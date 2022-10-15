Сильвестр Сталлоне вместе с женой Дженнифер Флавин на показе Ralph Lauren

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Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин впервые вышли в свет после скандала с разводом.
В августе этого года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета.
В сентябре Сталлоне опубликовал в социальных сетях фотографию с Флавин, спровоцировав слухи о воссоединении. А в октябре стало известно, что супруги официально отменили свой развод.
Источник:
АНТИФИШКИ
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