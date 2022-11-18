Голливудские знаменитости и их мамы

Откуда знаменитые красавицы берут столь приятные внешние данные? Питание, спорт или это просто удача? Некоторые из женщин доказали, что их красота — это подарок матерей, чья внешность так же великолепна. Ниже представлены фото известных певиц, актрис и их мам, чтобы вы могли сами убедиться в том, как же они похожи.

Певица Бейонсе и её мама Тина Ноулз