Сильвестр Сталлоне вместе с женой Дженнифер Флавин на показе Ralph Lauren

Автор:
15 октября 2022 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сильвестр Сталлоне   актер   в мире   дочки   знаменитости   люди   фото   
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Супруги посетили мероприятие в компании двух дочерей: 24-летней Сикстин и 26-летней Софии Роуз

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин впервые вышли в свет после скандала с разводом.

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В августе этого года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета.

В сентябре Сталлоне опубликовал в социальных сетях фотографию с Флавин, спровоцировав слухи о воссоединении. А в октябре стало известно, что супруги официально отменили свой развод.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сильвестр Сталлоне   актер   в мире   дочки   знаменитости   люди   фото   
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14  комментариев
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53k
zloykoyot 2 часа назад
Есть у меня такое подозрение, что эти девочки не будут себя ни лесби, ни трансами объявлять, как сейчас модно в Голливуде. С их данными этого не надо.
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8k
Григорий Бабкин 17 секунд назад
Рембусь, конечно, постарел, время никого не щадит, но по сравнению со многими коллегами по кинам вполне себе ещё. Тот же Шварцуня - пердун пердуном, у Брюски крыша ту-ту, а этот ещё держится. Молодца, однако.
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30k
Teodor 18 минут назад
Ай, молодца - пиджачок замшевый, у дочурки косуха кожаная, а гринписи всяческие молчат в тряпочку ибо понимают на кого можно хвост задирать, а на кого нет...
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4k
Frank Borman 19 минут назад
Как то похрен на тупого качка и его помет.
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Хороший пример того, как нужно привлекать к себе внимание, при этом не устраивая омерзительные спектакли в суде.
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285
Liberman 48 минут назад
я видал их более ранние фото... там то же что и у Брюса Уиллиса было, а сейчас прям изменились...
кажется мне, что не обошлось без пластики.
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2k
NIS 59 минут назад
Рембо. Первая сперма :)
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1k
Sergius SPb Час назад
Дочери всяко лучше чем у Брюси.
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7k
GROMOZEKA Час назад
Девушки, Ваш папа знатный кулинар!
Из двух яиц такие чудеса состряпал
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108
Igor Grishaev Час назад
Пиджак под цвет лица. Оригинально.
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28k
Андрей Иванов Час назад
Сталлоне наконец то стал на итальянца похож
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1k
Сергей 2 часа назад
пиджачок Слая коротковат и не уверен, что застегнётся на пузике, а так - норм
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