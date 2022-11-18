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Голливудские знаменитости и их мамы

Голливудские знаменитости и их мамы

Автор:
18 ноября 2022 08:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   знаменитости   люди   мама   семья   фото   
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Звёзды приковывают внимание зрителей не только благодаря своему таланту. Их внешность также играет очень большое значение для формирования фанатской любви. Красота знаменитостей легко пленит сердца поклонников и считается буквально инопланетной. Особенно это касается известных женщин.

Откуда знаменитые красавицы берут столь приятные внешние данные? Питание, спорт или это просто удача? Некоторые из женщин доказали, что их красота — это подарок матерей, чья внешность так же великолепна. Ниже представлены фото известных певиц, актрис и их мам, чтобы вы могли сами убедиться в том, как же они похожи.


Певица Бейонсе и её мама Тина Ноулз

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Тина активно сотрудничает со своей дочерью. Под её шефством находятся модные бренды Mis Tina и House of Dereon.


Супермодель Наоми Кэмпбелл и её мама Валери Моррис


Певица Дженнифер Лопес и её мама Гваделупе Родригес


Актрис Шарлиз Терон и её мама Герда Джейкоб Алетта Мариц


Модель Ирина Шейк и её мама Ольга Шайхлисламова


Хлоя Грейс Морец и её мама Тери Дьюк Морец


Актриса Марго Робби и её мама Сари Кесслер


Певица Рита Ора и её мама Вера Ора

Вера Ора отучилась в медицинском университете СССР. После этого они с дочерью перебрались в Лондон. Сегодня мама известной певицы является востребованным психиатром.


Актриса Галь Гадот и её мама Ирин Гадот


Певица Леди Гага и её мама Синтия Джерманотта


Актриса Блейк Лайвли с мамой Элейн Лавли


Актриса Зои Кравиц с мамой Лизой Боне

Мама и дочь выглядят как две сестры. Лиза Боне — не только заботливая мать, но и талантливая актриса, запомнившаяся по ролям в ситкоме «Шоу Косби» и его спин-оффе «Другой мир».


Певица Бритни Спирс и её мама Линн Спирс


Актриса и певица Пэрис Хилтон и её мама Кэти Хилтон

Мама Пэрис Хилтон успела сняться в нескольких фильмах и сериалах. На данный момент она занимается семейным бизнесом. Женщина ни в чём не уступает популярной дочери.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   знаменитости   люди   мама   семья   фото   
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4  комментария
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Комментарий к фото
врете вы фсё...это МАМА Стифлера))
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4k
Frank Borman Час назад
Яблочки от яблонь недалеко упали.
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2k
RaiJu Час назад
Порода
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