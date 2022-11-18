Голливудские знаменитости и их мамы

Звёзды приковывают внимание зрителей не только благодаря своему таланту. Их внешность также играет очень большое значение для формирования фанатской любви. Красота знаменитостей легко пленит сердца поклонников и считается буквально инопланетной. Особенно это касается известных женщин.
Откуда знаменитые красавицы берут столь приятные внешние данные? Питание, спорт или это просто удача? Некоторые из женщин доказали, что их красота — это подарок матерей, чья внешность так же великолепна. Ниже представлены фото известных певиц, актрис и их мам, чтобы вы могли сами убедиться в том, как же они похожи.
Певица Бейонсе и её мама Тина Ноулз
Тина активно сотрудничает со своей дочерью. Под её шефством находятся модные бренды Mis Tina и House of Dereon.
Супермодель Наоми Кэмпбелл и её мама Валери Моррис
Певица Дженнифер Лопес и её мама Гваделупе Родригес
Актрис Шарлиз Терон и её мама Герда Джейкоб Алетта Мариц
Модель Ирина Шейк и её мама Ольга Шайхлисламова
Хлоя Грейс Морец и её мама Тери Дьюк Морец
Актриса Марго Робби и её мама Сари Кесслер
Певица Рита Ора и её мама Вера Ора
Вера Ора отучилась в медицинском университете СССР. После этого они с дочерью перебрались в Лондон. Сегодня мама известной певицы является востребованным психиатром.
Актриса Галь Гадот и её мама Ирин Гадот
Певица Леди Гага и её мама Синтия Джерманотта
Актриса Блейк Лайвли с мамой Элейн Лавли
Актриса Зои Кравиц с мамой Лизой Боне
Мама и дочь выглядят как две сестры. Лиза Боне — не только заботливая мать, но и талантливая актриса, запомнившаяся по ролям в ситкоме «Шоу Косби» и его спин-оффе «Другой мир».
Певица Бритни Спирс и её мама Линн Спирс
Актриса и певица Пэрис Хилтон и её мама Кэти Хилтон
Мама Пэрис Хилтон успела сняться в нескольких фильмах и сериалах. На данный момент она занимается семейным бизнесом. Женщина ни в чём не уступает популярной дочери.
Источник:
АНТИФИШКИ
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