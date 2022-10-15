Сильвестр Сталлоне вместе с женой Дженнифер Флавин на показе Ralph Lauren

В августе этого года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета.

В сентябре Сталлоне опубликовал в социальных сетях фотографию с Флавин, спровоцировав слухи о воссоединении. А в октябре стало известно, что супруги официально отменили свой развод.